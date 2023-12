Conducerea lui Sepsi, încântată de noua regulă impusă de Răzvan Burleanu: „Vom pune accent pe Academie”

Federația Română de Fotbal vine cu o nouă regulă în fotbalul românesc. . Astfel, fiecare formație eligibilă, trebuie să aibă cel puțin 5 titulari care pot reprezenta România la nivel de echipă națională și toți trebuie să joace în toate cele 90 de minute. Altfel, vor exista penalități. Formațiile pot să aibă și rezerve eligibile pe care să le schimbe cu jucătorii deja introduși pe teren. De această regulă, conducerea lui Sepsi s-a arătat încântată.

Conducerea lui Sepsi, încântată de noua regulă impusă de Răzvan Burleanu

La FANATIK SUPERLIGA, conducerea lui Sepsi s-a arătat încântată de noua regulă impusă de Răzvan Burleanu. Laszlo Dioszegi susține că formația de la Sfântu Gheorghe vrea să investească în academie și să producă jucători eligibili pentru această regulă.

“Am fost plecat din țară, iar acum sunt pe drum. Nu am văzut absolut nimic. Acum aud de la dumneavoastră. Pentru noi nu este o problemă. În momentul de față cred că noi suntem cu cei 5 români pe teren la fiecare meci.

Noi vrem în acest moment vrem să punem mai mult accent pe academie. Să scoatem și noi niște jucători. Eu cred că o să avem jucători noi, români, care o să fie formați la noi”, a spus Laszlo Dioszegi.

Rotariu și Compagno, în vizorul lui Dioszegi

Pe lângă Dorin Rotariu, cu care a mai discutat și în vară, . Andrea Compagno, italianul din formația lui Gigi Becali, poate fi o țintă pentru echipa din Sfântu Gheorghe. Patronul FCSB-ului este indecis în privința vânzării lui Compagno.

“Nu am discutat nici despre Rotariu, nici de Compagno. Pentru mine personal, îmi place de Compagno, dar nu am ajuns să discutăm despre niciun jucător. Mie mi se pare un atacant foarte bun pentru nivelul nostru. Dacă eu aș fi antrenorul lui Sepsi l-aș aduce, dar eu țin cont de ce spune domnul Storck.

Nu știu, nu am discutat despre jucători. 500.000 de euro este o sumă mare, dar poate o să scoatem altfel această înțelegere. Se poate negocia la orice jucător, o să discutăm înainte de sărbători cu 2 zile să vedem.

Noi niciodată nu am dat bani pe jucători decât maxim 100.000 de euro. Noi nu dispunem de sume uriașe ca să putem plăti 500.000 de euro la un club. Maxim am dat 100.000, nu am făcut nici o investiție în care să plătim 200.000 de euro”, a punctat Laszlo Dioszegi.

Anunțul lui Laszlo Dioszegi despre Rotariu și Compagno de la FCSB