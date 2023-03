Conducerea lui Sepsi, atac la FCSB și Helmut Duckadam înainte de începerea play-off-ului: „Noi nu umblăm cu prostii!”. Video Exclusiv

Sepsi s-a impus net, , la rejucarea meciului întrerupt în ianuarie din pricina scandărilor xenofobe ale fanilor olteni. Un rezultat în urma căruia echipa din Covasna este cea de-a șasea formație din .

Attila Hadnagy, răspuns tăios la adresa celor care-i consideră pe covăsneni satelitul lui CFR Cluj

După ce Sepsi și-a asigurat prezența în lupta la vârf din primul eșalon, au apărut speculații legate de modul în care formația din Sf.Gheorghe, fără șanse la titlu, va aborda confruntările din play-off.

Ba chiar a apărut ideea că trupa lui Bergodi ar putea să o sprijine pe CFR Cluj în tentativa de a obține al 6-lea titlu consecutiv. Attila Hadnagy, directorul executiv al covăsnenilor, a infirmat cu vehemență această ipoteză.

”În fiecare an când suntem acolo, sau jucăm cu CFR, noi suntem satelitul lor. Dar domnul Duckadam a uitat că noi i-am bătut pe CFR în play-off. Căci a spus că noi nu i-am bătut niciodată.

Acum doi ani parcă, cu Leo Grozavu, am terminat pe locul 4, am bătut și pe pe FCSB, și pe CFR, și pe Farul și pe Craiova.

Așa că noi vrem să facem cât mai multe puncte, cât putem. Și de ce nu, suntem acolo, în Cupa României, de ce nu, să încercăm să păstrăm Cupa.

Nu pot să spun că sunt insinuări jignitoare, poate a uitat. Poate nu ne urmărește pe noi mereu. Am vrut doar să precizez că am bătut CFR-ul. Dânsul poate nu știa.

”Cu Farul mergem să jucăm, să câștigăm punct sau puncte”

Credeți-mă că noi niciodată nu am umblat cu prostii din acestea. Noi am jucat mereu corect. Am fost corecți permanent și pe teren și în afara acestuia.

Așa că noi mergem pe drumul acesta. Sau, ca spun așa, drumul acesta este cel bun pentru noi. Și am făcut rezultate bune așa.

Orice este posibil. Mergem să jucăm (n.r. cu Farul), mergem să câștigăm, nu să fim un sparring-partener. Am jucat joi, avem un dezavantaj.

Dar mergem să jucăm, să câștigăm punct sau puncte”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Attila Hadnagy.

