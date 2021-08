Conducerea lui Dinamo i-a fixat preţul lui Deian Sorescu! Câţi bani cer “câinii”

este cel mai bun jucător de la Dinamo în acest debut de sezon. Deși au probleme uriașe cu banii, “câinii” nu renunță ieftin la Deian Sorescu doar ca să scape de datorii.

Mureșan: „Sorescu nu va pleca sub 1 milion de euro”

Iuliu Mureşan a refuzat deja o ofertă de 600.000 de euro pentru jucător și nu este pregătit să îl cedeze sub 1 milion de euro.

„Nu cred ca mai este un schimb de replici cu Sorescu, am reluat lucrurile cu el. Trebuie să discutăm cu fotbaliștii să înțeleagă situația, le-am explicat foarte clar lucrurile. Cred că i-am lamurtit.

Sorescu are ceva oferte și dacă va fi momentul protrivit pentru noi și pentru el ne vom despărți. Îmi e greu să mă despart de un jucător ca Sorescu, ne-a oferit victoriile în două meciuri. Dacă e liniștit, joacă foarte bine. Sub 1 milion de euro nu va pleca”, a declarat Iuliu Mureșan la, la

Cota lui Deian Sorescu, conform transfermarkt.com, este de 1.4 milioane de euro. În cele 118 meciuri pentru Dinamo, jucătorul a marcat 26 de goluri și a oferit 25 de pase decisive.

Polivalența fotbalistului este la mare căutare, acesta poate evolua fundaș dreapta, dar și extremă dreapta. Deian Sorescu a fost integralist în ultimul meci al lui Dinamo în Liga 1. „

Pe plan personal, mijlocașul în vârstă de 23 de ani are un început excelent de sezon. Sorescu a marcat de 5 ori în primele 4 etape și este golgheterul campionatului.

Deian Sorescu a răbufnit la adresa conducerii lui Dinamo

Mijlocașul dinamovist a recunoscut că se simte afectat de problemele din ultima perioadă și știe că această tensiune în care trăiește își pune amprenta asupra evoluțiilor sale.

„Eu nu am discutat cu nimeni. Nu ştiu ce aţi auzit dumneavoastră. Am văzut prin presă, dar nu e adevărat ce am vorbit, dar nu vreau să mai întru în discuţii.

Poate nu sunt dorit, poate sunt doar o marfă şi atât, n-am ce să spun. Cum mă simt? Cred că se vede pe teren, pentru că la orice clinci, la orice chestie sunt nervos.

În momentul de faţă sunt la Dinamo şi joc la Dinamo până în ultimul minut, până când voi fi plecat sută la sută. Dar, până atunci, voi da totul pe teren, pentru că o fac pentru mine şi o fac pentru a mulţumi o lume întreagă.

Ce îmi trebuie? Linişte! Linişte şi siguranţă. Şi au fost foarte multe probleme, dar mai bine îi întrebaţi pe cei din conducere, că ei ştiu mai bine.

Fanii nu ştiu adevărul. De asta şi suntem unii cu psihicul la pământ, unii poate mai putem, unii poate nu au mai putut şi au plecat. Poate s-a rezolvat cu unii jucători, poate s-o fi rezolvat, dar cu mine, personal, nu s-a rezolvat absolut nimic, va spun din punctul meu de vedere” a declarat Deian Sorescu.