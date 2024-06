Conducerea Rapidului, în frunte cu Dan Șucu și Viorel Moldovan, deplasare cu avionul privat la România – Ucraina 3-0: „Jur, nu am cuvinte”

România a umilit cu 3-0 Ucraina în primul meci de la Euro 2024. graţie golurilor marcate de Stanciu, Răzvan Marin şi Drăguş.

Conducerea Rapidului, în frunte cu Dan Șucu și Viorel Moldovan, deplasare cu avionul privat la România – Ucraina 3-0

Viorel Moldovan i-a urmărit pe tricolori din tribune, la meci participând şi patronul Rapidulu, Dan Şucu. Fostul atacant al naţionalei şi , a vorbit la FANATIK EURO despre acest succes răsunător:

ADVERTISEMENT

“Nu am cuvinte. Sunt plăcut surprins de ceea ce am văzut. Acum am aterizat, am văzut live evoluţia tricolorilor, care a fost minunată. Demult n-am mai trăit un asemenea meci. Chapeau în faţa jucătorilor.

O victorie extraordinară. Dacă înainte de meci mă gândeam că nu vom pierde şi eram mulţumiţi şi cu un rezultat de egalitate, ţinând cont şi de valoarea ucrainenilor… la 3-0 ce mai putem spune?

ADVERTISEMENT

“Nu cred că se aştepta cineva să câştigi cu 3-0 în faţa Ucrainei”

Să începi într-o asemenea manieră un turneu final, să câştigi meciul de debut împotriva unui adversar extraordinar este fantastic. Nu cred că se aştepta cineva să câştigi cu 3-0 în faţa Ucrainei.

Cred că eram cu toţii mulţumiţi dacă naţionala noastră debuta cu un rezultat de egalitate, dar uite că am reuşit să câştigăm. Chiar şi Slovacia să producă cealaltă surpriză, în faţa Belgiei.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât acest capital de încredere, după această victorie, nu cred că se poate. Avem perspective. Am fost împreună la meci cu toată conducerea. Toată lumea a fost surprinsă plăcut.

“Drăguş, în faţă, pe post de atacant. Ceea ce mă gândeam şi analizam înainte acestui joc, o găselniţă foarte bună”

Cu toţii suntem miraţi, trebuie să recunoaştem. Cred că şi dumneavoastră sunteţi. Trebuie să recunoaştem. M-a impresionat echipa. Sunt de scos în evidenţă multe aspecte.

ADVERTISEMENT

Atitudine, organizare, determinare, totul a fost fantastic din partea echipei. Trebuie să scoţi în evidenţă şi individualităţi. Începând de la compartimentul defensiv: Drăguşin, imperial.

Raţiu foarte bun. O potenţă fantastică, cu linia mediană la fel, cu Răzvan Marin, celălalt Marin, cu Stanciu acolo, care a fost omul meciului. Mă gândesc şi la Dennis Man, implicat la toate cele trei goluri.

Drăguş, în faţă, pe post de atacant. Ceea ce mă gândeam şi analizam înainte acestui joc, o găselniţă foarte bună. Coman a muncit foarte mult, chiar toată lumea. Nu ai cum să nu obţii rezultate când totul merge aşa bine”, a spus Viorel Moldovan la FANATIK EURO.

Conducerea Rapidului, în frunte cu Dan Șucu și Viorel Moldovan, deplasare cu avionul privat la România - Ucraina 3-0