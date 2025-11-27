Conference League, rezultate etapa 4. Noi dueluri tari cu 11 echipe neînvinse după primele 3 runde!

ADVERTISEMENT

O nouă etapă în Conference League, cea cu numărul 4, este gata de desfășurare. Universitatea Craiova, singura reprezentantă a României în această competiție, joacă de la ora 19:45 acasă cu Mainz. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile despre această etapă plină de meciuri interesante.

Rezultate complete din etapa 4 din Conference League

Cele 18 meciuri din etapa 4 de Conference League se joacă joi, 27 noiembrie. Jumătate sunt programate să înceapă de la ora 19:45, iar cele din a doua jumătate vor începe de la ora 22:00, iar spectacolul este garantat. Rămâi pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu desfășurarea și deznodământul fiecărei partide.

Conference League, etapa 4, joi, 27 noiembrie. U Craiova joacă de la 19:45

Ora 19:45

AZ Alkmaar – Shelbourne



Hamrun – Lincoln Red Imps



Lech Poznan – Lausanne



Omonia – Dinamo Kiev



Rakow – Rapid Viena



Sigma Olomouc – Celje



Slovan Bratislava – Rayo Vallecano



U Craiova – Mainz (Digi Sport 1, Prima Sport 1)



Zrinjski – Hacken

Ora 22:00

Aberdeen – Noah



Breidablik – Samsunspor



Drita – Shkendija



Fiorentina – AEK Atena (Digi Sport 4, Prima Sport 3)



Jagiellonia – KuPS



Legia – Sparta Praga



Rijeka – AEK Larnaca



Shamrock Rovers – Shakhtar



Strasbourg – Crystal Palace

Meciurile tari din etapa 4 de Conference League. Ce românii joacă în competiție

Pe lângă Universitatea Craiova, AEK Atena și Rayo Vallecano sunt echipele cu jucători români, Răzvan Marin evoluând la greci, iar Andrei Rațiu la spanioli. Desigur, microbiștii au parte și de alte confruntări tari.

U Craiova – Mainz

După succesul din deplasarea cu Rapid Viena, oltenii au început să spere că pot ajunge în primăvara europeană. Etapa a 4-a le aduce însă un meci extrem de dificil acasă contra germanilor de la Mainz. Rămâne de văzut dacă echipa din Bănie, poate smulge măcar un punct.

Fiorentina – AEK Atena

AEK Atena, , merge în Italia pentru deplasarea contra Fiorentinei, finalista primelor două ediții de Conference League.

Slovan Bratislava – Rayo Vallecano

Rayo Vallecano este una dintre echipele care se gândește la marele trofeu în acest sezon. Spaniolii și-au asigurat serviciile lui Andrei Rațiu, Slovan Bratislava reprezintă, cel puțin pe hârtie, un adversar facil pentru Rayo.

Legia – Sparta Praga

Și acest duel este extrem de interesant și echilibrat. Fosta echipă a lui Edi Iordănescu va încerca să facă puncte fără tehnicianul român. Cehii de la Sparta Praga sunt însă un adversar demn de luat în seamă.

Cine transmite la TV Conference League. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Posturile Digi Sport și Prima Sport vor transmite și etapa 4 de Conference League. Cele două trusturi se vor axa în special pe meciurile românilor, iar partidele transmise vor fi astfel în număr redus. Lista meciurilor care se văd la tv o găsiți mai sus, în programul tuturor jocurilor.

Meciurile din Conference League sunt transmise în multe țări, iar lista posturilor tv din toate statele este disponibilă pe site-ul UEFA, Românii din diaspora, care nu vor să rateze meciurile din această competiție, pot accesa lista pentru a afla ce canal de televiziune transmite competiția în țara în care se află la momentul respectiv.

Cote și ponturi pariuri Conference League, etapa 4

Pariorii pot da lovitura cu câteva meciuri interesante din etapa a 4-a din Conference League. Vă propunem să aruncați un ochi peste pronosticurile, respectiv cotele aferente la următoarele întâlniri:

U Craiova – Mainz: X2 / cotă 1.20

Rakow – Rapid Viena: 1 solist / cotă 1.90

Legia – Sparta Praga: X2 / cotă 1.62

Fiorentina – AEK Atena: 1 solist / cotă 1.67

Slovan Bratislava – Rayo Vallecano: 2 solist / cotă 1.90

Clasament Conference League

După primele 3 etape, Samsunspor, Celje și Mainz, următoarea adversară a Universității Craiova, sunt invincibile și ocupă primele 3 poziții. Oltenii, în schimb, se află pe locul 20 cu 4 puncte. Iată ierarhia completă:

Programul următoarei etape din Conference League

Etapa viitoare de Conference League se va juca tot într-o joi, pe 11 decembrie. Orele de start sunt cele clasice, nouă partide de la 19:45 și celelalte nouă de la 22:00. În runda următoare, Universitatea Craiova va primi vizita celor de la Sparta Praga, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Conference League, etapa 4, joi, 11 decembrie

Ora 19:45

Shkendija – Slovan Bratislava

FC Noah – Legia Warszaw

BK Häcken – AEK Larnaca

Drita – AZ

Jagiellonia – Rayo Vallecano

Fiorentina – Dinamo Kiev

Universitatea Craiova – Sparta Praga

Samsunspor – AEK Athena

Breiðablik – Shamrock Rovers

Ora 22:00