Conducerea Petrolului a luat decizia în privința lui Liviu Ciobotariu

Conducerea Petrolului a luat decizia înainte de meciul cu Dinamo! Ce se întâmplă cu Liviu Ciobotariu după ce a strâns doar 6 puncte în primele opt etape
Ciprian Păvăleanu
02.09.2025 | 21:32
Liviu Ciobotariu nu se află într-o situație foarte bună la Petrolul Ploiești, iar debutul de sezon alături de echipa prahoveană nu a fost conform aștepărilor. „Lupii galbeni” au adunat doar 6 puncte în 8 meciuri, iar „Ciobi” trăiește sub presiunea lipsei de rezultate. Claudiu Tudor, președintele clubului, i-a decis viitorul!

Claudiu Tudor i-a decis viitorul lui Liviu Ciobotariu! Cine va fi pe bancă în Petrolul – Dinamo

Petrolul Ploiești traversează o formă slabă din punct de vedere sportiv, la fel ca FCSB și CFR Cluj, care însă au disputat deja 9 partide în plus față de prahoveni. Liviu Ciobotariu a obținut o singură victorie și 3 remize pe banca prahovenilor, însă acest lucru nu face ca încrederea conducerii să fie spulberată.

Președintele clubului, Claudiu Tudor, continuă să creadă în abilitățile de antrenor ale lui „Ciobi” și a asigurat pe toată lumea că el va fi pe bancă la meciul cu Dinamo, ce se va juca după pauza destinată meciurilor internaționale:

„Nu s-a pus și nu se pune problema să-l demitem. Este sub presiune, la fel cum suntem noi toți, și conducerea, și jucătorii. Toți suntem sub presiune, pentru că etapele trec și nu avem rezultate. Dar noi, ca și conducere, nu punem presiune pe Ciobi, nu are ultimatum, nu am discutat cu Topal și nici cu alt antrenor.

Încă așteptăm ca echipa să-și revină, cu Ciobotariu pe bancă. Nu stă în ADN-ul nostru ca și club să schimbăm antrenorii la zece etape. Rezultatele vor decide ce va fi pe viitor, dar, cu siguranță, la meciul cu Dinamo Ciobi va fi pe bancă”, a declarat Claudiu Tudor, potrivit prosport.ro.

„Am adus salariile aproape la zi!”. Claudiu Tudor explică situația financiară de la Petrolul

Petrolul este unul dintre cluburile SuperLigii României care suferă din punct de vedere financiar, iar Consiliul Județean și Primăria nu au ajutat echipa, așa cum au promis de mai multe ori. Claudiu Tudor anunță că salariile sunt plătite aproape integral, iar clubul dorește să mai transfere jucători pentru a-și întări lotul:

„Am adus salariile aproape la zi, am făcut achiziții și vom mai aduce niște jucători. Chiar dacă nu am primit nimic de la Consiliul Județean, iar Primăria tot ne promite una și alta, ne-am făcut treaba. Raportat la ziua de azi, nu suntem cu probleme grave. Mai încolo nu știm ce va fi, încă așteptăm diverse forme de asociere care să aducă și bani, dar de retrogradat nu retrogradăm sigur.

Echipa are nevoie de liniște acum și de un efort colectiv. Jucătorii nou-veniți au început să se integreze. Am avut și ghinioane, înaintea fiecărui meci a căzut câte unul. Acum Ricardinho a jucat accidentat. Lotul e bun și echilibrat. E imposibil să nu vină și rezultatele”, a mai explicat președintele Petrolului Ploiești.

