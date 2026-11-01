Conducerea Universității Craiova, critici pentru un jucător după 2-1 cu FC Botoșani: „Total neinspirat!”

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O nouă etapă din SuperLiga, un nou succes pentru Universitatea Craiova. Oltenii au învins FC Botoșani cu 2-1 în cea de-a 14-a rundă din acest sezon. Pavel Badea, oficialul formației din Bănie, a spus după meci că Heri Tavares, fotbalistul adus în vară, l-a dezamăgit.

Pavel Badea, sincer despre prestația lui Steven Nsimba după Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-1

Primul jucător despre care Pavel Badea a vorbit după Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-1 a fost Steven Nsimba, . În opinia lui Badea, lipsa de jocuri s-a simțit în prestația atacantului francez. „(n.r. Nsimba) Din nefericire se vede când un jucător nu joacă, în momentul în care intră, nu are cele mai mari reușite. Este clar că aceste meciuri în care nu a jucat și-a pus amprenta asupra exprimării lui. Parcă nu era același Nsimba pe care eu l-am văzut înaintea acestor 5-6 meciuri. Au existat discuții, rumori, în jurul lui. Nu este benefic pentru el, pentru club, pentru cei care iubesc această echipă!”.

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Pavel Badea l-a pus la zid pe Heri Tavares

Ulterior, Pavel Badea a reacționat mai dur la adresa lui Heri Tavares, jucător adus de Craiova în mercato de vară. În opinia oficialului oltenilor, jucătorul din Insuelele Capului Verde nu poate fi catalogat încă un transfer nereușit, însă nici nu se află la nivelul așteptărilor. „Tavares, total neinspirat. Îmi pare rău pentru el. (n.r. e un transfer nereușit) Nu putem spune asta încă. Clar că vrea, dar deocamdată nu are reușitele individuale care să-i permită să fie în prim-plan și catalogat ca un transfer reușit. Nu puteam spune că nu vrea. Ca efort, este jos pălăria. Nu este nivelul la care eu mi-aș fi dorit din punct de vedere al reușitelor individuale”, a mai spus Badea.

Assad și Elisor, remarcații lui Pavel Badea la Universitatea Craiova

Pavel Badea a vorbit și despre cei mai în formă jucători din acest moment la Universitatea Craiova: și . Oficialul campioanei României se bucură nespus că echipa lui are în lot asemenea fotbaliști și i-a lăudat public. „Este benefic pentru noi. Assad și Elisor sunt doi jucători care reușesc să concretizeze multe dintre ocaziile pe care echipa le creează, ceea ce este îmbucurător pentru noi. Echipa prinde încredere prin reușitele lor.

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(n.r. presiune pe Assad) Nu cred că este. Și el, și Elisor sunt doi jucători valoroși de care echipa are nevoie. Assad a arătat că este un jucător foarte util și performant!”, a conchis Pavel Badea la Pentru olteni, urmează un meci extrem de important pe plan european. Joi, 5 noiembrie, Universitatea Craiova primește vizita albanezilor de la Egnatia de la 22:00, în cadrul etapei cu numărul 3 din grupa principală de Conference League.