Parcursul excelent al Universității Craiova din campionat și i-au adus clubului din Bănie un real succes financiar, dar, totodată și ceva bătăi de cap.

Universitatea Craiova are parte de o cerere uriașă de tricouri și echipamente

Conducerea oltenilor a fost luată prin surprindere de cererea imensă de tricouri, echipamente, abonamente, precum și de propriul succes din punct de vedere financiar după calificarea în grupa de Conference League. Mai exact, fanii grupării alb-albastre s-au plâns pe rețelele de socializare că nu mai sunt tricouri disponibile, că stocurile sunt epuizate complet.

FANATIK a luat legătura cu cei din conducerea clubului craiovean, care au asigurat că în perioada următoare suporterii se vor bucura, din nou, de echipamentele și accesoriile echipei iubite.

„Acum, dacă putem spune așa, cu o notă de umor…suntem sclavii propriului succes. Tragem tare în permanență, pentru a-i satisface pe toți suporterii noștri. Sunt făcute deja cereri pentru a înnoi cât mai repede stocul de produse, de tricouri pentru suporteri. Din păcate, va dura ceva până le vom avea la vânzare. Cu siguranță, problema va fi remediată cât mai curând“, a fost declarația conducerii clubului, pentru FANATIK.

Suporterii Craiovei au luat cu asalt și casele de bilete pentru pachetele de Conference League

Oltenia întreagă respiră fotbal în această perioadă. Suporterii şi fanii pătimaşi ai Universităţii Craiova nu admit sub nicio formă să rateze vreun meci în grupa de Conference League, acolo unde gruparea alb-albastră va evolua pentru prima dată în istorie.

Din informațiile FANATIK, peste 4.500 de abonamente s-au vândut până în acest moment, iar „nebunia“ continuă la magazinele oficiale ale clubului, dar şi pe online. La scurt timp după , deja se vânduseră 3.000 de pachete, după cum a anunţat Horia Ivanovici, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

„Peste 3.000 de pachete pentru grupele Conference League s-au vândut imediat, azi-noapte, după victoria cu Farul. Se vând online pachete până miercuri, după care se dau și la case. Cel mai ieftin este pentru abonații de la Peluza Nord care trebuie să scoată din buzunar doar 90 lei. La peluză vezi cu 30 lei meci de cupe europene, atât. Iar pentru cei care nu au abonament prețul este de 110 lei. La tribuna a doua prețul pentru abonați este de 180 lei, adică 60 lei pentru un meci de cupe europene, în timp ce pentru cei care nu au abonamente va fi 220 lei. Atenție, prețul biletelor individuale, dacă vor rămâne disponibile, va fi aproape dublu. Ele vor fi 50 lei per meci la peluză și 100 lei la tribuna a doua”, a anunțat Horia Ivanovici la momentul respectiv, în direct la FANATIK SUPERLIGA.