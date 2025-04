Conducerea lui Dinamo ia măsuri după rezultatele dezastruoase din play-off! Andrei Nicolescu: „Asta vom face din vară!”. Ce se întâmplă cu Homawoo și Selmani

, și este singura echipă din primele 6 care nu a reușit până acum să acumuleze puncte în noua competiție. .

Andrei Nicolescu: „Ne așteptăm în continuare la mai mult din acest play-off”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a transmis că oficialii lui Dinamo se așteptau la rezultate mai bune în play-off, însă nu le poate reproșa nimic jucătorilor. Cât despre situațiile lui Homawoo și Selmani, lucrurile nu au cunoscut o întorsătură. De cealaltă parte, Milanov este foarte aproape de a semna prelungirea contractului, iar clauza de cumpărare a lui Opruț va fi activată. Într-un .

„După impresia pe care am declarat-o aseară, în situația în care suntem, cred că am făcut un meci bun, atitudine, determinare foarte bună din partea jucătorilor, dar atât s-a putut aseară. N-am ce să le reproșez.

Ne așteptăm în continuare de la mai mult din acest play-off și fiecare meci îl vom aborda cu toată energia noastră să câștigăm. Acum, mijloacele, na, astea sunt cele care uneori ne ajută, uneori nu. Am avut și mulți accidentați. Trebuie să învățăm să trecem și peste astfel de momente. Cum anul trecut am învățat să trecem peste alt tip de momente, anul ăsta poate e cazul să învățăm și din asta.

„Cu Milanov avem o discuție pozitivă”

Vrem să avem un lot mult mai competitiv anul viitor. Am făcut o listă pe care am încercat să o scurtăm, cu opțiuni pentru vară din ceea ce înseamnă jucătorii români buni pe care îi considerăm noi că fiind soluții.

Acolo este lista de jucători români. Acolo am ajuns, asta a fost discuția la momentul respectiv. Nu că ne propunem doar jucători români. Nu, suntem în același moment cu Astrit Selmani și cu Homawoo, aceeași situație. Nu vom schimba nici noi tactica și cu asta basta. O să vedem ce se întâmplă până la finalul sezonului. Dacă mai e loc de negociere, noi suntem deschiși să negociem și să încercăm o soluție. Dacă nu, asta este. Ne-am asumat și mergem înainte.

Cu Milanov lucrurile stau altfel, avem o discuție mai pozitivă. Din câte înțeleg, acum și directorul sportiv o să aibă o discuție cu agentul. Vedem, suntem ok acolo. Cât despre Opruț… Am spus că abia după 1 mai putem să facem notificarea. Noi am declarat că vom activa clauza”, a declarat Andrei Nicolescu.

„Vrem să câștigăm împotriva rivalilor istorici”

Oficialul lui Dinamo a continuat dialogul cu moderatorul Cristi Coste și a recunoscut că își doresc foarte mult să câștige în fața lui FCSB și Dinamo, dar și împotriva Universității Craiova.

„Pentru noi cred că ar fi foarte important să câștigăm împotriva rivalilor istorici și să facem meciuri bune. Cam asta cred că ar arăta ok pentru finalul ăsta de sezon. Și cu FCSB și cu Rapid. Chiar și Craiova. Adică ne dorim să arătăm că nu suntem mai prejos în acest play-off.

Bun, dar Luna n-a venit ca partea unei strategii. Luna a venit ca partea unei situații excepționale și atunci a fost o opțiune sau cea mai bună opțiune la momentul ăla și o opțiune care ați văzut că de fiecare dată când se apelează la el face un joc consistent. Așa că cred că e greu de făcut o predicție. În general ne dorim jucători care să fie la potențialul lor maxim în momentul în care ajung aici. Din anumite circumstanțe știți că nu se poate întâmpla tot timpul asta.

Nu discut despre asta și știți că plafonul nostru salarial… Am discutat la un moment dat, atunci am și discutat că uneori ulterior o să facem o îmbunătățire, dar nu ajungem în zonele astea și nu despre asta cred că ar trebui să vorbim noi la televizor”, a încheiat Andrei Nicolescu.