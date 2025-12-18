Conducerea Universității Craiova, mesaj în presa din Grecia înaintea duelului cu AEK Atena: „Suntem obligați!”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova are șanse de calificare mai departe chiar dacă va pierde în meciul cu AEK, însă oltenii sunt gata să joace pentru a obține victoria. Mario Felgueiras, directorul sportiv al Universității, a transmis un mesaj clar în presa din Grecia înaintea partidei de la Atena.

Universitatea Craiova are șanse foarte mari să se califice mai departe în Conference League, iar o victorie în Grecia i-ar asigura locul în play-off-ul pentru optimile competiției. Chiar și cu o remiză șansele Craiovei ar fi extrem de mari, însă conducerea oltenilor a transmis un mesaj clar.

iar Mario Felgueiras a transmis același mesaj și în presa din Grecia: „La Craiova suntem obligați să luptăm pentru victorie în fiecare partidă, funcționăm cu această logică. La începutul parcursului european, mulți nu credeau că vom ajunge în grupă. Noi am reușit, apoi așteptările au crescut, iar oamenii au început să uite cât de important era deja ceea ce realizasem.

Este normal ca suporterii să își dorească mereu mai mult, iar noi încercăm să-i facem mândri. În același timp, știm că la fiecare greșeală vom fi criticați. Din punctul meu de vedere, trebuie să învățăm din trecut și să ne îmbunătățim constant. Ceea ce pot spune cu siguranță este că vom da totul împotriva lui AEK pentru a obține ceea ce ne dorim”, a transmis Mario Felgueiras, conform

Ce a declarat antrenorul Craiovei la conferința de presă premergătoare meciului

La conferința de presă premergătoare partidei AEK Atena – U Craiova, Filipe Coelho și Alex Cicâldău au prefațat ultimul lor meci din faza ligii a Conference League, iar acesta se poate dovedi a fi cel mai important de până acum. Deși la 0-0 Universitatea Craiova este 99% calificată, portughezul nu admite ca elevii săi să încerce să păstreze un rezultat de egalitate timp de 90 de minute:

„Nu ne planificăm o remiză, vom merge la victorie. Vrem să fim competitivi. Dacă joci pentru a scoate un rezultat de egalitate, de cele mai multe ori pierzi”, a transmis Filipe Coelho la conferința de presă.

Care este miza pentru AEK împotriva Universității Craiova

și se află pe poziția a patra pe tabloul principal cu 10 puncte adunate. AEK este deja calificată matematic în play-off, însă miza reală este calificarea în primele 8 echipe.

Dacă va termina pe una dintre primele opt poziții, AEK Atena va merge în optimile competiției fără să mai fie nevoită să joace dubla din play-off. Pe lângă acest lucru, miza financiară există la orice meci, iar câștigătoarea poate pune mâna pe bani frumoși, atât din premiile pentru victorie, cât și din cele pentru poziția de la finalul fazei ligii.