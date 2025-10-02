Rezultate Conference League, etapa 1. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet

Joi, 2 octombrie, se dă startul în Conference League, cu toate cele 36 de echipe încercând să pornească din etapa 1 cu un succes. Singura reprezentantă a României în această competiție este Universitatea Craiova.

Rezultate complete din etapa 1 din Conference League

Oltenii debutează în Polonia, pe terenul lui Rakow, pentru care evoluează și Bogdan Racovițan. Răzvan Marin (AEK), Vladislav Blănuță (Dinamo Kiev), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Andres Dumitrescu (Sigma Olomouc) și Edi Iordănescu (antrenor Legia) sunt ceilalți români implicați în Conference League. Iată programul meciurilor din etapa 1 de Conference League:

Ora 19:45

Dinamo Kiev – Crystal Palace (Digi Sport 3 și Prima Sport 4)

Jagiellonia – Hamrun

KuPS – Drita

Lausanne – Breidablik

Lech – Rapid Viena

Noah – Rijeka

Omonia – Mainz

Rayo Vallecano – Shkendija (Digi Sport 4 și Prima Sport 3)

Zrinjski – Lincoln Red Imps

Ora 22:00

Aberdeen – Șahtior

AEK Larnaca – AZ Alkmaar

Celje – AEK

Fiorentina – Sigma Olomouc

Legia – Samsunspor

(Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Shelbourne – Hacken

Slovan Bratislava – Strasbourg

Sparta Praga – Shamrock Rovers

Meciurile etapei 1 din Conference League – detalii și scoruri finale

Încă de la primele meciuri avem parte de dueluri tari. Dinamo Kiev – Crystal Palace se joacă de la 19:45, la Lublin, în Polonia. Andrei Rațiu și Rayo primesc vizita lui Shkendija, formația care a eliminat FCSB din preliminariile Champions League.

AEK, cu Răzvan Marin în teren, se deplasează la Celje. Iar Fiorentina – formația care a pierdut două finale de Conference League – îl așteaptă pe Andres Dumitrescu alături de Sigma Olomouc.

Iar Legia lui Edi Iordănescu va fi gazdă pentru Samsunspor, care revine în cupele europene după o pauză de aproape 30 de ani. În 1998 au fost turcii ultima dată în competițiile continentale, când au eliminat Crystal Palace din Intertoto, la singura participare europeană a actualei câștigătoare a Cupei Angliei.

Dinamo Kiev – Crystal Palace

După ce a evoluat în faza principală a Europa League în sezonul trecut, Dinamo Kiev a „retrogradat” în Conference anul acesta. Și va întâlni o debutantă la nivel de fază principală, pe Crystal Palace. Englezii ar fi trebuit să joace în Europa League, dar au patronat comun cu Lyon, de asemenea calificată în Europa League, astfel că vor juca în Conference.

Rayo Vallecano – Shkendija

Rayo Vallecano – Shkendija este un duel între două debutante la acest nivel al fotbalului european. Rayo a trecut de Neman ca să ajungă în grupă, în timp ce Shkendija și-a început aventura europeană în preliminariile Champions League, de unde a eliminat FCSB. De altfel, succesul contra campioanei României i-a asigurat lui Shkendija prezența în etapa 1 de Conference League.

Celje – AEK

Sfert-finalistă în sezonul trecut, Celje joacă în etapa 1 de Conference League cu AEK-ul lui Răzvan Marin. Grecii au eliminat Anderlecht pentru a se califica în grupa principală.

Fiorentina – Sigma Olomouc

Deși nu a câștigat niciodată trofeul, Fiorentina poate fi considerată specialista Conference League. A jucat finala în 2023 și 2024, iar anul trecut a fost eliminată în semifinale. Are 40 de meciuri disputate (cu patru mai mult decât oricare alt club) și 92 de goluri înscrise (cu 41 mai multe decât oricine altcineva). Andres Dumitrescu și Sigma vor avea o misiune aproape imposibilă în etapa 1 de Conference League. Mai ales că debutează la acest nivel.

Legia – Samsunspor

O misiune grea are și Edi Iordănescu cu Legia. Polonezii au ajuns până în sferturi anul trecut, iar antrenorul român va încerca să repete performanța. Primul obstacol, Samsunspor din Turcia, e o formație care n-a mai jucat în Europa din 1998.

Cine transmite la TV Conference League. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Într-o zi atât de aglomerată, cu 18 meciuri din etapa 1 de Conference League, dar și 18 din etapa 2 de Europa League, „bătălia” pentru televizare a fost una aprigă. Evident, meciul Craiovei la Rakow va fi transmis la TV, pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Celelalte partide care se văd la tv din etapa 1 de Conference League sunt Dinamo Kiev – Crystal Palace, pe Digi Sport 3 și Prima Sport 4, respectiv Rayo Vallecano – Shkendija pe Digi Sport 4 și Prima Sport 3.

Cele trei partide pot fi urmărite și online, pe Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, platformele care transmit pe internet conținutul posturilor tv amintite.

În Diaspora, românii pot urmări meciuri din etapa 1 de Conference League pe posturile TV care dețin drepturi de televizare în țara de reședință.

Cote și ponturi pariuri în Conference League, etapa 1

Fiorentina și Crystal Palace sunt cele mai valoroase echipe din Conference League și principalele favorite la câștigarea trofeului. Nici nu e, deci, de mirare că au prima șansă și în etapa 1. Englezii au cotă 1,65 să câștige cu Dinamo Kiev. Iar italienii primesc doar cotă 1,26 pentru un succes contra lui Sigma.

Șahtior e și ea favorită la Aberdeen, cotă 1,62. Iar „ambele marchează” în Rakow – Universitatea Craiova vine cu o cotă de 1,70.

Programul următoarei etape din Conference League

Etapa a doua din Conference League se joacă pe 23 octombrie, cu nouă partide programate la ora 19:45 și restul de la ora 22:00. Iată programul complet al rundei.

Ora 19:45

AEK – Aberdeen

Breidablik – KuPS

Drita – Omonia

Hacken – Rayo Vallecano

Rijeka – Sparta Praga

Șahtior – Legia

Shkendija – Shelbourne

SK Rapid – Fiorentina

Strasbourg – Jagiellonia

Ora 22:00