Conducerea Universității Craiova, ultimatum în direct pentru Filipe Coelho după 0-1 cu FC Argeș: ”Până joi cauționăm, apoi tragem o concluzie”

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La mai puțin de trei luni de când Universitatea Craiova sărbătorea câștigarea eventului, Filipe Coelho primește un ultimatum. Rezultatele neconvingătoare din acest start de sezon au ridicat semne de întrebare la nivelul conducerii clubului.

Ultimatum pentru Filipe Coelho de la conducere după Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1

Imediat după încheierea , din etapa a 4-a a SuperLigii, Pavel Badea, președintele Clubului Sportiv Universitatea Craiova, a mărturisit că returul de joi cu KuPS, din turul 3 preliminar al Europa League, este extrem de important și după acea se va putea face o evaluare obiectivă.

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”Sunt îngrijorat. Dacă anul trecut am fost o echipă extrem de norocoasă, acum se compensează cu anul trecut. Norocul nu se antrenează, nu trebuie să o dăm doar pe neșansă. Argeș, o echipă incomodă, bună, care a reușit să se apere foarte bine. Jucătorii au luptat pentru șansa lor.

Este o neșansă fantastică să ai 75% posesie, multe ocazii de gol și să nu reușești să fructifici una dintre ele. E frustrant. Dacă joi nu se câștigă, chiar cu adevărat putem spune că echipa este într-un moment dificil. Până joi cauționăm, iar joi putem trage o concluzie vizavi de perioada mai puțin reușită din ultimele săptămâni”, a declarat Badea, la emisiunea Fotbal Club de la .

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Ce-i reproșează lui Filipe Coelho

Pavel Badea a explicat faptul că tot jocul Universității Craiova este construit în jurul lui Anzor Mekvabishvili și al lui Alexandru Cicâldău, iar atunci când adversarul reușește să-i blocheze.

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”Adversarii noștri au studiat foarte bine echipa noastră și, în momentul în care reușești să-i blochezi pe Anzor și Cicâldău, echipa are dificultăți în a se exprima. Aici intervine arta antrenorului în a reuși să ducă echipa către performanță chiar când jucătorii sunt blocați, mă refer la cei doi.

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Echipa are valoare, experiență, omogenitate. Va trebui să depășească acest moment, iar primul și cel mai important moment din următoarea perioadă va fi cel de joi. Echipa, dacă va câștiga, și trebuie, va reuși să îndeplinească un obiectiv important al acestui sezon, participarea într-o cupă europeană”, a precizat el.

Cine l-a dezamăgit cu FC Argeș

Oficialul din Bănie s-a arătat dezamăgit de prestația modestă avută de fundașul Adrian Rus, cel care a greșit decisiv la unicul gol marcat de Yanis Pîrvu, și speră ca jucătorul să-și revină până la returul cu KuPS.

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”Sunt surprins pentru că Rus este un jucător care anul trecut a arătat continuitate, formă sportivă foarte bună, un stâlp al apărării. Astăzi a avut o zi mai rea, cu nereușite care au fost în defavoarea noastră, asta este.

Să sperăm că va fi mult mai inspirat joi, fiindcă este un pilon al echipei noastre și un jucător foarte important pentru echipă, prin aportul lui pe faza ofensivă, reușite. La ultimul meci cu KuPS, el i-a pasat lui Baiaram”, a spus Badea.

Pe cine a mai pus tunurile Badea

Pavel Badea l-a criticat vehement și pe mijlocașul Tudor Băluță, aflat într-o evidentă scădere de formă, iar despre atacantul Simon Elisor a mărturisit că nu l-a impresionat și crede că nu a adus vreun plus echipei până acum.

”Este incredibil, a intrat în minutul 60 și, din nefericire pentru el și echipă, a avut unele momente în care a greșit ca un începător. Este un jucător bun, care ne-a ajutat sezonul trecut și care, cred eu, traversează un moment dificil. Sper să-l depășească și să crească din punct de vedere al formei sportive. Avem nevoie de el pentru a ridica gradul de concurență la mijlocul terenului.

Elisor nu m-a impresionat în mod deosebit. Elisor, din nefericire, nu mi-a arătat în aceste etape de până acum că ar avea un plus peste Nsimba, Etim sau Al Hamlawi. E clar că va fi în următoarea perioadă extrem de important ca el să-și ridice nivelul de joc.

Cele două goluri pe care le-a reușit sunt de bun augur. Baiaram a jucat bine și a arătat o creștere importantă de formă. El a fost cel mai periculos atacant al nostru”, a afirmat Badea.

Cum a comentat faza posibilului penalty pentru Craiova

La una dintre ultimele faze ale întâlnirii cu FC Argeș, Universitatea Craiova a cerut penalty pentru un presupus fault asupra lui Assad Al-Hamlawi, dar arbitrul Szabolcs Kovacs a lăsat jocul să continue. Cu mult fair-play, Pavel Badea a recunoscut că nu se impunea lovitură de la 11 metri.

”Este o fază în care cei de la VAR au analizat cu foarte multă atenție. Nici arbitrul n-a fluierat în timpul jocului. Noi, cei care ținem cu Craiova, considerăm că a fost 11 metri. Este clar că, dacă nu s-a dat, probabil că au existat multe motive pentru a nu se da. E fotbal.

Eu cred că n-a fost și mulți poate o să mă înjure. Trebuie să fim realiști și obiectivi. Este clar că cei care urmăresc la VAR au gândit ca mine și pe mine m-au influențat. A fost un arbitraj, dar a enervat în multe momente, mă refer la Szabolcs Kovacs, prin atitudine.

Am pierdut din cauza lipsei de concentrare la finalizare, lipsa șansei. Important e să ne revenim joi, acela este momentul definitoriu al acestui sezon. Echipa va fi mai încrezătoare și concentrată. Factorul psihic este foarte important”, a comentat oficialul oltean.