Conducerea lui Tottenham a decis! Cine este antrenorul dorit pe banca echipei lui Radu Drăgușin

Tottenham Hotspur a confirmat oficial că Igor Tudor nu mai este antrenorul echipei. Decizia a fost luată imediat după eșecul suferit în etapa trecută, 0-3 cu Nottingham Forest, însă anunțul a sosit o săptămână mai târziu, din respect pentru tehnicianul croat, care se află într-o situație dificilă după decesul tatălui său. După anunțul clubului londonez, presa din Anglia a dezvăluit care este principalul candidat pentru a-l înlocui pe Igor Tudor: Roberto De Zerbi (46 de ani).

Roberto De Zerbi, dorit pe banca lui Tottenham

Conducerea lui Tottenham ar dori să îl numească încă de pe acum pe Roberto De Zerbi, iar oficialii au încercat să afle dacă italianul ar fi dispus să preia echipa în această situație dificilă. Din câte se pare, De Zerbi este interesat de oferta lui Tottenham, însă ar dori să sosească pe banca londonezilor doar în vară, când ar ști dacă echipa rămâne în Premier League.

Rămâne de văzut dacă șefii celor de la Spurs vor deschide negocierile cu tehnicianul italian după . De Zerbi are experiență în Premier League, unde a mai antrenat-o pe Brighton în perioada 2022-2024, însă .

Sean Dyche, varianta pe termen scurt

Conform , în cazul în care Tottenham nu va ajunge la un consens cu Roberto De Zerbi, principala variantă pe termen scurt ar fi englezul Sean Dyche, care este privit drept un expert în salvarea de la retrogradare. Ca și De Zerbi, Dyche nu are echipă momentan, însă acesta ar dori un contract pentru cel puțin 18 luni, aspect care nu ar fi pe placul șefilor lui Tottenham. Sean Dyche s-a remarcat ca antrenor la Burnley, unde a petrecut nouă ani și jumătate (2012-2022).

Tehnicianul englez a obținut două promovări în Premier League, reușind să mențină echipa în prima divizie timp de 5 sezoane, dar și să o califice în cupele europene după peste 50 de ani de „secetă”. În ianuarie 2023, Dyche a preluat-o pe Everton și a reușit să evite retrogradarea de două ori, chiar și cu o depunctare de 8 puncte în stagiunea 2023-2024. Ultimul său mandat a fost la Nottingham Forest, unde a rezistat doar trei luni și jumătate (octombrie 2025 – februarie 2026).

Mauricio Pochettino, visul imposibil al fanilor

Fanii lui Tottenham și-ar dori ca Mauricio Pochettino, care a mai pregătit echipa în perioada 2014-2019, să revină la gruparea londoneză după despărțirea de Igor Tudor, însă acest lucru pare imposibil momentan, deoarece argentinianul este selecționerul Statelor Unite și ar urma să conducă echipa la Cupa Mondială.

Alte variante vehiculate în Anglia, care par însă puțin probabile, ar fi Harry Redknapp, Glenn Hoddle sau Tim Sherwood, antrenori care au pregătit-o în trecut pe Tottenham, dar nu au mai activat de foarte mulți ani. Conducerea lui Spurs a luat în calcul și o variantă neașteptată: ca echipa să fie condusă de coechipierul lui Radu Drăgușin din linia defensivă, Ben Davies (32 de ani).