Conducerea lui CFR Cluj a ales între titlul în SuperLiga și Cupa României: „Asta ne dorim cel mai mult!”. Ce se întâmplă cu locul României în Europa League dacă ardelenii fac eventul

CFR Cluj are un an 2025 foarte bun până acum, și păstrând șanse în continuare pentru lupta la titlu din campionat. Cristi Balaj a spus ce își dorește cel mai mult de la echipa sa, dar a explicat și ce s-ar întâmpla dacă ardelenii ar cuceri ambele trofee.

CFR Cluj, Cupă și campionat în acest sezon? Cristi Balaj a spus lucrurilor pe nume

după calificarea în semifinalele Cupei. Ardelenii vor duce în paralel două lupte pe acest final de sezon, care s-ar putea încheia excelent pentru ei.

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a spus ce ar prefera în vitrina clubului dintre cele două trofee. De asemenea, președintele „feroviarilor” a explicat și ce s-a întâmpla dacă CFR Cluj ar pune mâna pe ambele trofee.

„Ne-am dorit să fim aici!”

„Tu spuneai că n-ați câștigat încă nimic. Eu, puțin ironic, aș spune că ați câștigat cel mai aglomerat program dintre echipele care se bat la titlu!”, a precizat moderatorul Cristi Coste. „Asta, da. Din acest punct de vedere, da. N-avem voie să ne plângem, pentru că ne-am dorit să fim aici!”, a replicat Cristi Balaj.

ADVERTISEMENT

„Ideea este simplă, Cristi, cred că te-ai uitat și pe program. Semifinala vă prinde între meciurile cu FCSB și cu Dinamo de la București și eventual la finală vă prinde după returul de la Craiova și deplasarea în Giulești.

„Aș prefera să câștigăm campionatul!”

Finală care ar putea fi chiar cu Rapid!”, a insistat moderatorul emisiunii. „Dacă ar fi să aleg ceva, aș prefera să câștigăm campionatul. Ceea ce e normal!”, a spus oficialul celor de la CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

„Dacă CFR-ul ar câștiga campionatul și ar face eventul, câștigătoarea Cupei joacă în Europa League? Nu cred. Că am auzit și varianta asta rapidiștilor azi dimineață să facă CFR-ul eventul”, a mai precizat apoi Cristi Coste.

ADVERTISEMENT

„Vom primi un loc în Conference!”

„Am înțeles că primim un loc în plus în Conference. Nu știu dacă vom avea echipă în Europa League. Dacă nu avem…”, a fost completarea lui Cristi Balaj.

„Dacă campioana… Dacă CFR Cluj va lua și titlul, că doar CFR mai este în calcule, Rapidul matematic ar putea să ia titlul, atunci vom primi un loc în Conference”, a spus moderatorul emisiunii.

„Un lucru este cert. Meciul de luni va arăta diferit, sunt convins, diferit față de ce am văzut aseară. S-a putea să fiu subiectiv… Cred că tot cu excepția golului lui Bairam senzațional, Craiova nu ne-a pus în ofensivă foarte, foarte mari probleme.

Pe când noi am avut ocazii, adică cele două șuturi din prima repriza al lui Nkololo, în repriza a doua… Ne-am apropiat. Korenica a trecut puțin pe lângă Minge să înscrie la acea centrare excelentă, Louis Munteanu… Mi s-a părut totuși că parcă am fost mai periculos și am avut o posesie mai bună!”, a concluzionat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.