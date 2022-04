Conexiunea specială a lui Tudor de la Fly Project cu Ucraina și Rusia: „Sper să se termine calvarul curând”

Tudor Ionescu de la Fly Project are amintiri frumoase din cele două țări, dar și câteva întâmplări pe care acum și le amintește cu detașare, precum faptul că i-a debutat criza de apendicită după un concert susținut la Moscova.

Interviu cu Tudor Ionescu de la Fly Project, un artist iubit de publicul din Rusia și Ucraina

Trupa românească Fly Project se numără printre cele mai ascultate în Rusia și Ucraina. Ba chiar mai mult, înainte de începerea războiului, melodia „En Vogue” era pe primul loc în chart-urile din Ucraina, Rusia și Belarus. Solistul band-ului privește cu amărăciune că două dintre orașele unde a cântat adunând mii de oameni sunt acum aproape în ruină. Este vorba despre Zaporozhye și Mariupol.

a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK despre legătura lui cu totul specială cu cele două țări aflate în plin război.

-Muzica ta a ajuns peste tot, iar în Rusia și Ucraina piesele tale sunt în top la radiouri. A afectat acest război într-un fel sau altul planurile tale?

După doi ani de pandemie, în care-au fost foarte puține concerte, când toată lumea spera că în sfârșit începe să se deblocheze pământul, a-nceput războiul, iar în momentul ăla toate planurile de turnee în Ucraina, Rusia, dar și-n celelalte țări din zonă ni s-au dat iar peste cap.

„De curând am găsit un video chiar din Mariupol”

– Cum este publicul tău din Rusia și Ucraina? Cum i-ai simțit pe oamenii de acolo?

Publicul din Rusia și din Ucraina a fost extrem de cald cu Fly Project de foarte mulți ani. Toți se bucurau și cântau pe muzica . Chiar de curând am găsit un video chiar din Mariupol, din Ucraina. M-a impresionat să văd ce era acum doi ani acolo, cum ne distram împreună și oamenii cântau și dansau… și acum e un oraș distrus, bombardat, cu morți, răniți, lacrimi și multă durere.

– Am înțeles că ai prieteni în cele două țări. Ți-ai făcut griji pentru ei? Cum vezi tu acest război?

Mi-e greu să cred că avem discuția asta în secolul 21, în anul 2022, când aproape că-mi făceam planuri de city break pe Marte. Bineînțeles că-mi fac griji. O lume-ntreagă își face griji pentru ei. Din păcate, ajutorul nostru este limitat din orice punct de vedere am putea să privim. Țin legătura cu oamenii de acolo și sper să se termine calvarul curând.

„Am rămas blocat într-un oraș din Rusia. A fost o problemă cu o viză și m-au reținut acolo”

-Există vreo întâmplare, vreo anecdotă, un moment pe care l-ai ținut minte vizitând aceste țări?

De 13 ani, turneele ne-au plimbat de multe ori și-n Ucraina, și-n Rusia. Ar fi atâtea de povestit… Nici n-aș ști cu ce să-ncep, nu îmi vine să mă gândesc la lucruri amuzante acum, pentru că situația de acolo e departe de asta. Am cântat și la Kiev, dar și la Moscova, în zile consecutive, de nenumărate ori, și toți erau la fel de faini, se distrau la fel, se bucurau la fel. Sper ca într-o zi să se poată întâmpla asta din nou.

În rest, sunt multe amintiri, multe peripeții. Am rămas blocat în aeroport, într-un oraș din Rusia, pentru că a fost o problemă cu o viză și m-au reținut acolo până când s-a clarificat și mi-am văzut de drum, cu scuzele de rigoare.

Mi-a debutat criza de apendicită după un concert la Moscova și am refuzat să mă operez acolo, am ales să o fac acasă, într-un spital din București. Am fost inclusiv în Siberia, am fost și în cel mai friguros oraș locuit, la temperaturi de neimaginat… -50 de grade. Norocul era că sala de evenimente era încălzită.

„Ai mei sunt pe primul loc”

-Ce ar face Tudor Ionescu dacă ar izbucni un război la noi? Oamenii reacționează destul de diferit. Unii ar sta să reziste, alții ar pleca afară să-și salveze familia. Cum vezi tu o astfel de situație critică?

Așa, la primu’ gând, toate circuitele interne-mi spun că ai mei sunt pe primul loc. Iar al doilea gând, aș prefera nici prin minte să nu-mi treacă, dar să se întâmple asta. Știu că oamenii își fac tot felul de planuri, de discuții, însă realitatea unui război e dincolo de orice ne putem imagina.