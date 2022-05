Conducerea lui CFR Cluj explică scandările jignitoare la adresa FCSB: „Oboseala și cantitatea mare de alcool consumată și-au spus cuvântul!”

Oficialul campioanei României a catalogat momentul ca fiind unul regretabil, însă a încercat să găsească o explicație pentru care antrenorul echipei a ales să aibă un astfel de comportament, ținând cont de faptul că Steaua l-a lansat în fotbalul mare.

Conducerea lui CFR Cluj explică scandările jignitoare la adresa FCSB

Cristi Balaj, președintele CFR-ului, a explicat momentul în care : „E un eveniment regretabil, eu nu am mai trăit astfel de momente în cadrul echipei, chiar m-am mirat.

Au fost oameni din galerie, care au cântat și ei astfel de lucruri cu care eu nu sunt de acord. Oboseala, felul în care adversarii știu sau nu știu să piardă… oboseala și consumul de alcool, care a fost în cantități destul de însemnate, au condus la acest moment, care e regretabil.

Nu pot decât să îmi cer scuze. Când lucram la televiziune, contestam și taxam cu vehemență când la adresa unei persoane din familia lui Mihai Stoica au fost scandate lucruri care m-au deprimat.

Nu știu cum s-au adus astfel de scandări în mijlocul lor, Dan Petrescu nu e cel care a dat tonul la cântec, a fost prins în mijlocul evenimentului și nu a putut pleca de-acolo”, a mai spus Cristi Balaj, la TV .

„Nu putem să-i facem buget de 40 de milioane de euro lui Dan Petrescu!”

și a vorbit despre viitorul echipei, explicând ce buget nu îi poate garanta clubul lui Dan Petrescu, dar și ce posturi vor fi acoperite în perioada următoare:

„Fiecare club ar trebui să aibă un stadion propriu, să vadă cum se întreține un stadion, fiecare echipă ar trebui să fie privată, e foarte greu să te lupți cu statul român, nici măcar nu e fair.

Statul român trebuie să investească în infrastructură, pe care să le pună la îndemâna tuturor celor care vor să facă sport. Trebuie să facă un mediu bun pentru sponsori, care să fie atrași de fotbal.

De 40 de milioane de euro nu putem să-i facem buget lui Dan Petrescu. Nu banii joacă, având bani care sunt investiți corect, poți ajunge să câștigi cei 40 de milioane de euro, dar contează mult cum investești banii, pentru că, atenție, cifra patru poate părea mare când nu o ai și poate părea mică atunci când o ai”.

„Dacă compari bugetele echipelor care sunt la acel nivel, e ușor de înțeles ce a vrut să zică, noi încercăm să fim o echipă competitivă la nivel european.

Părerea mea e că obiectivul trebuie să fie minim intrarea în grupele Europa League. Sigurjonsson a plecat deja. Mi s-ar părea corect să vorbesc față în față cu jucătorii.

Vom aduce un mijlocaș, un atacant și un fundaș. Cu Popa nu am vorbit, nu am semnat cu el, cred că mai are un an de contract cu Voluntari”, a mai spus Cristi Balaj.