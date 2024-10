Conducerea Rapidului, avertisment clar pentru un jucător: ”Trece printr-o pasă mai puțin bună”

După disputarea a 11 etape din SuperLiga, giuleștenii se află abia pe locul 10, cu 13 puncte, iar intrarea în play-off este pusă sub semnul întrebării. Mai mult, , acolo de unde se pleca foarte greu cu puncte.

Un jucător de la Rapid, certat de conducere

Perioada neagră a Rapidului se poate pune și pe seama faptului că atacanții au marcat extrem de puțin, iar oamenii din conducerea clubului nu au ezitat să arate cu degetul către un jucător pe care îl considerau urmașul lui Albion Rrahmani.

ADVERTISEMENT

”Fericit nu am cum să fiu cu randamentul atacanților, până acum cred că nu a marcat niciunul dintre ei. Au rămas datori, în 11 etape nu avem niciun gol înscris de atacanți. E clar că pot arăta mai mult, mai ales Burmaz, pe care îl știam mai bine.

Mă așteptam ca acum, când avea să joace mai mult după plecarea lui Rrahmani, să înscrie. Dar așa este în fotbal, ai și momente mai slabe. Am încredere în el, e un atacant foarte bun, dar e clar că trece printr-o pasă mai puțin bună.

ADVERTISEMENT

Oricum am transferat, a venit și Boupendza, în curând va fi o concurență mai mare. Burmaz se antrenează ireproșabil, dă totul pentru fotbal. Poate e ceva mental… nu mă pricep, dar e clar că nu e într-o pasă atât de bună”, a declarat acționarul minoritar Victor Angelescu, la emisiunea Fotbal Club de la .

Când vor putea juca N’Jie și Boupendza

Odată cu venirea lui Marius Șumudică pe banca tehnică, Rapid a mai transferat doi atacanți. Este vorba de Clinton N’Jie și Aaron Boupendza, despre care tehnicianul a precizat că vor schimba fața echipei.

ADVERTISEMENT

Antrenorul giuleștenilor a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că cei doi nu vor evolua nici în meciul de la Botoșani, din etapa a 12-a din SuperLiga, dar , după scurta pauză competițională dedicată echipelor naționale.

”Dosarele sunt depuse și așteptăm în continuare să primească dreptul de muncă. Eu cred că după meciul cu Botoșani îi vom avea. Deci în acea pauză, înaintea duelului cu Farul îi vom avea. Ambii cu drept de joc.

ADVERTISEMENT

Sunt fotbaliști de mare calitate și cred că vor aduce un plus la Rapid. N’Jie are simț al jocului și are multă experiență, dar e clar că nu va mai fi cel de acum 7-8 ani. Dar este un jucător cu viziune care ne va ajuta foarte mult.

Boupendza este un atacant de mare clasă. Mă uitam la exercițiile de finalizare, încadrează tot și marchează tot timpul. Are execuții deosebite. Are un stâng foarte bun și sper să se integreze cât mai repede”, a spus Șumudică.