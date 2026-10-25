Conducerea Rapidului, impresionată de starul lui Gigi Becali de la FCSB: ”E peste nivelul SuperLigii”

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După o primă repriză pe care Rapid a încheiat-o în avantaj, FCSB a revenit de la cabine mult mai montată și a întors soarta întâlnirii în special datorită unui joc fabulos reușit de Aymen Boutoutaou (25 de ani). Intrat la FANATIK SUPERLIGA, Victor Angelescu (42 de ani) a ținut să-l remarce pe starul lui Gigi Becali.

Starul de la FCSB le-a luat ochii conducătorilor de la Rapid

După ce a fost criticat de patron pentru prestațiile avute până acum în acest sezon, Aymen Boutoutaou a ”explodat” în derby-ul de pe Arena Națională. Președintele grupării giuleștene nu s-a ferit să afirme că algerianul este .

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”Mie mi se pare un jucător foarte bun pentru SuperLiga. Este clar un jucător peste nivelul SuperLigii. Se vedea asta și când nu dădea gol, pentru că are o anumită tehnică, viteză. Chiar vorbeam la pauză că Miculescu nu făcuse un joc bun și speram să nu intre Boutoutaou.

Ăsta e fotbal, un jucător bun la un moment dat, la fel ca și la Moruțan căruia i-a luat mai mult timp, își dă drumul. Nu voiam să se întâmple cu noi, dar…”, a declarat Victor Angelescu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Adi Ilie l-a caracterizat pe starul FCSB

În ciuda faptului că s-a arătat încântat de , fostul mare internațional Adrian Ilie a mărturisit că evoluția excelentă i-a fost facilitată și de jocul slab făcut de Rapid și a cerut ca starul FCSB să nu fie ridicat în slăvi după un singur meci. ”Cred că aseară a și profitat puțin de haos din apărare. Are calitate. (n.r. – Îl umflăm, îl facem zeu acum după prestația de aseară?) După un singur meci? Așa îi facem pe toți. Așa l-am făcut și pe Moruțan, dar s-a dus puțin în scădere. A făcut un meci foarte bun la Cluj și e în scădere.

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Și Boutoutaou a intrat și a făcut un meci foarte bun, a fost decisiv. Dar aseară a și profitat de jocul slab al Rapidului sau jocul care nu a fost agresiv deloc. Eu cred că acolo a câștigat FCSB-ul meciul, că a dominat. Nu au fost agresivi deloc, nici în mijloc, nici, nu știu…

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Ieși la pauză încercând să aperi acel 1-0 când tu n-ai avut decât un șut la poartă în prima repriză și cred că a avut un șut la poartă tot meciul. Adică hai să încercăm să facem ceva. Având experiență, toți jucătorii FCSB-ului au profitat de jocul slab al Rapidului. Un plus foarte mare pentru Reghecampf, pentru că a apreciat foarte bine meciul și a dominat cap-coadă”, a spus Adi Ilie.

Unde a greșit Pancu în derby-ul FCSB – Rapid 4-1

Analistul FANATIK SUPERLIGA, Bogdan Baratky Tudor a criticat alegerea făcută de antrenorul Daniel Pancu de a se apăra în derby-ul cu FCSB având în teren jucători precum Olimpiu Moruțan, Mohammed Kamara sau Filip Stojilkovic, care nu știu să facă acest lucru.

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”Apropo de ce spune Adrian Ilie, cred că mai e o chestie interesantă de menționat. Cred că e important și în ce moment al jocului și pentru ce stil de joc folosești niște jucători. Pentru că în momentul în care Rapid își propune să stea pe două linii la 30 de metri de poartă cu Moruțan, Kamara, Stojilkovic… Nu te poți apăra cu astfel de jucători.

Când ai astfel de jucători nu îți poți propune să joci defensiv. La fel cum Reghecampf l-a folosit pe Boutoutaou în momentul în care echipa lui venea peste adversar. Dacă FCSB și-ar propune un joc defensiv, să spunem, într-un anumit moment cu Boutoutaou în echipă, nu l-am vedea în felul ăsta pe Boutoutaou”, a afirmat Bogdan Baratky.