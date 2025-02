în etapa cu numărul 26 a SuperLigii României. Disputa a reprezentat debutul lui Elvir Koljic la formația giuleșteană, iar Viorel Moldovan i-a analizat prestația, din calitate de fost mare atacant.

Conducerea Rapidului îi cere lui Koljic să-și ia revanșa cu FC Botoșani: „Să dea două goluri!”

Din păcate pentru rapidiști, Elvir Koljic nu a debutat cu gol în tricoul alb-vișiniu. Atacantul bosniac și-a făcut apariția pe teren la Galați încă din primul minut, însă nu a putut să-și treacă în cont prima sa reușită pentru noua echipă.

ADVERTISEMENT

Viorel Moldovan, președintele Rapidului și membru al “Generației de Aur”, speră că noul său jucător din ofensivă se va revanșa la următoarea partidă din campionat.

“Vezi ce bine e să debutezi cu gol? Și mie mi s-a întâmplat lucrul acesta, la Nantes. Am intrat la 2-1 pentru Olympique Marseille la debutul meu și am câștigat 3-2, am dat pasă de gol și golul 3, după care toată lumea a fost a mea!

ADVERTISEMENT

Am făcut paranteza asta că mă gândeam la Elvir Koljic, care a avut acele oportunități imense la Galați și nu a reușit să debuteze cu gol, dar să știți că am mare încredere în calitățile lui.

Să fie sănătos în primul rând pentru că, din punctul meu de vedere, este un atacant de mare calitate. Va demonstra acest lucru.

ADVERTISEMENT

Mi-aș fi dorit să reușească, i-am spus și înainte de joc, să reușească să debuteze cu gol, pentru că este foarte important pentru un atacant atunci când vine la noua echipă să-și marcheze teritoriul.

Uite, Robert (n.r. – Niță) a reușit, eu am reușit, era important și pentru el, dar nu-i nimic. Să vedem acum la meciul cu Botoșani, sper să dea două!”, a spus Viorel Moldovan, completat în final de Robert Niță, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Viorel Moldovan are încredere în Elvir Koljic: “Golul va veni!”

Legendarul fotbalist român s-a arătat încântat de . În plus, oficialul rapidiștilor a vrut să-i ofere un sprijin moral noului atacant, așa cum a procedat și în cazul lui Borisav Burmaz.

“Mi-a plăcut reacția lui la interviu. E clar că și alți atacanți au ratat la nivel mult mai mare, dar e bine să nu cedezi, să crezi în potențialul tău.

E foarte important ca atacant să nu fugi niciodată de poartă, să cauți poarta mereu, chiar dacă nu ai reușite trebuie să fii acolo în gura porții prezent.

Până la urmă, așa cum i-am spus și lui Burmaz, i-o spun și lui, va fi recompensat, golul va veni, trebuie să-l cauți tot timpul, să-l adulmeci, să-l simți, să fii un adevărat prădător în fața porții ca atacant, să nu cedezi niciodată.

Se întâmplă să ai momente când reușita nu-ți surâde, dar asta este, face parte din meseria atacantului”, a adăugat Viorel Moldovan.

Conducerea Rapidului îi cere lui Koljic să-și ia revanșa cu FC Botoșani: „Să dea două goluri!”