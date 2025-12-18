Conducerea Rapidului, avertisment pentru Gâlcă și jucători înaintea derby-ului cu FCSB: „Nu-mi place cum arătăm. Trebuie să ne asumăm”

ADVERTISEMENT

Rapid are o singură victorie în ultimele cinci partide oficiale în toate competițiile, iar șefii clubului au hotărât să tragă un semnal de alarmă. Staff-ul tehnic și fotbaliștii trebuie, urgent, să strângă rândurile, duminică fiind un meci foarte important pentru alb-vișinii. Ce așteptări are conducerea pentru perioada care urmează.

Ce așteptări are Victor Angelescu de la jucătorii Rapidului

În direct la FANATIK SUPERLIGA, , președintele Rapidului, a admis că echipa nu trece printr-un moment bun. Le-a atras, însă, atenția jucătorilor că evoluează la un club mare și că trebuie să facă față presiunii.

“E o perioadă mai slabă, am făcut mai puține puncte decât de obicei. Poate și presiunea că suntem pe locul 1 și la victorie ar fi fost clar, terminam primele 21 de etape pe locul 1. Sunt lucruri pe care le analizăm intern și am spus că nu-mi place cum am arătat.

Și dacă nu ne asumăm că suntem Rapid și că vrem să câștigăm campionatul, nici nu o să-l luăm. Jucătorii trebuie să înțeleagă că dacă vrei să câștigi un titlu joci tot timpul sub presiune. Sunt lucruri din care trebuie să învățăm și să le facem în interiorul clubului să meargă mai bine pentru că, într-adevăr, jocul nostru nu a funcționat în meciul acesta (n.r. cu Oțelul)”, a spus Victor Angelescu.

Ce spune Victor Angelescu despre derby-ul cu FCSB

Victor Angelescu este ferm convins că FCSB nu poate rata clasarea în top 6, chiar dacă, duminică, va fi învinsă de Rapid. Totodată, oficialul alb-vișiniilor a subliniat . Cu o victorie, alb-vișiniii ar termina anul pe locul 1, indiferent de celelalte rezultate.

“Nu am niciun dubiu că va prinde play-off-ul. Normal că ne dorim să câștigăm meciul, poate cel mai important meci, e un derby. (credeți că va prinde play-off-ul și dacă îi bateți?) Sută la sută. Și-mi doresc și să-i batem, probabil că vor prinde oricum play-off-ul, vom mai juca de două ori cu ei. Dar normal că-mi doresc să-i batem, e un meci extrem de important pentru noi, pentru fanii noștri, dar nu se pune problema ca FCSB să nu prindă play-off-ul”, a mai spus președintele Rapidului la FANATIK SUPERLIGA.