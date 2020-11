Conducerea lui CFR Cluj, reacţie surpriză după ameninţările lui Dan Petrescu: “Nu mi-a spus nicio secundă asta”

Conducerea lui CFR Cluj a avut o reacție surprinzătoare după ce Dan Petrescu a lăsat de înțeles că există posibilitatea să părăsească cât de curând clubul. Marius Bilașco, directorul departamentului de scouting de la CFR Cluj, a comentat o posibila plecare a lui Dan Petrescu de la echipa campioană.

Bilașco nu crede în această ipoteză dar a mărturisit că a existat o serie de întâmplări care l-au deranjat pe Dan Petrescu.

După victoria contra celor de la FC Argeș din ultima etapă cu scorul de 2-0, Dan Petrescu a afirmat din nou că este posibil să plece de la echipă.

Conducerea lui CFR Cluj reacționează după amenințările lui Dan Petrescu

Marius Bilașco a afirmat că nu crede în varianta plecării lui Dan Petrescu deoarece acesta nu deține astfel de informații: “Am fost lângă el zilele astea. Nu mi-a spus nicio secundă că ar vrea să plece mâine, poimâine sau în iarnă.

A avut o perioadă foarte grea, s-au întâmplat foarte multe lucruri la club, a fost și lipsa lui Marian Copilu la ultimele 6 meciuri, care este legătura dintre patron și el. Nu s-au întâmplat niște lucruri în perioada de transferuri, dar am avut și ghinionul să se accidenteze câțiva jucători.

Hai să fim echilibrați. Nu e atât de tragică situația. E un moment greu, dar nu poți spune că CFR e pe locul 8 și eliminată din Europa. Ăsta ar fi singurul motiv pentru care ar pleca mâine, să zică «nu mai pot să fac nimic» ” a declarat Bilașco la Telekomsport.

Dan Petrescu: “Sunt oferte, vreau să plec fără scandal”

Dan Petrescu a declarat la finalul partidei cu FC Argeș că ia în calcul o plecare de la CFR Cluj: “Prima repriză a fost una excelentă, puteam să mai marcăm. FC Argeș n-a ajuns la poartă. Bine că n-am luat gol, ar fi fost meciul mai greu. Susic n-a mai jucat fundaș central, Manea a mai jucat așa că am schimbat. Echipa e clar că e obosită, avem atâtea meciuri, pe trei fronturi. Mă rog să recuperăm fundașii centrali. Sunt multe absențe, mai ales că vin meciurile din Europa, dar și cu FCSB și Craiova.

Sper să numai avem accidentați. Urmează o pauză și pentru mine, am să mă gândesc ce e bine pentru toată lumea. Acum mai bine pauză și am să iau o decizie. Ofertele sunt foarte multe, dacă aș pleca vreau să ne strângem mâna și să rămânem amici. Dacă aș pleca, vreau să o fac într-un mod amical, fără scandal. Acum am nevoie de o pauză si am să mă gândesc ce e mai bine pentru ambele părți.

Campania de transferuri m-a supărat cel mai mult. Am cerut anumiți jucători, azi l-am descoperit pe Suarez, Ben Youssef a venit după plajă. La CFR, campania de transferuri a fost greșită, am pierdut jucători importanți și au venit jucători liberi de contract. În meciul retur cu Roma, dacă am toți jucătorii apți, vom putea spera la un rezultat bun”, a declarat Dan Petrescu la finalul partidei cu FC Argeș.”

