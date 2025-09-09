Conducerea Rapidului a ieșit la atac după ce transferul lui Alin Fică în Giulești a picat: „Sunt foarte multe inepții. E prima oară când se întâmplă asta”

Alin Fică, fotbalistul celor de la CFR Cluj, a fost aproape de un transfer la Rapid spre finalul perioadei de mercato, însă . Președintele giuleștenilor, Victor Angelescu, a vorbit despre cele petrecute luni seară și a lansat un mesaj dur la adresa impresarului Lucian Marinescu.

Victor Angelescu, atac la impresarul lui Alin Fică: „Spune multe inepții”

Victor Angelescu a afirmat că agentul lui Alin Fică, Lucian Marinescu, ar fi principalul vinovat pentru faptul că mutarea nu s-a finalizat. „A picat transferul. Nu am reușit să ne înțelegem cu impresarul jucătorului. Mi se părea normal să nu ieșim public cum fac alții, chiar dacă a picat. Dar, mă văd nevoit să vorbesc despre cum s-a întâmplat pentru că sunt foarte multe inepții pe care le spune domnul Marinescu.

Noi ne-am înțeles cu CFR cu o zi înainte asupra unei sume de transfer, am agreat-o, a fost totul închis. Avem o relație destul de bună cu CFR. L-am anunțat seara pe domnul Marinescu că putem negocia dimineață și cu jucătorul. Nu se poate negocia cu jucătorul dacă nu ai un acord cu clubul.

De ce a căzut transferul lui Alin Fică la Rapid

A doua zi am trimis o ofertă foarte bună către jucător, cu un contract de trei ani plus un an, cu un salariu peste media SuperLigii. A fost o sumă mai mult decât dublu cât câștigă copilul în acest moment. Mi s-a răspuns cu o contraofertă. A fost o diferență destul de mare față de ce am propus noi. Nu numai la salariu, dar și la bonusuri dublate.

Erau niște sume de bani care nu își aveau locul pentru un asemenea transfer. Bani la semnătură mulți se plătesc unui jucător când vine liber de contract. Cred că e prima oară când ne pică un transfer pentru că nu ne-am înțeles cu agentul. Dacă dădeam ce au cerut era probabil între primii doi jucători la salarii în club.

„Impresarii cred că la Rapid banii cresc în copac?”

Le-am zis că nu avem cum să ne apropiem, la 5-10 minute domnul Marinescu a sunat clubul CFR și i-a spus că transferul a picat. M-a sunat și pe mine și mi-a spus că sunt diferențe foarte mari față de ce cere el și oferim noi. I-am zis că nu avem cum să creștem oferta și i-am mulțumit. După, la ora 23:00, cu o oră înainte să se încheie perioada de transferuri, domnul Marinescu a scris că a venit cu o contraofertă.

Nu poți să ne spui la ora 18-19 că transferul e picat, iar apoi să vii cu o contraofertă mai aproape de ce am oferit noi. Impresarii cred că la Rapid banii cresc în copac? Normal că la ora respectică Mauro (n.r. Pederzoli, directorul sportiv al Rapidului) i-a spus că nu mai avem ce să facem și să negociem. Nu noi am sunat, el a sunat”, a declarat Victor Angelescu la . .