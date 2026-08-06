Conducerea Universității Craiova, prima reacție după 1-1 cu KuPS: ”Nu-mi explic!”

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Pe un teren sintetic care a pus destule probleme, Universitatea Craiova a scos un rezultat de egalitate cu KuPS. Oltenii au făcut primă repriză foarte bună, însă conducerea clubului a fost dezamăgită de prestația din partea secundă.

Ce i-a nemulțumit pe conducătorii Universității Craiova la meciul tur cu KuPS

Imediat după , din prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League, Pavel Badea, președintele Clubului Sportiv Universitatea Craiova, s-a arătat mulțumit de rezultat, deși consideră că diferența de valoarea este net în favoarea ”alb-albaștrilor”.

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”Un rezultat încurajator pentru noi având în vedere că manșa retur are loc la Craiova. Au fost cu două reprize diametral opuse. Prima repriză am condus-o, repriza a doua, sincer, nu mi-a venit să cred că este aceeași echipă. Nu am trecut de prea multe ori timp de 20 de minute de jumătatea terenului în repriza a doua. Nu-mi explic repriza a doua.

Este clar că va trebui să avem grijă în meciul retur pentru că această echipă din Finlanda poate fi incomodă. Valoric este sub noi, dincolo de subiectivismul meu. Până la pauză nimeni nu s-ar fi mirat dacă am fi avut două goluri avantaj. În a doua repriză au existat multe momente de joc rău, multe momente rele, cu lipsă de concentrare.

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Este surprinzător având în vedere că în prima repriză am arătat fotbal bun. Sunt mulțumit că nu avem accidentați. Am avut emoții pe astfel de terenuri, care sunt dificile. Noi nu am făcut niciun antrenament pe un teren sintetic”, a declarat Badea, la .

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Fără explicații pentru căderea din repriza a doua

Deși s-a plâns de gazonul sintetic, oficialul din Bănie nu și-a putut explica . Badea s-a arătat optimist pentru retur și consideră că trupa lui Filipe Coelho are șanse mari să prindă o grupă europeană.

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”Din cauza condițiilor probabil că UEFA a luat în considerare acest aspect să le permită să joace pe terenuri sintetice. Este clar că este un risc pentru jucători să joace pe astfel de teren, în special pentru cei care nu o fac frecvent, ci doar foarte rar.

În prima repriză, mi-a plăcut echipa, a jucat compact, agresiv, creându-și situații de gol cu jucători care au demonstrat atitudine, personalitate. Efectiv nu-mi explic repriza a doua, dar să privim părțile pozitive.

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În sensul că avem șansa ca la meciul retur Craiova să învingă și să-și asigure prezența într-o grupă europeană. CFR-ul, sunt șanse minime să meargă. Îmi pare rău pentru acest rezultat (n.r. – 0-3 la pauză cu Tromso)”, a spus el.

Ce jucători au ieșit în evidență

Pavel Badea a recunoscut că toată lumea așteaptă calificarea în grupa de Europa League, dar nu ar fi o dramă nici dacă s-ar ajunge în Conference League. El a nominalizat jucătorii care l-au impresionat la întâlnirea din Finlanda.

”Sunt optimist că la Craiova, Universitatea va câștiga. Am speranța că vom trata din nou meciul cu seriozitate. Sunt sigur că vor fi peste 20.000 de oameni să încurajăm echipa și să mergem într-o grupă. Calificarea este sinonimă cu Conference League, nu este de neluat în seamă. Este clar că așteptările sunt mai mari.

Important este în primul rând să prinzi o grupă europeană. Speranțele noastre sunt mereu mari, așa cum erau și înaintea meciului cu Levski. Am sperat până în ultima clipă. Rus și Bancu au fost cei mai buni jucători ai Craiovei. Suntem oameni și avem preferințe, eu îl am pe Bancu”, a afirmat Badea.