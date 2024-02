Conducerea unei companii de stat din Transporturi, monopolizată de membrii PSD. Firma, condusă de un fost angajat al SRI

Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR SA este o societate cu capital integral de stat, al cărei acționar unic este Ministerul Transporturilor. Compania, care are mai puțin de 40 de angajați, are în administrare Palatul CFR, clădirea unde își au sediul, pe lângă Ministerul Transporturilor, alte companii precum CFR Călători sau Metrorex. Începând cu anul 2017, compania este condusă de către un fost angajat SRI, iar de la începutul acestui an, trei din cei patru administratori sunt membri PSD.

Sinecuri pentru consilierii locali PSD

Consiliul de Administrație al GEI Palat CFR este condus de către Petru Mărculeț, în prezent pensionar, fost angajat în Ministerul Transporturilor din anul 1989 și până în anul 2022. Anterior, acesta a lucrat, între 1983 și 1989, la Incertrans București ca cercetător științific în domeniul transporturilor. Pentru funcția de președinte al CA al companiei a încasat anul trecut peste 25.000 lei. Acesta este și singurul dintre administratorii companiei care are semnată o declarație pe proprie răspundere de neafiliere politică. A mai făcut parte din consiliile de administrare ale CFR Călători, Inspectoratul pentru Control în Transportul Rutier sau Autoritatea Rutieră Română.

Toți ceilalți membri ai Consiliului de Administrație sunt însă membri PSD. La începutul lunii octombrie, Ministerul Transporturilor a prelungit cu încă cinci luni mandatul de administrator provizoriu al lui Nicolae Vârtejaru. Acesta este fost ofițer al Armatei Române, fiind trecut în rezervă în anul 2001, cu gradul de colonel. Membru PSD, acesta a fost ales pe listele USL în Consiliul Local al Sectorului 4 din Capitală unde a avut un mandat între anii 2012 și 2016. Potrivit declarațiilor de avere, în anul 2012 avea în conturi 2.000 lei, pentru ca apoi, în anul 2016, să nu mai declare niciun activ financiar.

Altfel spus, a reușit performanța să iasă din politică mai sărac decât a intrat, în condițiile în care nu apar alte case sau autoturisme cumpărate în această perioadă. În ultima declarație de avere, depusă în noiembrie 2023, a declarat economii de 22.000 euro și au autoturism Dacia Duster, fabricat în 2019 (anterior conducea un Logan din 2005). De la GEI Palat CFR a încasat doar 4.500 lei, puțin peste pensia lunară pe care o încasează de la MApN.

În consiliul de administrație îl mai găsim și pe George Adrian Turmac, . În anul 2016 acesta a fost ales pe listele PNL, însă cel de-al doilea mandat avea să fie obținut pe listele PSD. Absolvent de ASE, acesta a lucrat timp de un an la Primăria Capitalei, iar apoi, între 2012 și 2020 ca economist la STB, unde din anul 2020 este consilier al directorului general. Anul 2012 este și anul în care a absolvit un curs de două luni la Colegiul Național de Apărare și anul în care a încercat, fără succes, să obțină un post de consilier local.

Pentru George Turmac însă, asocierea cu politica și cu o funcție publică avea să se dovedească și benefică financiar. Astfel, în declarația de avere din anul 2012 menționa doar 17.000 lei încasați de la două hoteluri din Germania (pentru Hotel Service), plus alți 87 lei câștigați ca agent de marketing. La fel, patru ani mai târziu, în 2016, pe lângă salariul de economist de la STB în declarația de avere nu apare niciun alt bun declarat.

Lucrurile se schimbă însă patru ani mai târziu când, împreună cu soția, și ea funcționar public la Primăria Sectorului 3, declara două apartamente cumpărate în Capitală (cu credit ipotecar și credit Prima Casă). Soția acestuia este fosta prezentatoare TVR, Aura Poterașu, anchetată în dosarul „prostituate pentru VIP-uri”, acolo unde a depus mărturie alături de Robert Negoiță, acuzat de procurori că ar fi fost unul dintre beneficiari. După finalizarea anchetei aceasta a plecat din televiziunea publică și s-a angajat directoare la o firmă din Sectorul 3, acolo unde primar este același Negoiță. În anul 2019, doar darul la nuntă a fost de 142.000 lei și 12.600 euro. În anul 2020 apar menționate două terenuri intravilane din Snagov, cu o suprafață totală de peste 800 mp, primite ca donație.

Acum, soții Turmac dețin două automobile și două apartamente, după ce în anul 2022 au vândut un apartament pentru suma de 560.000 lei. Potrivit ultimei declarații de avere, soții Tormac au de plătit credite bancare de peste 650.000 lei. Mama lui George Turmac, Lenuș Dora a fost și ea angajată în cadrul Primăriei Sector 4, la firma de amenajare a domeniului public, Totul Verde, așa cum se cheamă în prezent. În anul 2021 era angajată consilier superior la Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4.

De la industria de apărare la Palatul CFR

La începutul lunii ianuarie a acestui an, după demisia lui Sebastian Ciolan, membru CA-ul Termoenergetica din 2019 și fost consilier al deputatului Ion Pârgaru (PNL, apoi PSD), acționarii GEI Palat CFR au dispus numirea în funcția de membru al consiliului de administrație a Mariei Misăilescu. Potrivit minutei deciziei AGA din 11 ianuarie, mandatul acesteia a început cu data de 12 ianuarie și va ține timp de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă două luni. În data de 30 ianuarie, FANATIK a contactat-o pe Maria Misăilescu pentru a confirma numirea ei în această poziție însă a declarat că nu știa de acest lucru. „A fost o discuție dar nu s-a confirmat”, a declarat aceasta.

Aceasta este dublu licențiată: în Filosofie și comunicare socială, la Universitatea de Vest din Timișoara (2004-2008) și drept, la Universitatea din Târgu Jiu (2014-2018). După terminarea primei facultăți a lucrat în presă, la două posturi locale de televiziune din Târgu Jiu. În anul 2021 aceasta avea să renunțe la jurnalist și să se înscrie în PSD, unde a fost angajată ca jurist, consilieră a deputatului Mihai Weber (aflat la al treilea mandat), dar și purtător de cuvânt a filialei.

În noiembrie 2022 apare și prima sinecură: un post în . Stă însă în această poziție mai puțin de o lună, motiv pentru care nu apucă să-și depună declarațiile de avere sau de interes. Potrivit presei locale, aceasta deține un PFA cu obiect de activitate „creșterea ovinelor și caprinelor” și deține peste 200 de ha de pășune în comuna Padeș și Gorj.

Compania, condusă de un fost angajat SRI

Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR SA este condusă din martie 2022 de către Petre Ungureanu, care în CV-ul său menționează că în perioada 1998-2017 a lucrat în cadrul SRI. Anterior, din 2017 și până în 2022, acesta a fost consilier al directorului general al companiei naționale CFR SA.

Ca educație, acesta menționează că a terminat liceul mecanic-agricol din Corabia în anul 1993, iar prima diploma de licență o obține în anul 2008, la Facultatea de Științe Agronomice. În anul 2009, deci la zece ani după ce se angajează la SRI, obține o a doua diplomă de licență, în Fizică, la Universitatea Hyperion. Ultimul lucru menționat este un curs de pregătire în Statele Unite, făcut și el în perioada când lucra la SRI, în pregătirea scanerelor de securitate, de tipul celor care există pe aeroporturi.

Potrivit declarației de avere, acesta deține 3 terenuri, 2 în București și unul în Bragadiru, două apartamente în Capitală și peste 200.000 lei în depozitele de economii. În ultima declarație de avere depusă în noiembrie 2023 acesta menționează o investiție de peste 1,3 milioane lei în acțiunile firmei Norofert, producător de îngrășăminte chimice ale cărei acțiuni se tranzacționează pe bursa din București.

La capitolul datorii, pe lângă creditele bancare de aproape 150.000 euro, acesta menționează 240.000 euro împrumutați de la Ungureanu Anita Angela (soție/ soră) și alți 500.000 lei de la Iulian Cristian Saramet. Despre această ultimă sumă de bani, Petre Ungureanu a precizat pentru FANATIK că e vorba de „un prieten din Germania” pentru care s-a oferit să achiziționeze, prin intermediul brokerului său, o achiziție urgentă de acțiuni.

În ceea ce privește firma GEI Palat CFR SA, aceasta a realizat în anul 2022 un profit de 3,6 milioane lei, la o cifră de afaceri de 17,6 milioane. Și anul trecut, după primele nouă luni, compania realizase un profit de trei milioane lei, cu 800.000 lei peste cifrele estimate la începutul anului. De altfel, pentru anul trecut, compania a avut un buget aprobat de 19 milioane lei.

Obiectul de activitate al companiei este gestionarea Palatului CFR, clădirile din acest complex având o suprafață de 40.000 mp, la finalul anului 2022, societatea avea de gestionat 69 de contracte de închiriere spații, 89 de contracte pentru închirierea unor locuri de parcare, 44 de prestări servicii pentru întreținerea spațiilor și alte 6 de service auto. Principalele contracte ale companiei sunt însă cu firmele de stat, tot din subordinea Ministerului Transporturilor. Anul trecut compania a încasat 2,6 milioane lei de la CFR SA pentru .

Anul trecut, compania a făcut investiții de 5,5 milioane lei, cea mai mare parte a banilor mergând pe înlocuirea tâmplăriei de lemn de la ferestre cu termopane. Doar etajul patru al clădirii, 128 ferestre însumând 655 mp, a costat compania 1,8 milioane lei. La fel, o altă investiție pentru schimbarea tâmplăriei de lemn de la ferestre a ajuns la 1,7 milioane lei.

De altfel, se pare că în urma acestui tip de renovări a rezultat atât de mult lemn uzat încât în luna ianuarie a anului trecut pe site-ul societății a fost publicat cu 65 lei suta de kilograme de deșeuri lemn foc provenite din construcții.