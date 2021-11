Conducerea lui Dinamo, discuții cu posibilii investitori: „Am vorbit cu domnul Cortacero!”

Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al lui Dinamo, a vorbit despre situația clubului, declarând și suma de care ar fi nevoie pentru ca un investitor să preia clubul, ținând cont și de datoriile create de-a lungul timpului.

Oficialul „câinilor” a recunoscut și faptul că a vorbit cu Pablo Cortacero, care l-a rugat să îl contacteze, pentru a purta o discuție.

Conducerea lui Dinamo, discuții cu posibilii investitori

a avut mai multe discuții cu posibilii investitori, iar Răzvan Zăvăleanu a recunoscut că și Pablo Cortacero l-a contactat: „Nu trebuie să ducem suporterii pe o pistă greșită și să le dăm așteptări false.

Trebuie să spunem lururilor pe nume, ne străduim să stragem investitori. Dar de aici, până la certitudini, e cale lungă. Fără DDB, lucrurile s-ar termina mâine. A fost valabil și rămâne valabil acest lucru, până vom găsi un investitor.

Domnul Cortacero mi-a scris astăzi un mail, mă roagă să discutăm. Cine vrea să fie acționar la Dinamo trebuie să suporte anumite cheltuieli ale clubului. Astăzi, ele sunt foarte mari. La fel și datoriile!”.

„Eu am spus că e nevoie de 20 de milioane de euro, în cazul în care vine un potențial investitor la Dinamo. Știu că muncim noi cât și cei de la club și fotbaliștii. Pe ideea că munca e întotdeauna răsplătită, sper că nu se va întâmpla să retrogradăm.

Nu cred că ar mai funcționa planul în această formă dacă vom retrograda, ar fi în pericol, dar ar exista alte variante.

Jucătorii au fost plătiți din surse terțe, de către DDB. Vorbim despre jucătorii care sunt la club, nu despre cei care au părăsit clubul”, a mai spus Răzvan Zăvăleanu, la TV .

„Domnul Badea ne ajută cu sume importante!”

Răzvan Zăvăleanu a precizat și că cu sume importante de bani, la nivelul ordinului sutelor de mii de euro: „Singurele discuții pe care le avem cu domnul Badea sunt despre cum mai putem ajuta clubul.

Domnul Badea ne ajută inclusiv cu contribuții personale sau din partea firmelor unde este acționar majoritar sau ne pune în contact cu anumite persoane. Este vorba despre ajutoare importante, la nivelul sutelor de mii de euro”.

„Și dacă am încasa banii, tot nu aș fi cel mai bine plătit „jucător”, dar eu nu am încasat până acum nici măcar un leu. Eu am venit pentru a ajuta, vom începe să încasăm doar atunci când Dinamo va fi stabilă financiar.

Vorbim de profesioniști cu un anumit grad de experiență, care merită răsplătiți, dar va mai trece timp până vom începe să încasăm”, a mai spus Răzvan Zăvăleanu.