Conducerea Rapidului îl apără pe Șumudică și atrage atenția asupra lui Gigi Becali: „E mai grav decât ce a făcut Marius”

Conducerea Rapidului, prin vocea lui Victor Angelescu, s-a pus scut în fața lui Marius Șumudică. Acționarul minoritar al alb-vișiniilor arată cu degetul spre Gigi Becali, după

Conducerea Rapidului, scut pentru Marius Șumudică și atacuri la adresa lui Gigi Becali: „A fost înjurat de foarte multe ori”

După Rapid – FCSB 0-0, derby-ul etapei a 29-a din SuperLiga, Marius Șumudică a purtat mai multe războaie. Mai întâi, antrenorul în vârstă de 54 de ani

„Bănuiesc că vorbiți de gestul de la final către galeria FCSB-ului. Nu mi s-a părut că a avut niște reacții atât de deplasate. Au fost niște bannere puse de galeria FCSB-ului, a fost înjurat în timpul meciului de foarte multe ori. E adevărat că ar fi fost mai inspirat să nu le răspundă. Numai în pielea unui care e înjurat non-stop și i se pun bannere împotriva familiei lui să nu fi”, a declarat Victor Angelescu, conform

„Tot timpul are glume, găsește lucruri pe care să le spună”

Șumudică nu i-a iertat nici pe fotbaliștii lui Elias Charalambous, pe care i-a bănuit de lucruri necurate. „Dar el este un tip emoțional, se transformă în timpul meciului, așa trăiește el meciurile. Mi-aș fi dorit să nu facă aceste aluzii. Dacă vedeți toate interviurile lui Marius, tot timpul are glume, găsește lucruri pe care să le spună. Nu cred că a vrut să insinueze nimic (n.r. despre dopajul la FCSB), au un preparator foarte bun. Nu am avut niciodată o discuție cu Marius despre faptul că s-ar dopa”, a adăugat acționarul minoritar al grupării de sub Podul Grant.

„Ne așteptăm ca Marius Șumudică să salute galeria și să spună: ‘Să trăiți, domnu’ Becali, domnu’ Stoica’”

Antrenorul echipei de pe locul 6 . „Știți cum e în derby-uri. De obicei, domnul Becali încearcă să găsească astfel de reacții. E greu ca după fiecare meci să intre la toate posturile și să se aștepte ca nimeni să nu zică nimic. Haideți să vedem ce a zis înaiinte de meciurile cu Dinamo și Rapid.



Poate ne-am obișnuit noi cu domnul Becali. Dar e mai grav decât ce a făcut Marius. Când nu câștigă domnul Becali găsește o problemă, îi atacă pe alții și pe urmă ne așteptăm ca Marius Șumudică să salute galeria și să spună: ‘Să trăiți, domnu’ Becali, domnu’ Stoica’”, a conchis Angelescu.