Conducerea Rapidului pune presiune pe jucătorii lui Marius Șumudică înaintea derby-ului cu FCSB: „Trebuie să câștigăm, orice ar fi!”

Victor Angelescu a intrat . Oficialul „alb-vișiniilor” nu concepe ca Rapid să nu meargă în cupele europene la finalul acestui sezon.

Victor Angelescu, mulțumit după Farul – Rapid 1-3: „Am făcut un meci foarte bun”

Victor Angelescu îi aduce cu picioarele pe pământ pe jucători : „Ca de obicei, nu cred că e nimic diferit. Noi trebuie să ne vedem de jocul nostru și de punctele pe care trebuie să le facem noi. Era important să câștigăm indiferent ce s-a întâmplat la Arad”.

Conducătorul Rapidului a fost încântat de jocul echipei: „Am făcut un meci foarte bun și am reușit să aducem cele trei puncte. Suntem aproape de play-off, dar avem un meci foarte important cu cea mai în formă echipă din campionat și trebuie să arătăm bine. Normal că sunt și alte meciuri, ne uităm, vedem ce se întâmplă, dar cred că trebuie să ne concentrăm pe ce avem noi de făcut și să ne câștigăm punctele”.

Angelescu a ținut să sublinieze: „Orice s-ar întâmpla, trebuie să abordăm meciul la victorie și dacă bate CFR-ul și dacă suntem matematic în play-off. Până la urmă sunt trei puncte puse în joc, sunt rivalii noștri și trebuie să luptăm, să câștigăm orice ar fi și să practicăm un fotbal frumos”.

Victor Angelescu vrea ca Rapid să joace în cupele europene: „Prin locul în clasament, ori prin câștigarea Cupei”

Victor Angelescu a explicat că la Rapid s-a schimbat mentalitatea: „Nu cred că putem să schimbăm strategia dacă deja suntem în play-off. Avem alte țeluri. Trebuie să încercăm să ajungem pe un loc de cupă europeană. Să ajungem acolo și apoi acesta e obiectivul. Ori prin locul în clasament, ori prin câștigarea Cupei, dar asta e clar ceea ce ne dorim”.

Andrei Borza este marele absent al Rapidului la derby-ul cu FCSB, fiind suspendat: „Este o pierdere importantă pentru noi, dar avem jucători care cred eu că pot să îl suplinească foarte bine la acest meci. Se întâmplă, au mai fost și alți jucători suspendați și cine va juca în locul lui cred că o va face foarte bine”.

Omar El Sawy a înscris împotriva Rapidului și a contribuit la victoria lui Sepsi de la Arad: „Nu e îngrijorător pentru că e jucătorul nostru, deci e îmbucurător faptul că joacă meci de meci și că are reușite e un lucru bun pentru noi. Va reveni la Rapid după împrumut, așa că nu are decât să ne bucure faptul că are evoluții apreciate”.

Echipa administrativă din Giulești nu se gândește la vânzarea de jucători: „Sunt multe echipe care la un meci cum e Rapid – FCSB își vor trimite scouteri. Asta este clar. Sunt câteva meciuri importante în campionatul nostru, unde de obicei vin foarte mulți scouteri, mai ales că și noi și FCSB-ul avem jucători tineri, interesanți.

Toată lumea se uită la aceste meciuri și normal că o să vină. Repet, noi nu stăm să ne gândim acuma la cine vine să îi vadă pe jucătorii noștri sau ai altor echipe. Trebuie să ne concentrăm pe meci, să jucăm cât mai bine și să câștigăm”.

Mulțumit de campania de transferuri din această iarnă: „S-au integrat foarte bine”

Victor Angelescu e de părere că Rapid a făcut mutări inspirate în pauza competițională: „Cred că am reușit să aducem exact jucătorii de care aveam nevoie și cred că s-au integrat foarte bine cei veniți în iarnă. Avem un grup frumos și suntem mulțumiți. Sperăm să o țină tot așa și să avem rezultatele din iarnă până acum. Avem un joc bun și sper să continuăm pe aceeași linie.

În orice derby trebuie să câștigăm, chiar dacă vom avea cel mai dificil adversar în față. Astea sunt meciurile cele mai frumoase și cel puțin jucătorii, staff-ul, toți, pentru asemenea meciuri trăiesc. Așa că va fi un spectacol frumos”.

În privința fluxului de suporteri pe Arena Națională, Angelescu a comentat: „Avem un protocol cu cei de la FCSB și vor primi toată peluza, așa cum și noi am primit-o la meciul din tur. O să fie o asistență ridicată și vom vedea dacă va fi sold-out. Cu siguranță vor fi mulți oameni pe stadion”.