Conducerea Rapidului, arătată cu degetul în cazul celui mai recent transfer: „Este de râs! Gigi Becali cum a reușit? Vrem și noi să fim respectați!”

. Fundașul este dorit de giuleșteni în lot încă de acum, dar oferta făcută clubului din Covasna a fost vehement criticată.

Reproșuri din partea celor de la Sepsi la adresa conducerii Rapidului

Rapid a obținut semnătura lui Denis Ciobotariu. Fundașul central va veni în Giulești din vară și va juca în tricoul vișiniu până în anul 2028. Totul bine până aici, însă oferta făcută de bucureșteni pentru a-l avea pe jucător încă din această iarnă

Mai exact, Attila Hadnagy, directorul general al echipei de pe locul 7 din Superliga, a criticat suma de doar 50.000 de euro înaintată de Rapid. Oficialul covăsnenilor l-a dat exemplu pe Gigi Becali,

„Este de râs!”

„Nu știu de unde a apărut acest zvon, că am fi cerut noi 200.000 de euro. Sincer, noi nu am înaintat nicio sumă. Cei de la Rapid ne-au propus 50.000, dar am zis că este de neacceptat.

Este de râs! Foarte, foarte puțin pentru un fotbalist de cota lui Ciobotariu, care este în Top 3 România. Cum Gigi Becali a achitat pe Cisotti, jucător aflat în aceeași situație, suma de 200.000 de euro și jucător de 31 de ani, așa și noi vrem să fim respectați.

Noi am cerut jucători de la ei, dar nu se poate. L-am fi vrut pe Omar El-Sawy, dar nu s-a putut”, a declarat Attila Hadnagy, pentru

Este afectat Denis Ciobotariu de situația transferului său? Ce a spus Liviu Ciobotariu, tatăl său

Deși mutarea sa de la Sepsi la Rapid s-a concretizat în acte, Denis Ciobotariu ar fi vrut să se alăture giuleștenilor încă din această iarnă. Cum cele două cluburi nu s-au înțeles încă asupra acestui aspect, jucătorul rămâne în continuare sub comanda lui Valentin Suciu.

Despre situația neplăcută care s-a iscat a vorbit și Liviu Ciobotariu. Tatăl fotbalistului a transmis că: „Nu știu dacă îl va afecta în cazul în care va rămâne la Sepsi. E clar că odată ce a semnat inevitabil te gândești la echipa respectivă”, a spus tehnicianul pentru FANATIK.

Antrenorul român consideră că Sepsi nu vrea încă să îl cedeze pe Denis deoarece plecarea sa ar destabiliza întreaga apărare: „Ei au un cuplu de fundași centrali foarte solid cu Ninaj și Ciobi. E normal ca cei de la Sepsi să își dorească în continuare ca Denis să joace”, a mai spus acesta.

26 de ani are Denis Ciobotariu și este cotat la 1,2 milioane de euro

21 de meciuri și 2 goluri are în acest sezon la Sepsi