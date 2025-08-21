Conducerea lui CFR Cluj face scandal după refuzul LPF de a amâna meciul cu Oțelul: “Să joci în Europa nu este o cauză specială!”

Președintele clubului CFR Cluj a explicat că , din etapa a 7-a a SuperLigii, însă s-a lovit de refuzul grupării gălățene, dar și de cel al conducerii LPF.

Refuzul LPF de a amâna partida cu Oțelul a stârnit furie în tabăra lui CFR Cluj

Intrat în direct la cea mai recentă ediție a , Cristi Balaj a precizat că o decizie finală se va lua în cursul zilei de marți, 19 august, iar totul depinde de ce vor decide conducătorii de la Oțelul.

”Nu s-a schimbat nimic în privința meciului cu Oțelul. Decizia este la cei de la Galați. În situația în care astăzi se vor decide să accepte amânarea, mai ales că au și ei un jucător accidentat în ultima partidă, pentru noi ar fi de bun augur și pentru fotbalul românesc.

Din păcate, cei care au regulamentul au considerat că nu este o cauză specială solicitarea noastră. Să joci pe un teren sintetic joi, să parcurgi distanța lungă… Nu știm cum vom veni din Suedia la Galați, încă se lucrează la asta pentru că a fost din scurt, în câteva ore decidem. În principiu vom veni cu avionul, vom ateriza la Tulcea, am înțeles că este un aeroport nou care arată excepțional.

Joci duminica în sudul țării, la Galați, la ora 16:30, după care să te întorci la Cluj pentru a juca un meci retur în play-off, important nu doar pentru CFR Cluj, ci și pentru fotbalul românesc, dacă aceasta nu este o situație excepțională atunci nu știu care ar fi”, a declarat Balaj.

Cazul Edjouma a afectat decizia LPF de a nu amâna meciul Oțelul – CFR Cluj

Președintele grupării din Gruia consideră că refuzul celor de la LPF de a amâna duelul cu Oțelul Galați a venit și în urma care a permis celor de la FCSB să-l folosească pe Malcom Edjouma în campionat, spre nemulțumirea mai multor cluburi din SuperLiga.

”După ce s-a întâmplat cu acea modificare solicitată de FCSB, pe unde îi înțeleg și pe cei de la Ligă că vor să aibă acceptul tuturor cluburilor și nu se mai folosesc nici măcar atunci când regulamentul i-ar ajuta. În acel caz Edjouma, Liga nu a făcut nimic decât în a încerca să alinieze regulamentele românești cu cele de la UEFA.

Dacă s-ar accepta sau ar rămâne această prevedere, regulamentul din fotbalul românesc ar fi același precum cel de la UEFA. Într-adevăr, modalitatea prin care s-a făcut consider că putea să fie mai bună sau ar fi trebuit să fie diferită.

Îi înțeleg și pe cei care au contestat această modificare, modalitatea prin care s-a făcut, dar e important de menționat că până la urmă cei care au decis această modificare nu au vrut decât să alinieze prevederile regulamentare din România cu cele de la UEFA”, a spus Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.