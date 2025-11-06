Sport

Conference League, rezultate etapa 3. Incidente grave între suporteri înainte de Rayo Vallecano – Lech Poznan

Conference League, rezultatele din etapa 3. Toate scorurile finale, clasament actualizat live și programul complet al următoarei etape din cea de-a treia competiție europeană.
Andrei David
06.11.2025 | 15:20
Conference League rezultate etapa 3 Incidente grave intre suporteri inainte de Rayo Vallecano Lech Poznan
Bătaie între suporteri înainte de meciul Rayo Vallecani - Lech Poznan, din etapa a 3-a a grupei de Conference League. Sursă foto: El Mundo
Ne pregătim de o nouă etapă în Conference League, cea cu numărul 3. Universitatea Craiova, singura reprezentantă a României în competiție, joacă de la ora 22:00 pe terenul lui Rapid Viena.

UPDATE: Bătaie ca-n filme între suporteri înainte de Rayo Vallecano – Lech Poznan

Incidente grave au avut loc în noaptea de miercuri spre joi, în cartierul Vallecas din Madrid, între susținătorii formațiilor Rayo Vallecano și Lech Poznan, care se vor întâlni în etapa a 3-a a grupei de Conference League.

Sute de fani radicali din ambele tabere, în jur de 400, au fost implicați într-o confruntare directă pe străzi. Mulți dintre ei purtau glugi, în timp ce locuitorii din cartier filmau scenele în stare de șoc din casele lor. Rachete de semnalizare, pietre, scaune care zburau și chiar și câteva magazine au fost jefuite în zona din jurul stadionului.

Poliția a fost nevoită să intervină în forță, chiar trăgând focuri de armă în aer, pentru a încerca să-i disperseze pe suporteri. Incidentele s-au încheiat cu rănirea unui membru al facțiunii dure a ultrașilor lui Rayo Vallecano.

De asemenea, un fan al formației spaniole a fost arestat după ce mai mulți susținători ai lui Rayo au fost surprinși de poliție când îl băteau pe un suporter polonez și îi strigau: ”Te vom omorî”.

Incidentele, între două grupuri radicale cu ideologii complet opuse – Bukaneros, de extremă stânga, și suporterii de extremă dreapta ai clubului polonez (Kolejorz fiind principala facțiune) – au fost declanșate după ce un fan al lui Lech Poznan s-a strecurat pe stadionul Vallecas și a pictat cu graffiti un perete.

Lângă stația de metrou Buenos Aires, la aproximativ 500 de metri de stadionul lui Rayo Vallecano, pe Avenida de La Albufera, a avut loc o adunare a sute de ultrași ai ambelor cluburi, între cele două tabere izbucnind o luptă aprigă. Înfruntarea a durat aproximativ 10 minute și a provocat haos în Vallecas.

Rezultate complete din etapa 3 din Conference League

Cele 18 meciuri din etapa 3 de Conference League se joacă joi, 6 noiembrie. Jumătate sunt programate să înceapă de la ora 19:45, iar cele din a doua jumătate se joacă de la ora 22:00.

Pe lângă Universitatea Craiova, AEK Atena și Rayo Vallecano sunt echipele cu jucători români, Răzvan Marin evoluând la greci, iar Andrei Rațiu la spanioli.

Conference League, etapa 3, joi, 6 noiembrie. U Craiova joacă de la 22:00

Ora 19:45

  • AEK Atena – Shamrock Rovers
  • AEK Larnaca – Aberdeen
  • Celje – Legia (Digi Sport 3 și Prima Sport 3)
  • KuPS – Slovan Bratislava
  • Mainz – Fiorentina
  • Noah – Sigma Olomouc
  • Samsunspor – Hamrun
  • Shakhtar – Breidablik
  • Sparta Praga – Rakow

Ora 22:00

  • Crystal Palace – AZ Alkmaar
  • Dinamo Kiev – Zrinjski
  • Hacken – Strasbourg
  • Lausanne – Omonia
  • Lincoln Red Imps – Rijeka
  • Shelbourne – Drita
  • Shkendija – Jagiellonia
  • Rapid Viena – Universitatea Craiova (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)
  • Rayo Vallecano – Lech Poznan

Meciurile tari din etapa 3 de Conference League. Ce românii joacă în competiție

Mircea Lucescu, selecționerul României, va sta cu ochii pe meciurile Craiovei, al lui AEK Atena și al lui Rayo Vallecano. Dar pasionații fotbalului de calitate au de unde să aleagă într-o seară europeană cu 36 de meciuri, dacă ținem cont că și Europa League se joacă în aceeași zi.

Rapid Viena – Universitatea Craiova

Rapid Viena – Universitatea Craiova este meciul care ne interesează direct, pentru că are singura reprezentantă din SuperLiga, pe U Craiova. Oltenii se află la prima aventură europeană și, după o serie de tururi preliminare foarte bune, au cam scăzut nivelul. După primele două runde, U Craiova are un singur punct, deși a întâlnit, teoretic, cei mai accesibil adversari. Echipa antrenată de Mirel Rădoi a pierdut 0-2 la Rakow fără să trimită șut pe poarta adversă și a remizat 1-1 cu Noah la capătul unui meci în care armenii au fost mai buni. Însă, Rapid Viena stă mai rău. Austriecii au pierdut 1-4 la Lech Poznan și apoi 0-3 acasă cu Fiorentina.

AEK Atena – Shamrock Rovers

Răzvan Marin și colegii lui de la AEK Atena ar trebui să aibă un meci ușor cu irlandezii de la Shamrock Rovers. Oaspeții, asemeni lui Rapid Viena, au pierdut ambele meciuri. Mai întâi 1-4 la Sparta Praga și apoi 0-2 cu Celje acasă. AEK a pierdut și ea cu Celje, 1-3, dar în deplasare. Însă runda trecută a spulberat-o cu 6-0 pe Aberdeen, fosta adversară a lui FCSB în preliminarii. Răzvan Marin a punctat pentru 4-0.

Rayo Vallecano – Lech Poznan

Și Andrei Rațiu joacă pe teren propriu. Rayo Vallecano primește vizita lui Lech Poznan. Spaniolii au debutat cu un succes, 2-0 cu Shkendija, echipa care elimina pe FCSB din preliminariile Champions League. Iar în runda trecută, Andrei Rațiu a transformat un penalty în minutul 90+13 și a ajutat-o pe Rayo să ia un punct la Hacken, echipa care a dus la demisia lui Dan Petrescu de la CFR Cluj, după un 7-2 în play-off-ul preliminariilor Conference League.

Celje – Legia

Celje – Legia nu a mai apucat să aibă un român direct implicat, pentru că Edi Iordănescu s-a despărțit de echipa din Polonia. Totuși, rămâne un duel interesant, mai ales că slovenii de la Celje au maximum de puncte. În timp ce Legia a pierdut în runda inaugurală, dar s-a revanșat cu Shakhtar.

Mainz – Fiorentina

Fără doar și poate, meciul etapei a 3-a din Conference League este Mainz – Fiorentina. Sunt două dintre favoritele la trofeul final și ambele au punctaj maxim după primele două meciuri. Italienii au bătut Sigma Olomouc (2-0) și Rapid Viena (3-0). Iar de partea cealaltă, germanii au trecut de Omonia și Zrinjski, de fiecare dată cu 1-0. Cel puțin una dintre ele va face un pas greșit. Care va fi aceea?

Crystal Palace – AZ Alkmaar

Alte două candidate la marele trofeu, Crystal Palace și AZ Alkmaar, au meci direct. Englezii au produs surpriza rundei precedente, pierzând 0-1 acasă cu AEK Larnaca. În celălalt meci, Crystal Palace a învins cu 2-0 pe Dinamo Kiev. Interesant este că AZ Alkmaar a produs și ea o surpriză, dar în prima etapă, când a cedat 0-4 în fața lui… AEK Larnaca. Olandezii au trecut apoi de Slovan Bratislava cu 1-0. Așadar, aceiași ciprioți au învins atât Crystal Palace, cât și AZ Alkmaar. Și, ca o paranteză, AEK Larnaca joacă în etapa 3 cu Aberdeen, ultima clasată, și are toate șansele să continue cu maximum de puncte.

Cine transmite la TV Conference League. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Posturile Digi Sport și Prima Sport vor transmite și etapa 3 de Conference League. După cum era de așteptat, cele două trusturi se axează pe meciurile românilor, iar lista meciurilor care se văd la tv o găsiți mai sus, în programul tuturor jocurilor.

Meciurile din Conference League sunt transmise în multe țări, iar lista posturilor tv din toate statele este disponibilă pe site-ul UEFA, accesând acest link. Românii din diaspora pot accesa lista pentru a afla ce canal de televiziune transmite competiția în țara lor de reședință.

Cote și ponturi pariuri Conference League, etapa 3

Se remarcă mai multe echipe favorite în etapa 3 de Conference League. AEK Larnaca, formație care a produs deja două victorii nesperate, contra unor adversari superiori, joacă de această dată cu ultima clasată, Aberdeen. Cu toate acestea, clubul cipriot nu este singurul care ar trebui să obține toate cele trei puncte.

  • AEK Larnaca are cotă 1,50 pentru victoria cu Aberdeen
  • Dinamo Kiev are cotă 1,60 să câștige cu Zrinjski
  • Rayo Vallecano are cotă 1,45 să bată pe Lech Poznan
  • Rijeka are cotă 1,47 să se impună la Lincoln Red Imps

Clasament Conference League

După primele două runde din Conference League, nu mai puțin de șase echipe au punctaj maxim și alte 8 au reușit să fie invincibile.

La jumătatea clasamentului, între locurile 12 și 22, sunt formațiile care au înregistrat o victorie și o înfrângere. Iar în partea de jos avem cinci cluburi cu câte un punct și alte 6 cu zero puncte acumulate. Printre ele și Rapid Viena, adversarul Universității Craiova, care are un punct.

Conference league - clasament înainte de etapa 3
Conference League – clasament înainte de etapa 3. Foto: captură Flashscore

Programul următoarei etape din Conference League

Etapa viitoare de Conference League se va juca tot într-o joi, pe 27 noiembrie. Iar orele de start sunt cele clasice, nouă partide de la 19:45 și celelalte nouă de la 22:00. În runda următoare, Universitatea Craiova va primi vizita lui Mainz, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Conference League, etapa 4, joi, 27 noiembrie

Ora 19:45

  • AZ Alkmaar – Shelbourne
  • Hamrun – Lincoln Red Imps
  • Lech Poznan – Lausanne
  • Omonia – Dinamo Kiev
  • Rakow – Rapid Viena
  • Sigma Olomouc – Celje
  • Slovan Bratislava – Rayo Vallecano
  • U Craiova – Mainz
  • Zrinjski – Hacken

Ora 22:00

  • Aberdeen – Noah
  • Breidablik – Samsunspor
  • Drita – Shkendija
  • Fiorentina – AEK Atena
  • Jagiellonia – KuPS
  • Legia – Sparta Praga
  • Rijeka – AEK Larnaca
  • Shamrock Rovers – Shakhtar
  • Strasbourg – Crystal Palace
