Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Conducerea lui Dinamo, înțepături pentru rivalii de la FCSB înainte de „Derby de România”: „E mai important meciul de Cupă”

Andrei Nicolescu a venit cu o declarație surprinzătoare pentru fanii lui Dinamo. Președintele „câinilor” nu privește „Derby de România” cu aceeași importanță ca pe meciul din Cupa României Betano
Ciprian Păvăleanu
29.11.2025 | 12:40
Conducerea lui Dinamo intepaturi pentru rivalii de la FCSB inainte de Derby de Romania E mai important meciul de Cupa
ULTIMA ORĂ
Andrei Nicolescu i-a înțepat pe rivalii de la FCSB: „E mai important meciul cu Farul”. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

„Derby de România” se apropie cu pași repezi, însă pentru Dinamo această întâlnire nu pare să aibă o miză atât de mare, deși mai e doar o săptămână până la cel mai așteptat duel al competiției interne. Andrei Nicolescu, președintele clubului din „Ștefan cel Mare”, a declarat că meciul din Cupa României Betano este mai important în acest punct.

De ce crede Andrei Nicolescu că o victorie în Cupa României este mai importantă decât un succes în „Eternul Derby”

Pentru Dinamo urmează două meciuri extrem de importante în săptămâna viitoare. Miercuri, „câinii roșii” merg la Constanța pentru meciul de Cupa României Betano contra Farului, în timp ce sâmbătă va fi ziua cea mare în care se va juca „Derby de România”, ce o va avea pe FCSB ca gazdă.

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu a surprins întreaga suflare dinamovistă cu declarația sa, care a venit la doar o săptămână înaintea meciului extrem de important pentru suporterii lui Dinamo: „Pentru noi este foarte important meciul de miercuri, de la Constanța. Poate suporterii lui Dinamo nu o să fie de acord, dar eu îl văd un pic mai important decât meciul cu FCSB de sâmbăta viitoare. În construcția acestui an, este mai important.

Ăsta va fi doar un meci de campionat, nu se pierde nimic, însă acela este doar un meci din trei, care te poate duce sau nu te poate duce mai departe. În sensul rezultatului, pentru mine este important. Un rezultat prost în Cupa României ne-ar putea duce în zona în care să nu ne calificăm, în timp ce o înfrângere cu FCSB ar putea fi reparată”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
România intră în zona de risc hidric ridicat. Rezervele de apă ale Europei...
Digi24.ro
România intră în zona de risc hidric ridicat. Rezervele de apă ale Europei se epuizează

Care este situația lui Dinamo în Cupa României

Până în acest moment s-a disputat o singură etapă din grupele Cupei României Betano. Dinamo a jucat primul meci împotriva lui CS Dinamo, echipă ce evoluează în Liga a II-a, și a câștigat fără probleme, cu scorul de 3-1.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Doctorului îi era frică". Cum s-a ales Gigi Becali cu dosar penal după un RMN: "Îți dai seama ce nebunie?"

Sezoanele trecute au demonstrat că 6 puncte în această fază a competiției nu sunt destule pentru a asigura participarea în fazele superioare, iar conducerea lui Dinamo știe acest lucru. Tocmai de aceea Andrei Nicolescu își dorește cele trei puncte cu Farul, urmând ca în ultima etapă să întâlnească Hermannstadt. Grupa D arată în felul următor: Dinamo București, FC Hermannstadt, Farul Constanța, FC Botoșani, Concordia Chiajna și CS Dinamo.

Ce s-a întâmplat în ultimul derby Dinamo – FCSB

Dinamo a reușit să spargă gheața în ultimul derby și a învins-o pe rivala FCSB cu scorul de 4-3 într-unul dintre cele mai frumoase meciuri din turul campionatului. Andrei Nicolescu a declarat în urmă cu un an că unul dintre obiectivele echipei este o victorie în „Derby de România”, iar acest lucru s-a înfăptuit.

ADVERTISEMENT

„Legat de prima parte a sezonului, pentru noi cea mai tare nucă a fost FCSB-ul. E clar că noi ne pregătim, pe termen scurt, pentru prima victorie împotriva FCSB-ului. Este un ţel imediat. E o bornă de bifat în drumul pe care îl avem. O victorie împotriva Rapidului, unde nu am mai pierdut, ceea ce e important, dar cu FCSB pierdem, adică e o nucă tare la momentul acesta. Deci, astea sunt scopuri imediate”, spunea Andrei Nicolescu după ce Zeljko Kopic și-a prelungit contractul cu Dinamo la începutul lui 2025.

Înainte de meciul din luna august, Dinamo avea 9 înfrângeri consecutive în fața marii rivale. Ultima victorie a „câinilor roșii” data din februarie 2021, într-un meci de Cupa României, câștigat cu 1-0 de dinamoviști.

2.22 este cota oferită de BETANO pentru „2 solist” în Farul - FCSB
Cine e ”femeia perfectă” în viziunea lui Ion Țiriac. Românca e adorată de...
Fanatik
Cine e ”femeia perfectă” în viziunea lui Ion Țiriac. Românca e adorată de milioane de oameni
Liga 2, live video etapa 15. Șapte meciuri se joacă de la această...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 15. Șapte meciuri se joacă de la această oră!
Toate calculele calificării Universității Craiova în primăvara Conference League. Ce bani sunt la...
Fanatik
Toate calculele calificării Universității Craiova în primăvara Conference League. Ce bani sunt la mijloc
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Susține că s-a 'ocupat atent' ca Rădoi să plece de la Craiova: 'Am...
iamsport.ro
Susține că s-a 'ocupat atent' ca Rădoi să plece de la Craiova: 'Am reușit să îi destabilizez până la schimbarea antrenorului!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!