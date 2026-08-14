Conducerea Craiovei, verdict după criza de nervi a lui Baiaram! Ce spune președintele despre posibila amendă

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Imediat după meci, Pavel Badea a comentat incidentul în care a fost implicat Ștefan Baiaram și i-a transmis acestuia să treacă peste pasa proastă în care se află. Mai mult, l-a avertizat pe Baiaram că ar putea să fie amendat pentru ieșirea sa, deși nu ar fi fost un incident grav.

Pavel Badea este mulțumit de calificarea obținută de Craiova și a comentat incidentul cu Ștefan Baiaram

„Jucătorii cu personalitate când sunt schimbați au astfel de reacții. Totodată, e clar că își dorea mai mult. Sper să reușească să treacă peste acest moment nepotrivit ca reacție și să reușească să ajute echipa și mai mult în următoarele meciuri. Avem nevoie de el, oltean, eu țin mult la jucătorii din zona noastră”, a declarat președintele Universității Craiova.

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Pavel Badea este fericit că echipa a ajuns în grupele Conference League, cel puțin, pentru că rețeta financiară va ajuta echipa să ajungă la un alt nivel în sezonul viitor. „Și azi am avut un început de meci ezitant. Trebuie să se intre, trebuie lucrat la acest aspect. Nu știu de ce ajungem în multe meciuri să luăm goluri până în minutul 10. Bine că azi am reușit să surmontam acest handicap. Cu Argeș am avut 80% posesie și nu am reușit să întoarcem rezultatul.

Suferi, aceste cupe europene reprezintă satisfacție pentru suporteri, jucători, resurse financiare. În urma unor jocuri europene mulți își vor ridica valoarea ca jucători, vor fi interesanți ca export. O lipsă de atenție te poate duce la un rezultat negativ”, a completat Pavel Badea.

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Pavel Badea este optimist și crede că fața echipelor românești nu este cea arătată în acest an

În încheiere, Pavel Badea a anunțat că e convins că fața echipelor românești e alta decât cea din acest sezon în care doar Craiova a reușit să ajungă într-o grupă europeană.

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Era o presiune imensă neavând nicio echipă românească calificată într-o grupă europeană. Această reușită dă satisfacție fotbalului românesc. Trebuie să arătăm că echipele românești sunt mai bune și mai puternice decât am arătat-o în acest an. Avem un lot competitiv, am fost la un pas de primăvara europeană. Cred că sunt jucători valoroși care pot mai mult decât au dat până în acest moment.

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. Avem jucători foarte valoroși. Era greu să reacționez așa, te „ardeau” la portofel. Probabil vor exista discuții cu „probabil” anumite repercusiune pecuniare. E vorba de decizia antrenorului, ce reprezintă regulamentul de ordine interioară. Când greșim, plătim, eu consider că a fost greșeală minoră”, a concluzionat Pavel Badea.