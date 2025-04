Conducerea giuleșteană a luat foc după CFR Cluj – Rapid 1-1: „Nu știu ce a gândit arbitrul”

Conducerea Rapidului a avut o reacție explozivă după ce echipa lui Marius Șumudică Șefii giuleșteni acuză arbitrajul brigăzii lui Florin Andrei.

Victor Angelescu, supărat după CFR Cluj – Rapid 1-1: „Arbitrul n-a văzut multe faulturi”

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a intervenit în forță după CFR Cluj – Rapid 1-1. Acesta a acuzat arbitrajul brigăzii lui Florin Andrei, care n-a dictat

„Nu e bun, trebuia să câștigăm, aș fi vrut să câștigăm. Asta este, ne mulțumim și cu un punct. Cred că am fost mai buni. Am avut ocaziile mai clare. Toate meciurile sunt echilibrate în play-off, dar la ce ocazii am avut. Cele mai mari 5 ocazii din campionat sunt ale noastre.

Toate lumea se plânge de arbitraj, dacă nu o faci pari ciudat. Nu știu ce a gândit arbitrul, presupunând că nu e penalty, nu poți da al doilea galben. Arbitrul nu a văzut multe faulturi, multe coate care s-au dat. Nu îmi pot da cu părerea dacă e offside, dar e penalty. Să nu dai penalty și să dai simulare…

Obiectivul nostru este locul 3, nu credem că locul 4 ne poate duce la baraj. Trebuie să terminăm în primele 3 să fim siguri de baraj. Poate să câștige Farul Cupa și atunci locul 4 nu mai merge la baraj. Trebuie să ne batem la locul 3”, a declarat Victor Angelescu, conform

„Am demonstrat că ne batem de la egal la egal cu toți”

Ca urmare a remizei din Gruia, Rapid a rămas pe locul 6 în clasament, cu 28 de puncte, la cinci lungimi de podium. În următoarea etapă, ultima din turul play-off-ului, echipa lui Marius Șumudică va primi vizita lui U Cluj. Meciul din Giulești are loc sâmbătă, 19 aprilie, de la ora 20:00.

„Normal că mai întâi trebuie să trecem de U Cluj. Am demonstrat că ne batem de la egal la egal cu toți. Sunt chiar nemulțumit. Am fost foarte supărat după meci. Am avut ocazii foarte mari. În prima repriza nu am jucat ce trebuie, dar un meci îl iei per ansamblu.

Să ratezi în minutul 90 ocazia pe care o ratează Christensen, să ai trei meciuri în care iei golul în 93,94, nu am cum să fiu mulțumit La anul nu mai avem cum să nu ne propunem titlul. E declarat de mult, trebuie să fim acolo, locurile 1-2”, a adăugat acționarul minoritar al Rapidului.