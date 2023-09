Conducerea lui Dinamo trage un semnal de alarmă. “Am fost căței, ne trebuie răutate!”

. Pentru fotbaliștii formației din Ștefan cel Mare prilej pentru conducerea clubului să tragă un semnal de alarmă, în încercarea de a pune capăt seriei de rezultate negative.

Andrei Nicolescu trage un semnal de alarmă îniante de Dinamo – Farul: „Ne trebuie răutate!”

După 9 etape în SuperLiga, Dinamo are doar 8 puncte și se află în zona periculoasă a clasamentului. Înaintea jocului de vineri cu Farul, Andrei Nicolescu s-a arătat nemulțumit de modul în care jucătorii lui Ovidiu Burcă se prezintă pe teren. Administratorul special al formației din Ștefan cel Mare și-ar dori ca echipa să dea dovadă de mai multă agresivitate, în sensul bun al cuvântului, dar să lege și mult mai bine jocul pe faza de atac.

“Noi, sportiv, sincer nu suntem foarte bine. Eu mă așteptam cumva să nu fim ‘căței’. Am fost un pic ‘căței’ la meciul ăsta cu Craiova. Am jucat fotbal când adversarul, cumva, ne-a lăsat. Am început să punem presiune pe ei după ce au simțit că au un avantaj. Cred că suferim în ultimii 30 de metri, cred că se vede, nu trebuie să vă spun eu asta. Eu unul mi-aș dori un pic mai multă răutate, în sensul bun al cuvântului.

La golul pe care l-a marcat Craiova, uitați-vă să vedeți trei contre la minge. Din toate cele trei mingea rămâne la ei, ba chiar am senzația că unul dintre jucătorii noștri în contra respectivă încearcă să se protejeze. Mentalitatea asta trebuie schimbată, orice fază trebuie tratată cu o răutate în joc care să ne poată da posibilitatea să nu mai fim în situații limită.

Da, ne-am mulțumi și cu un egal contra Farului, depinde foarte mult cum se desfășoară meciul… În mod normal, pentru noi orice punct acum, în perioada asta, este binevenit”, a spus Andrei Nicolescu, conform .

Ovidiu Burcă, supărat după înfrângerea cu FCU Craiova

Antrenorul celor de la Dinamo a fost supărat pe elevii săi după înfrângerea cu FCU Craiova. . Totodată, acesta vrea ca jucătorii să fie mult mai eficienți pe partea ofensivă. Tehnicianul este mulțumit, totuși, de apărarea formației din Ștefan cel Mare.

“Șutul ăla de la distanță a făcut diferența. Nu spun că a fost ghinion, dar e greu, trebuie să fi fost mai agresivi, nu știu dacă meritam să câștigăm, dar nu meritam să pierdem, asta e clar. Trebuie să fim mai pregătiți, nu numărăm ocaziile, fotbalul se joacă pe goluri, ei au înscris la un șut pe poartă, ăsta e fotbalul. E greu să acceptăm că am pierdut azi.

Ca să câștigi meciuri e nevoie de mai mult. Trebuie să câștigăm meciuri, echipa a câștigat forță, stabilitate defensivă. Au fost lucruri care mi-au plăcut, mai puțin pe fază de atac, unde vreau mai multă agresivitate.

Ne îngrijorează. Cel mai greu e să marchezi goluri, restul le mai aranjezi. E nevoie de timp, de jucători care să înțeleagă anumite lucruri, de jucători care să se simtă pe teren Anul trecut era nevoie de 6-8 săptămâni, anul ăsta am pornit tot târziu, e mai greu la Liga 1. Am întâlnit o echipă bună, până la urmă o execuție a unui jucător a făcut diferența în acest meci.

Nu o să spun ce jucători mai avem nevoie, pentru că nu mi se pare corect față de jucătorii pe care îi avem. Ăștia suntem și mergem mai departe cu lotul nostru. Avem jucători, o să încercăm să scoatem maximum de la ei. Nu e corect să spun ce ne-ar trebui. Ăștia suntem, ne trebuie multă muncă și multă disciplină”, a declarat Ovidiu Burcă la finalul meciului.

Dinamo a fost învinsă de FCU Craiova, scor 0-1, pe Arena Națională, după un șut foarte bun de la distanță al lui Baeten. Până la finalul celor 90 de minute, formația lui Ovidiu Burcă a încercat să egaleze, însă, fără reușită. Echipa din Ștefan cel Mare a avut mai multe ocazii, dar nu au reușit să trimită suficient de mult mingea spre poarta lui Popa. Dinamoviștii sunt pe locul 13 în campionat, iar următorul meci în SuperLiga îl au cu Farul, tot acasă.