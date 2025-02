Conducerea Rapidului pune presiune pe Marius Șumudică. Obiectivul impus la meciurile cu Oțelul și FC Botoșani

Victor Angelescu a intervenit la emisiunea „Suflet de Rapidist”, unde a trasat un obiectiv clar echipei pentru următoarele meciuri, cu Oțelul și FC Botoșani. Rapid e pe loc de play-off și clasamentul s-a strâns foarte mult cu doar câteva etape înainte de finalul sezonului regulat.

Victor Angelescu, mesaj clar înainte de meciul cu Oțelul: „Pentru mine e un meci crucial”

Victor Angelescu e convins că moldovenii își vor vinde scump pielea, așa cum au făcut-o și cu Dinamo: „Ce să zic de Oțelul. A făcut un meci foarte bun aseară. Nu știu dacă ajută faptul că au luat gol la ultima fază dintr-un penalty care poate nu a fost atât de clar.

Ați văzut ce ni s-a întâmplat și nouă la Cluj și cred că am reacționat foarte bine și am făcut un meci bun cu Slobozia. Am dominat total, am avut foarte multe ocazii și atitudine. Mă aștept ca meciul cu Oțelul să fie extrem de complicat. Dar mă aștept la trei puncte. Mai sunt 5 etape și avem nevoie neapărat de puncte”.

Acționarul Rapidului a explicat foarte clar „Pentru mine e un meci crucial. Dacă reușim să câștigăm la Oțelul cred că ne menținem acolo în play-off și e foarte important să câștigăm. Trebuie să facem orice ține de noi să câștigăm acest meci”.

Victor Angelescu, iritat după penalty-ul primit de Dinamo cu Oțelul: „E de 100 de ori mai clar penalty-ul nostru de la Cluj”

Victor Angelescu nu a putut să se abțină după ce „câinii” au câștigat în minutul 90+7 cu un penalty acordat cu VAR: „Cât despre arbitrajul de aseară, prefer să comentez doar arbitrajele împotriva Rapidului. N-aș vrea să intru în polemici. Ce pot să zic e că e de 100 de ori mai clar penalty-ul nostru de la Cluj decât cel al lui Dinamo.

Nici măcar jucătorii lui Dinamo nu au cerut penalty. Poate a fost și dacă atunci se va dovedi că e OK înseamnă că VAR-ul și-a făcut treaba. Dar penalty-ul nostru îl vedeai și de pe Lună și a strigat toată echipă și nu ni l-au dat.

Trebuie să fie o echitabilitate în modul în care tratezi fazele, dar în rest nu vreau să comentez. Dacă așa au considerat arbitri și din camera VAR înseamnă că există posibilitatea să fi fost penalty și noi trebuie să ne vedem de meciul nostru cu Oțelul, nu de alte meciuri ale contracandidatelor”.

Conducerea Rapidului, vești bune legate de Cristi Ignat: „Există șanse să îl putem folosi”

Victor Angelescu a anunțat și : „Ignat a început alergările și din ce știu eu va face antrenamente normale cu echipa. Nu știu să vă spun în momentul ăsta dacă 100% va fi apt, dar probabil că există niște șanse să îl putem folosi. Va vedea staff-ul la ora meciului dacă se poate baza pe el sau nu.

Trebuie neapărat să facem 6 puncte, să câștigăm și cu Botoșani și cu Oțelul. Nu îmi dau seama dacă pot să fie decisive sau nu pentru că va conta și ce fac celelalte echipe în meciurile pe care le au: Petrolul, Sepsi.

Deci nu aș putea să spun că dacă vom câștiga aceste două meciuri suntem sigur în play-off. Mai contează ce fac și ceilalți, dar până la urmă pe noi trebuie să ne intereseze meciurile noastre, să facem noi două victorii în următoarele două etape”.

Victor Angelescu, mesaj clar pentru Marius Șumudică înainte de meciurile cu Oțelul și Botoșani