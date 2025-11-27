Conference League, rezultate etapa 4. Noi dueluri tari cu 11 echipe neînvinse după primele 3 runde!

O nouă etapă în Conference League, cea cu numărul 4, este gata de desfășurare. Universitatea Craiova, singura reprezentantă a României în această competiție, joacă de la ora 19:45 acasă cu Mainz. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile despre această etapă plină de meciuri interesante.
Cele 18 meciuri din etapa 4 de Conference League se joacă joi, 27 noiembrie. Jumătate sunt programate să înceapă de la ora 19:45, iar cele din a doua jumătate vor începe de la ora 22:00, iar spectacolul este garantat. Rămâi pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu desfășurarea și deznodământul fiecărei partide.
Ora 19:45
Ora 22:00
Pe lângă Universitatea Craiova, AEK Atena și Rayo Vallecano sunt echipele cu jucători români, Răzvan Marin evoluând la greci, iar Andrei Rațiu la spanioli. Desigur, microbiștii au parte și de alte confruntări tari.
După succesul din deplasarea cu Rapid Viena, oltenii au început să spere că pot ajunge în primăvara europeană. Etapa a 4-a le aduce însă un meci extrem de dificil acasă contra germanilor de la Mainz. Rămâne de văzut dacă echipa din Bănie, preluată între timp de Filipe Coelho, poate smulge măcar un punct.
AEK Atena, echipa unde Răzvan Marin a marcat un gol inedit în etapa a 2-a, merge în Italia pentru deplasarea contra Fiorentinei, finalista primelor două ediții de Conference League.
Rayo Vallecano este una dintre echipele care se gândește la marele trofeu în acest sezon. Spaniolii și-au asigurat serviciile lui Andrei Rațiu, cel care a semnat recent până în 2030. Slovan Bratislava reprezintă, cel puțin pe hârtie, un adversar facil pentru Rayo.
Și acest duel este extrem de interesant și echilibrat. Fosta echipă a lui Edi Iordănescu va încerca să facă puncte fără tehnicianul român. Cehii de la Sparta Praga sunt însă un adversar demn de luat în seamă.
Posturile Digi Sport și Prima Sport vor transmite și etapa 4 de Conference League. Cele două trusturi se vor axa în special pe meciurile românilor, iar partidele transmise vor fi astfel în număr redus. Lista meciurilor care se văd la tv o găsiți mai sus, în programul tuturor jocurilor.
Meciurile din Conference League sunt transmise în multe țări, iar lista posturilor tv din toate statele este disponibilă pe site-ul UEFA, accesând acest link. Românii din diaspora, care nu vor să rateze meciurile din această competiție, pot accesa lista pentru a afla ce canal de televiziune transmite competiția în țara în care se află la momentul respectiv.
Pariorii pot da lovitura cu câteva meciuri interesante din etapa a 4-a din Conference League. Vă propunem să aruncați un ochi peste pronosticurile, respectiv cotele aferente la următoarele întâlniri:
După primele 3 etape, Samsunspor, Celje și Mainz, următoarea adversară a Universității Craiova, sunt invincibile și ocupă primele 3 poziții. Oltenii, în schimb, se află pe locul 20 cu 4 puncte. Iată ierarhia completă:
Etapa viitoare de Conference League se va juca tot într-o joi, pe 11 decembrie. Orele de start sunt cele clasice, nouă partide de la 19:45 și celelalte nouă de la 22:00. În runda următoare, Universitatea Craiova va primi vizita celor de la Sparta Praga, pe stadionul „Ion Oblemenco”.
Conference League, etapa 4, joi, 11 decembrie
Ora 19:45
Ora 22:00