După 20 de ani… Cum arată acum micul suporter al lui Feyenoord devenit celebru în întreaga lume cu un gest obscen

Feyenoord , în Albania, prima finală europeană după 20 de ani, La nivel național, ultimul titlu datează din 2017, dar, la nivel continental nu a mai triumfat din 2002, atunci când câștiga Cupa UEFA. O finală contra celor de la Dortmund, la care face referire o imagine devenită virală înaintea confruntării dintre echipa batavă și AS Roma în ultimul act al UEFA Europe Conference League.

Un fan , care a devenit faimos pe internet pentru că a ridicat degetul mijlociu în fața suporterilor rivali la vârsta de cinci ani, a recreat imaginea. După 20 de ani. Și a devenit virală!

Mikey a fost în tribune la ultimul triumf european al echipei din Rotterdam. Acel 3-2 contra Borussiei Dortmund, grație unei duble a lui Pierre van Hooijdonk, la care s-a adăugat reușita lui Jon Dahl Tomasson.

Și, da, el este eroul imaginii care a devenit istorie după acea noapte de 8 mai 2002. Mikey, puștiul de cinci ani ridicând degetul mijlociu, a devenit, pentru fotbal, un simbol.

We all knew that Feyenoord kid would grow up some day

— World Cup Stories (@storiesworldcup)