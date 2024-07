În , fanii lui Dinamo au primit o veste excelentă din partea lui Andrei Nicolescu. Administratorul special din Ștefan cel Mare a dezvăluit că este foarte aproape să încheie contractul cu un nou fotbalist.

Conducerea lui Dinamo anunță un nou transfer: „Doar asta mai așteptăm”. Când va avea loc prezentarea oficială

Dinamo continuă . Andrei Nicolescu a anunțat că un nou fotbalist va fi prezentat oficial în Ștefan cel Mare duminică sau luni, după meciul „câinilor” împotriva lui Sepsi, sâmbătă, 27 iulie, ora 22:00, în etapa a 3-a din SuperLiga.

”Suntem foarte aproape. Avem toate lucrurile asumate, detaliate și bifate. Așteptăm doar ca jucătorul să își închidă problemele pe care le are. Duminică sau luni se va anunța. După transferul de duminică sau de luni, vom mai face unul sau două.

Nu e chiar o promisiune, sper să se rezolve. Vom mai încerca unul sau două transferuri. La momentul actual credem că vom avea un lot competitiv și echilibrat. Să vedem dacă prognoza se va confirma”, a declarat Andrei Nicolescu, la .

Astrit Selmani începe să confirme la Dinamo: „Sunt mulțumit”

Adus în februarie 2024 la Dinamo, Astrit Selmani a marcat primul gol în tricoul alb-roșu în meciul cu Petrolul (4-1), în etapa a doua din SuperLiga. Prezent la conferința de presă premergătoare duelului cu Sepsi, atacantul kosovar speră să repetă prestația din meciul de pe „Arcul de Triumf” și la confruntarea cu Sepsi.

„Ne așteaptă un meci greu, avem în față un adversar puternic, am lucrat bine în această săptămână, sper să putem merge acolo să luptăm frumos. Sunt mulțumit cu prestația din ultimul meci, am obținut trei puncte cu Petrolul, meritam mai mult cu Cluj, dar știu că putem obține mai mult în meciurile viitoare.

Am arătat bine tot meciul cu Petrolul, teama fanilor pentru finalurile de meci o înțeleg, dar știm că nu va fi la fel în acest sezon. Au fost antrenamente bune cu staff, să fiu pregătit după accidentare, am făcut exerciții suplimentare, am mâncat cum trebuie, să fiu pregătit la un nivel foarte bun.

Noi am tras concluziile după sezonul trecut, am avut un campionat greu, e o echipă diferită acum față de sezonul trecut. Am adus jucători tineri, avem un mix bun. Nu cred că se pot compara cele două sezoane, sunt total diferite.

Echipa poate să aducă jucători pe orice post își dorește, fanii își doresc mereu jucători noi, conducerea vrea să întărească lotul, așa e normal peste tot, vor să crească nivelul concurenței, e bine pentru toată lumea.

Toți care pot să ajute echipa, sunt bineveniți aici. Trebuie să luăm totul pas cu pas, avem mult de parcurs pentru a ajunge în play-off. Doar meciul de mâine e în gândurile noastre, luăm totul meci cu meci și rămânem cu picioarele pe pământ”, au fost cuvintele lui Astrit Selmani.