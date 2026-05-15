Conducerea lui U Cluj, prima reacție după ce Universitatea Craiova a cerut control anti-doping înaintea „finalei campionatului”: „Nu cred așa ceva!”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova își ia toate măsurile înainte de partida care o poate face campioana României. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că oltenii au cerut un control anti-doping pentru a fi siguri că partida de pe „Ion Oblemenco” se dispută în condiții regulamentare. Radu Constantea a oferit prima reacție.

Radu Constantea, prima reacție după ce oltenii au cerut control anti-doping înainte de U Craiova – U Cluj

Radu Constantea a oferit o primă reacție și s-a arătat extrem de relaxat, semn că este conștient că echipa pe care o conduce nu are nimic de ascuns. Președintele Universității Cluj și nu crede că acest lucru a fost făcut ca un fel de șicană înaintea meciului decisiv:

ADVERTISEMENT

„Ar putea fi o procedură standard, nu văd ceva în neregulă cu asta. U Cluj nu are nimic de ascuns, nu are nimic împotriva unui control antidoping. Și mi-e greu să comentez că ar putea fi o șicană, nu cred că vine nimic în acest sens dinspre Craiova! Este procedură ANAD, vine periodic astfel de lucruri. Nu văd nimic anormal sau rău…”, a comentat Radu Constantea, pentru .

Universitatea Cluj, relaxată înaintea duelului decisiv. Cum vede conducătorul ardelenilor meciul de duminică seară

U Cluj nu este o echipă obișnuită să se lutpe la titlu. După ce sezonul trecut au ajuns în cupele europene, în acest an au început dezamăgitor, dar au terminat en fanfare. Tocmai pentru că obiectivul lor nu a fost niciodată câștigarea campionatului, Radu Constantea a explicat că jucătorii nu au presiune pe ei, întrucât obiectivul a fost îndeplinit, iar clujenii sunt siguri de participarea în cupele europene.

ADVERTISEMENT

„Noi ne-am îndeplinit obiectivul deja, putem spune deja că am bifat un sezon excepțional. Pentru meciul de duminică țintim să prelungim amânarea deznodământului sezonului. Normal, țintim victoria, să vedem acum ce va fi. Totuși, este extrem de greu la Craiova, contra unei echipe foarte bune, în fața a 30.000 de suporteri, care pun presiune maximă pe adversari. Dar încercăm. Suntem încrezători, chiar dacă venim după o dezamăgire teribilă după finala Cupei României. Însă nu avem nimic de pierdut, am făcut rezultate foarte bune în actuala ediție. Mergem cu încredere la meci”, a mai spus Radu Constantea pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Ardelenii fac escală la București în drumul spre Craiova

Elevii lui Cristiano Bergodi sunt nevoiți să facă un drum obositor înaintea partidei cu Craiova. Ei au plecat la Cluj cu autocarul imediat după finala Cupei României de la Sibiu, iar în cursul zilei de vineri au zburat la București. Președintele Radu Constantea a explicat că echipa sa nu are , așa că

ADVERTISEMENT

„E mai benefic să avem un timp mai scurt de petrecut în trafic. Practic, dacă mergeam direct de la Cluj la Craiova, cum am făcut până acum, când plecam tot cu două zile înainte, dar cu autocarul, am fi pierdut timp. (n.r. – De ce nu ați luat o cursă specială de avion de la Cluj la Craiova) Charter? Noi nu am avut niciodată în buget disponibilitatea de a închiria un charter. Cu tot respectul, dar noi nu suntem echipa unei primării!”, a declarat Constantea la