Conducerea lui Dinamo îndeamnă la echilibru după victoria entuziasmantă cu FC Argeș. Care va fi obiectivul în SuperLiga

în prima manșă a barajului de promovare/retrogradare și e foarte aproape de a reveni în SuperLiga după numai un an de exil în eșalonul secund. Pentru a-și îndeplini visul, „câinii” mai au un singur hop de trecut: returul de la Pitești, care se va juca sâmbătă, 3 iunie, de la ora 21:00.

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, cere echilibru după victoria 6-1 cu FC Argeș: „Trebuie să rămânem concentrați!”

Dinamo e foarte aproape de promovarea în SuperLiga la doar un an după ce a pierdut barajul cu U Cluj, însă oficialii clubului „alb-roșu” sunt precauți înaintea returului cu FC Argeș din Trivale. a repetat-o răspicat și președintele Andrei Nicolescu, imediat după jocul cu piteștenii.

ADVERTISEMENT

„E un pas mare spre Liga 1, dar mai avem un meci, trebuie să rămânem concentrați. Trebuie să fim echilibrați. Am făcut un meci foarte bun, tehnic, tactic. Am arătat că merităm în Liga 1, am fructificat ocaziile, am fost inspirați.

Indiferent de ce se întâmplă, trebuie să fim echilibrați, mai avem o luptă. E bucurie, dar să fim echilibrați. E o bucurie că Borcea a fost aici, e un dinamovist care a suferit mult, înseamnă că are din nou pasiune dacă a venit aici. Noi când suntem liniștiți mental putem juca un fotbal de calitate

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Dacă facem asta și sâmbătă, vom închide gura celor care nu credeau în Dinamo. Am jucat fotbal de Liga 1 în acest meci. Burcă cred că a spus că Ghezali are o calitate extraordinară, important e să rămână liniștit. El va fi jucătorul nostru și anul viitor. Mă aștept să facem un meci bun, să promovăm, iar calculele le facem după”, a spus Andrei Nicolescu la

Președintele lui Dinamo, laude pentru antrenorul Ovidiu Burcă: „Fără el, nu am fi fost aici!”. Care va fi obiectivul în SuperLiga

După un început dezastruos de sezon, Dinamo s-a calificat miraculos în play-off, unde a ratat la mustață promovarea directă în SuperLiga. La baraj era văzută ca outsideră, însă după evoluția din prima manșă a „dublei” cu FC Argeș a devenit mare favorită. Iar principalul merit îi aparține antrenorului Ovidiu Burcă, lucru recunoscut și de președintele Andrei Nicolescu.

ADVERTISEMENT

„Dacă nu era Ovidiu Burcă, nu eram aici. Cel mai greu a fost în februarie, când jucătorii nu aveau niciun orizont, noi nu aveam așteptările împlinite. Am luat o decizie cu inima, cu risc, și am forțat tranzacția”, a mai spus oficialul dinamovist.

El a vorbit apoi și despre planurile de viitor în cazul în care se va reuși promovarea, despre bugetul care va fi alocat echipei, dar și despre obiectivul trasat. A evitat să vorbească de însă a ținut să le mulțumească atât financiar cât și moral.

ADVERTISEMENT

„Noi vrem să creștem organic în primul an de Liga 1, nu pot spune ce buget exact vom avea. Vom avea buget de Liga 1. În primul an, obiectivul ar fi rămânerea în Liga 1 și un joc care să ne scutească de emoțiile retrogradării. Interdicția la transferuri trebuie ridicată, indiferent ce se întâmplă.

ADVERTISEMENT

Le mulțumesc fanilor care au fost la stadion, ne-au depășit așteptările. A fost o bucurie pentru mine, că au fost aproape 25 de mii la un meci de baraj. Nu pot vorbi despre domnul Borcea. Oricine e binevenit la discuții, dar noi suntem structurați într-un anumit mod”, a încheiat Andrei Nicolescu.