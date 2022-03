Conducta de gaze Bulgaria-Grecia ar putea fi gata în iunie. Ciucă: ”În toamnă vom beneficia de tranzitul de gaz lichefiat”

Premierul Nicolae Ciucă a luat parte luni la Summitul NATO din Bulgaria. Acolo, a discutat cu prim-ministrul țării vecine, care a transmis că în iunie va fi gata conducta de gaze Bulgaria-Grecia. Drept urmare, în toamnă, România ”va beneficia de tranzit de gaz lichefiat”.

Premierul României și cel al Bulgariei au discutat despre noi surse de gaz și energie electrică

Au mai avut loc dezbateri și despre și energie electrică, construirea a cinci poduri peste fluviul Dunărea și asigurarea navigației pe tot parcursul anului.

”Au fost discutate o serie întreaga de aspecte. Salutăm înființarea celor 4 grupuri de luptă, dintre care unul în România. Este foarte important de subliniat am căutat să asumăm o serie întreagă de soluții. Prin dialog să identificăm modalitățile prin care vom putea face față oricăror provocări.

Avem la îndemnână măsuri prin care să ne protejăm cetățenii, economia. Au avut loc discuții despre noi surse de gaz, energie, aspecte de interconectare în rețelele de transport gaze, energie electrică.

Am discutat cu premierul Bulgariei, despre modalitatea în care lucrează la finalizarea interconectorului dintre Bulgaria și Grecia, am primit garantări că lucrările se vor finaliza în iunie, astfel încât în toamna acestui an să putem benefia de tranzitul de gaz lichefiat, care poate fi alimentat în portul Alexandropolis, din Grecia.

Am discutat despre aprovizionarea pe conducta de gaz trans-balcanic, despre realizarea a cinci poduri peste fluviul Dunărea, despre cum să asigurăm navigația pe tot parcusul anului”, a transmis Nicolae Ciucă.

Ce s-a discutat despre românii din Bulgaria

Nu a fost ocolit nici subiectul românilor din Bulgaria. Nicolae Ciucă și premierul Bulgariei, Kiril Petkov, au luat în calcul ca aceștia să poată studia în limba română.

”Am discutat despre etnicii români în Bulgaria, să poată studia în limba română”, a mai precizat premierul Nicolae Ciucă.

a mai purtat dezbateri și cu cel al Muntenegrului și Macedoniei de Nord. Cu cel din întâi a vorbit inclusiv despre aderarea la UE a Muntenegrului și despre ”conectarea prin transport aerian între România și Muntenegru, mai precis între aeroporturile Timișoara sau Craiova și Tivat, în Muntenegru”. Și cu cel de al doilea s-a dezbătut tema aderării la UE a Macedoniei de Nord.

Toate aceste declarații ale lui Nicolae Ciucă vin după ce luni, 28 martie, a avut loc o reuniunie, în Sofia, a tuturor liderilor de Guvern din țările membre NATO, din Europa de Sud-Est.