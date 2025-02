Conducerea Rapidului, discuție de urgență cu Marius Șumudică după incidentele de la meciul cu FC Botoșani: „Nu e ok ce s-a întâmplat!”. Cum au reacționat jucătorii

Victor Angelescu a vorbit la „Suflet de rapidist” despre scandalul în care a fost implicat Marius Șumudică la meciul – FC Botoșani, scor 1-0. Acționarul din Giulești a discutat cu tehnicianul român la scurt timp după finalul partidei.

Cum a reacționat conducerea Rapidului după incidentele de la meciul cu FC Botoșani! Victor Angelescu a discutat cu Marius Șumudică

Robert Niță a stat de vorbă cu Victor Angelescu la „Suflet de rapidist” după victoria cu FC Botoșani. Emisiunea poate fi urmărită doar pe site-ul , de la ora 13:30, în fiecare zi de marți a săptămânii.

Acționarul celor de la Rapid București a vorbit despre tot ce s-a întâmplat înainte și după partida din Giulești. Victor Angelescu a comentat și de o parte din suporteri.

„S-au făcut eforturi mari să se poate juca în condiții destul de bune pentru vremea de afară. Cred că am colaborat foarte bine cu cei de la CS Rapid și am reușit să avem condiții cât se puteau de bune pentru fotbal, ținând cont de ce s-a întâmplat.

Mă bucură și faptul că am câștigat. Nu suntem calificați matematic în play-off, meciurile pe care le avem sunt grele. Sunt cinci puncte și avem prima șansă, dar calificarea nu e jucată. Trebuie să fim foarte concentrați la următorul meci de la Farul, să mergem să câștigăm acolo trei puncte.

Discuția se încheie când o să fim calificați matematic în play-off. Contează ce fac și celelalte echipe, o să jucăm ultimii și vom vedea dacă o să fim matematic în play-off cu o victorie. Nu aș vrea să comentez ce s-a întâmplat acum

Am vorbit cu Marius după meci, e clar că ce s-a întâmplat nu e ok. Aș vrea să mă abțin de la comentarii, gândul nostru trebuie să fie la meciul cu Farul. De obicei nu îmi place să comentez viitorul puțin mai îndepărtat”, a spus Victor Angelescu.

Obiectivul Rapidului la finalul sezonului: „Avem o echipă foarte bună”

„Trebuie să fim siguri că intrăm în play-off, nu avem cum să ne gândim la calcule pentru titlu și cupe europene până nu suntem în play-off. Avem o echipă foarte bună și avem un obiectiv clar în acest sezon, să mergem în play-off și să participăm în cupele europene.

Câștigăm Cupa sau terminăm pe trei sau pe doi. Aș vrea să fim în play-off înainte să vorbesc despre orice altceva.

Cred că trebuie să dăm Cezarului ce-i al Cezarului. Locația a fost una bună, este meritul antrenorului și staff-ului tehnic pentru modul în care jucătorii au fost pregătiți. Stăm foarte bine fizic, dar nu aș pune asta pe seama locației, ci pe seama lui Marius Șumudică.

Pe mine mă interesează nivelul jocului și eu cred că am jucat foarte bine din iarnă. Nu vreau să evidențiez un jucător, mă încântă jocul. Cred că în toate meciurile am arătat că meritam să câștigam, mai puțin în meciul de la Cluj în care meritam un egal”, a mai spus acționarul.

Constantin Grameni, detalii din vestiar: „Nu știam ce se întâmplă”

Constantin Grameni a dezvăluit cum au reacționat jucătorii Rapidului la pauza meciului cu FC Botoșani după ce l-au văzut într-o stare deloc bună pe Marius Șumudică. Titularul giuleștenilor nu știa ce se întâmplase lângă banca.

„Eu nu am văzut acest lucru, nu știam ce se întâmplă. La pauză l-am văzut destul de supărat la vestiar. L-am întrebat ce se întâmplă, chiar atât de rău am jucat? Mă gândeam că am greșit ceva la final de repriză și l-am enervat.

După am aflat ce s-a întâmplat. Nu mi se pare normal acest gest, putea să fie oricine pe bancă. În primul rând e angajatul clubul și un om care a făcut istorie pentru acest club. Nu mi se pare normal acest gest, dar nu trebuie generalizat acest gest.

Cred că masa suporterilor care-l iubesc pe domnul Șumudică e mai mare decât ce a suporterilor care fac lucruri de genul”, a declarat fotbalistul.

