Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Conducerea Rapidului, prima reacție oficială despre numirea lui Daniel Pancu în locul lui Gâlcă: “Vor fi schimbări mari și în lot!”

Victor Angelescu a confirmat la FANATIK SUPERLIGA că Rapid va avea un nou antrenor din vară și a vorbit despre șansele ca Daniel Pancu să revină în Giulești.
Alex Bodnariu
10.05.2026 | 13:08
Ce spune Victor Angelescu despre venirea lui Daniel Pancu la Rapid
Rapid are parte de un nou sezon complicat. Calificarea în cupele europene este compromisă, iar din vară în Giulești va veni un nou antrenor. Victor Angelescu, președintele clubului, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre posibilitatea ca Daniel Pancu să preia banca tehnică.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Daniel Pancu a fost contactat de Rapid București și este tentat ca din vară să semneze cu gruparea din Giulești. Costel Gâlcă nu a reușit să își îndeplinească obiectivul, iar Victor Angelescu a anunțat că înțelegerea nu va mai continua. Oficialul clubului a vorbit și despre varianta Dan Petrescu.

„Am mai anunțat. Există o clauză. Obiectivul minim al clubului a fost calificarea în cupele europene. Dacă nu, contractul se încheie. Nu este nicio situație cu Daniel Pancu. Sunt multe speculații. Pancu este un nume mare pentru Rapid. În momentul de față este un antrenor cu rezultate foarte bune. V-am zis, avem o relație foarte bună. Știm ce antrenor este. Am mai lucrat împreună. El este calificat în cupele europene cu CFR Cluj. Vom vedea. Are o șansă foarte mare. Repet, vom avea discuții pentru postul de antrenor după ce se termină sezonul. Normal că Pancu este o variantă. Din punctul meu de vedere, va mai antrena la Rapid.

Nu am luat legătura cu Dan Petrescu sau cu un alt antrenor până acum. Știu că a avut niște probleme. Nu am avut nicio discuție. Eu am discutat cu domnul Șucu și am decis să intrăm la tratative după finalul sezonului. Vor exista mai multe variante și sper să o alegem pe cea mai bună. Lucrurile trebuie să fie clare pentru toată lumea. Poate ne decidem să negociem cu un antrenor care are contract. Trebuie să ne gândim și să pregătim terenul. Acum putea să vină doar cineva liber de contract”, a precizat Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

Victor Angelescu a făcut anunțul pe care suporterii îl așteptau. Ce transferuri face Rapidul în vară

De asemenea, președintele celor de la Rapid a anunțat clar că în vară se vor face schimbări de lot. Victor Angelescu a precizat că giuleștenii vor transfera mai mulți jucători și că Dan Șucu este dispus să investească pentru ca echipa să se califice în sfârșit în cupele europene.

Întăriri trebuiau făcute și dacă mergeam în cupele europene. Nu vrei să pierzi în primul tur. E clar că vor exista schimbări la echipă. Vor fi mai mari sau mai mici, dar e clar că trebuie schimbări. Ne vom întări. Echipa a arătat bine în sezonul regular. Noi am avut o mare problemă în play-off. Îți trebuie jucători care să reziste sub presiune.

Vor fi schimbări 100%. Vom face modificări mai mari față de sezonul trecut. O să vedem. Strategia trebuie făcută de directorul sportiv împreună cu antrenorul. Domnul Șucu a investit în fiecare an. Sunt convins că banii nu reprezintă o problemă la Rapid. În acest sezon s-au plătit două milioane de euro pe transferuri”, a mai spus Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
