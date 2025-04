Conducerea lui CFR Cluj, nemulțumită după calificarea în Cupa României: „Se putea evita golul!”

CFR Cluj s-a calificat în finala Cupei României, după victoria clară cu 4-1 pe teren propriu, în fața celor de la Farul Constanța. În ultimul act al competiției, ardelenii vor juca cu FC Hermannstadt. Cristi Balaj a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre partida din Gruia. El e nemulțumit de golul încasat de echipa sa.

CFR, calificare în finala Cupei României. Ardelenii se vor bate cu Hermannstadt pentru marele trofeu

Ardelenii au arătat mult mai bine pe tot parcursul meciului, iar fanii speră ca, la finalul acestui sezon, favoriții lor să ridice cel puțin un trofeu.

În finală, CFR va da piept cu FC Hermannstadt. . Ardelenii sunt încă angrenați în lupta la titlu și se anunță un final de sezon extrem de interesant. Încă avem foarte multe necunoscute.

Cristi Balaj: „Bineînțeles că am avut emoții”

Cristi Balaj s-a declarat mulțumit de calificarea în finala Cupei, însă e de părere că echipa sa trebuia să evite golul înscris de Denis Alibec. Defensiva a permis cam ușor o centrare din lateral, iar vârful lui Hagi a înscris superb.

„Bineînțeles că am avut emoții. S-a întâmplat la fel și în meciul cu Rapid. Am înscris primul gol, am avut ocazii în prima repriză, după care am fost egalați. În repriza a doua, Rapidul a jucat mai bine decât noi și te puteai gândi că se poate întâmpla orice.

Din nou am primit gol la primul șut pe poartă și, chiar dacă am chinuit adversarul, încă o dată s-a demonstrat că trebuie să fim mult mai atenți pe faza defensivă. Au fost și modificări. Din punctul meu de vedere, cei care au intrat au jucat bine, dar, cu o mai mare atenție, se putea evita acel gol. Nu avea voie să centreze. Până și cei care trebuiau să îl marcheze pe Alibec au fost surprinși. Fundașii centrali au jucat bine. Sunt doi jucători buni.

Noi știam că Rapidul va avea un meci greu la Sibiu. Conform punctelor acumulate, te așteptai ca Rapidul să se califice, dar Hermannstadtul a demonstrat că, în fotbal, contează continuitatea. Mă refer aici la stafful tehnic, la Măldărășanu. Contează că nu au schimbat foarte mulți jucători. Relațiile de joc pe care ți le faci în timp te ajută. Rapidul, mai ales după meciul pe care l-a jucat împotriva noastră, a demonstrat că e o echipă bună”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.