Conducerea Rapidului, cuvinte sfășietoare la moartea lui Mircea Lucescu: „Una dintre cele mai triste zile din istoria clubului, a fotbalului românesc și mondial”

Mugur Bolohan (49 de ani), director adjunct la CS Rapid și fost elev al lui Mircea Lucescu, a rămas înmărmurit când a aflat tragica veste că marele antrenor s-a stins din viață la Spitalul Universitar, după zile întregi de luptă. El a explicat pentru FANATIK cum era văzut „Il Luce” de jucătorii Rapidului, pe vremea când antrena în Giulești.

Fostul fundaș al Rapidului, Mugur Bolohan, a evoluat în Giulești între anii 1995 și 2000, interval în care a avut onoarea să lucreze cu Mircea Lucescu. Uriașul antrenor a fost la cârma Rapidului între anii 1997 și 2000, cu o mică pauză în care a mers la Inter, unde a avut sub comandă granzi precum Ronaldo Nazario, Roberto Baggio sau Andrea Pirlo.

În discuție cu FANATIK, Mugur Bolohan a dezvăluit că nu doar pe antrenor, și a explicat cum era privit de tinerii fotbaliști ai giuleștenilor: „Ce să mai spun? Nu mai e nimic de spus. E foarte dificil pentru cei care l-am cunoscut mai aproape. Am lucrat trei ani împreună la Rapid, între 1997 și 2000, și l-am cunoscut bine și ca om, nu doar ca antrenor. O veste foarte tristă. Am rămas aseară fără cuvinte și priveam în gol, mă uitam la știri. A fost un om minunat, mult mai mult decât un antrenor, un pedagog și un profesor. A fost mai multe persoane într-una, de la care toți am avut de învățat.

E o meserie foarte dificilă și care l-a marcat. El a fost întotdeauna 100% implicat și nu a putut să facă diferențe sau să aibă jumătăți de măsură, iar asta l-a marcat. Supărarea care a venit la Istanbul a pus capac la toate. E una dintre cele mai triste zile din istoria Rapidul, fotbalului românesc și internațional. Pentru toată lumea. În trei ani de zile s-au întâmplat multe la Rapid. Noi cei tineri îi sorbeam cuvintele și abia așteptam să ne ia de-o parte și să ne explice multe lucruri și extrasportive. Ne-a dus la teatru, la muzee când plecam pe afară și ne vorbea de istorie”, a declarat Mugur Bolohan, pentru FANATIK.

Amintiri fabuloase cu Mircea Lucescu din cantonamentul Rapidului

Nu din întâmplare „Il Luce” a încercat de multe ori să ajungă și la latura umană a fotbaliștilor și chiar a reușit de cele mai multe ori. Mugur Bolohan a explicat cum cantonamentele cu legendarul antrenor român nu erau doar despre pregătire fizică și recuperare, ci și despre cultură sau istorie. Totodată, el și-a amintit cu drag de vremurile când Mircea Lucescu îl mai „urechea”:

„Eram în cantonament cu Rapid lângă Brescia și am avut o zi liberă și am zis să mergem în oraș să ne plimbăm. Toți trăgeam către un magazin să ne luăm ceva sau să bem o cafea la o terasă. A zis OK, facem asta, dar întâi vă duc să vă arăt istoria orașului. Ne-a dus în niște locuri fantastice acolo. Am vizitat o cramă și ne-a explicat totul despre vin, ce înseamnă un vin roșu bun. Un om extrem de complex. Știa multe și nu aștepta să vorbească ghidul.

Pentru cei mai tineri, Pancu, Iencsi, Lobonț, Bundea, a fost ceva incredibil Mircea Lucescu. Nu am putut să vorbesc cu nimeni, deși văd peste tot mesaje pe grupurile noastre. Îmi aduc aminte cu Dănuț Lupu un moment. El avea un program și mă mai lua cu el, iar nea Mircea îi spunea: Dane, lasă-l că ăsta e copil, nu-l mai lua după tine. Lupu avea o simpatie față de mine. Eu îi ziceam lui nea Mircea că merg mai mult de frică.

M-a și salvat Lupu o dată. Greșisem la un meci și voia să mă trimită la echipa a doua și a intervenit el. Zicea nea Mircea că facem și prostii împreună, dar și lucruri bune și a trecut peste. Când greșeam, ne urechea, dar imediat revenea la sentimente mai bune. Te certa într-un mod plăcut. Când intra în încăpere simțeai respect. Mare păcat, Dumnezeu să-l odihnească și familia Rapidului e aproape de cei dragi”, a conchis Mugur Bolohan, director adjunct la CS Rapid.

