Conducerea Rapidului, încântată de noul atacant din Giulești după 3-1 cu Farul: „E foarte îmbucurător. Sperăm să dea gol și cu FCSB”

. Echipa giuleșteană a fost susținută din lojă de acționarii Dan Șucu și Victor Angelescu.

Victor Angelescu, după Farul – Rapid 1-3: „Este un rezultat meritat pentru noi”

După finalul meciului dintre Farul și Rapid, Victor Angelescu a vorbit despre trăirile pe care le-a avut în timpul celor 90 de minute de joc, dar și despre primele pe care le vor lua jucătorii pentru play-off.

„Foarte mari emoții, cred că am făcut un meci foarte bun, dar a fost un meci spectaculos per total, puteau și ei să egaleze, puteam să facem și noi mai devreme 2-0 sau 3-1. Cred că este meritată victoria, am avut ocaziile mai clare, am mai avut două bare.

Au fost emoții, la 1-2 au avut o ocazie foarte mare, dar e un rezultat meritat pentru noi. Un gol foarte frumos al lui Alibec, au venit peste noi, ne-au dat gol.

Nu pot să zic că am avut dubii, dar era un meci echilibrat. Am dominat complet a doua repriză, am dominat și am înscris. Unul dintre cele mai bune meciuri făcute în deplasare anul acesta.

Nu plătim încă prime pentru play-off, ne așteaptă meciuri foarte grele. Trebuie să ne câștigăm noi meciurile, nu să așteptăm după alte rezultate.

Jocul din iarnă până acum e foarte îmbucurător. Koljic e un atacant foarte bun, nu avea cum să nu dea gol. Își creează foarte multe ocazii, mă bucur foarte mult pentru el și sperăm să dea gol și cu FCSB”, a declarat Victor Angelescu, pentru .

Victor Angelescu, înainte de Rapid – FCSB: „Va fi un derby incendiar”

Acționarul minoritar a prefațat și derby-ul pe care giuleștenii îl vor avea duminică cu FCSB, actualul lider din clasamentul SuperLigii.

„Jucăm cu FCSB etapa viitoare, cea mai bună echipă din campionat, e un test pentru noi să vedem unde suntem față de FCSB. Va fi un derby incendiar și vrem ca cine e mai bun să câștige”, a mai declarat Victor Angelescu, după Farul – Rapid 1-3.

Șumudică, în aceeași lojă cu Șucu și Angelescu la meciul dintre Farul și Rapid

, iar antrenorul a fost surprins de mai multe ori vorbind la telefon pe parcursul partidei .

„E greu pentru Șumudică ca antrenor să stea în lojă. A avut emoții și el, dar toată lumea a fost fericită la final. Dobre a jucat foarte bine, nu numai el, toată echipa.

Meciurile cu Farul au fost tot timpul spectaculoase, sunt două echipe care joacă fotbal, se deschid. E prima oară când câștigăm la Farul de când sunt eu patron”, a mai spus Victor Angelescu, după Farul – Rapid 1-3.