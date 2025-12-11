Conference League, rezultate etapa 5. Andrei Rațiu și Răzvan Marin, titulari în meciurile de la 19:45. Vladislav Blănuță e doar rezervă

ADVERTISEMENT

Conference League vine la final de an cu etapa a 5-a, penultima din faza grupelor din acest sezon. U Craiova joacă acasă cu Sparta Praga. Vezi restul detaliilor despre meciurile europene doar pe FANATIK.ro.

Internaționalii români Andrei Rațiu și Răzvan marin sunt titulari în întâlnirile care vor avea loc de la ora 19:45, în etapa a 5-a a Conference League.

ADVERTISEMENT

Rațiu joacă în banda dreaptă a atacului lui Rayo Vallecano în meciul din deplasare cu formația poloneză Jagiellonia, în timp Răzvan Marin se află în linia de mijloc a lui AEK Atena la partida de pe terenul turcilor de la Samsunspor.

În schimb, atacantul Vladislav Blănuță este doar rezervă la întâlnirea pe care Dinamo Kiev o are în deplasare cu echipa italiană Fiorentina.

ADVERTISEMENT

Rezultate complete din etapa 5 din Conference League

Cele 18 meciuri din etapa 5 de Conference League se joacă joi, 11 decembrie. Jumătate sunt programate să înceapă de la ora 19:45, iar cele din a doua jumătate vor începe de la ora 22:00, iar spectacolul nu are cum să lipsească. Rămâi pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu desfășurarea și deznodământul fiecărei partide și pentru a ști, mai ales, ce face U Craiova, reprezentanta noastră.

ADVERTISEMENT

Conference League, etapa 5, joi, 27 noiembrie. U Craiova joacă de la 19:45

Ora 19:45

Shkendija – Slovan Bratislava

FC Noah – Legia Warszaw

BK Häcken – AEK Larnaca

Drita – AZ

Jagiellonia – Rayo Vallecano

Fiorentina – Dinamo Kiev

Universitatea Craiova – Sparta Praga

Samsunspor – AEK Athena

Breiðablik – Shamrock Rovers

Ora 22:00

ADVERTISEMENT

KuPS – Lausanne

Rakow – HSK Zrinjski

Shelbourne – Crystal Palace

Aberdeen – Strasbourg

Hamrun Spartans – Șahtior Donețk

HNK Rijeka – NK Celje

Rapid Viena – Omonia Nicosia

Lech Poznan – Mainz

Lincoln – Sigma Olomouc

Meciurile tari din etapa 5 de Conference League. Ce români joacă în competiție

Pe lângă Universitatea Craiova, în Conferece League evoluează și AEK Atena și Rayo Vallecano, celelalte echipe cu jucători români, Răzvan Marin evoluând la greci, iar Andrei Rațiu la spanioli. Desigur, microbiștii au parte și de alte confruntări tari.

Universitatea Craiova – Sparta Praga

U Craiova este, deja, cu un picior în primăvara europeană, însă o victorie contra cehilor de la Sparta Praga le-ar asigura și mai mult situația favorabilă. Oltenii speră la un nou rezultat uriaș pe „Oblemenco”, în fața unui public dornic de succes pe plan extern.

Samsunspor – AEK Atena

Răzvan Marin, , se va deplasa alături de AEK Atena pentru meciul contra liderului Samsunspor. Meciul va fi unul extrem de greu pentru eleni, însă aceștia își vor juca șansa.

Jagiellonia – Rayo Vallecano

Rayo Vallecano, echipa lui Andrei Rațiu, , vrea cu siguranță un parcurs cât mai lung în Conference League. Spaniolii merg în deplasarea din Polonia contra celor de la Jagiellonia, de unde speră să plece cu toate cele 3 puncte.

Shelbourne – Crystal Palace

Crystal Palace, cu siguranță cel mai mare nume din acest sezon de Conference League, nu a făcut o campanie tocmai grozavă până acum. Echipa din Premier League poate spera la mai multe pentru ultima etapă cu o victorie pe terenul lui Shelbourne.

Rapid Viena – Omonia Nicosia

Rapid Viena, echipa pe care U Craiova a învins-o cu 1-0 la ea acasă, este codașa clasamentului, cu 0 puncte. Ciprioții de la Omonia Nicosia pot profita de situația austriecilor și pot să își adjudece astfel 3 puncte mari.

Cine transmite la TV Conference League. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Posturile Digi Sport și Prima Sport vor transmite și etapa 5 de Conference League. Cele două trusturi se vor axa în special pe meciurile românilor, iar partidele transmise vor fi astfel în număr redus. Lista meciurilor care se văd la tv o găsiți mai sus, în programul tuturor jocurilor.

Meciurile din Conference League sunt transmise în multe țări, iar lista posturilor tv din toate statele este disponibilă pe site-ul UEFA, Românii din diaspora, care nu vor să rateze meciurile din această competiție, pot accesa lista pentru a afla ce canal de televiziune transmite competiția în țara în care se află la momentul respectiv.

Cote și ponturi pariuri Conference League, etapa 5

Pariorii pot da lovitura cu câteva meciuri interesante din etapa a 5-a din Conference League. Vă propunem să aruncați un ochi peste pronosticurile, respectiv cotele aferente la următoarele întâlniri:

Fiorentina – Dinamo Kiev: „1 solist” / cotă 1.42

Jagiellonia – Rayo Vallecano: „2 solist” / cotă 2.10

Samsunspor – AEK Atena: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.72

Universitatea Craiova – Sparta Praga: „peste 2.5 goluri” / cotă 2.10

Clasament Conference League

După primele 4 etape, Samsunspor este liderul din clasament, cu 10 puncte, urmată, cu aceleași puncte, de Strasbourg. Oltenii, în schimb, se află pe locul 15 cu 7 puncte. Iată ierarhia completă:

Programul următoarei etape din Conference League

Etapa viitoare de Conference League se va juca tot într-o joi, pe 11 decembrie, și va fi ultima. Toate meciurile se vor juca simultan și vor începe de la aceeași oră, 22:00. În runda următoare, Universitatea Craiova va juca în deplasare, contra grecilor de la AEK Atena.

Conference League, etapa 6, joi, 18 decembrie

Ora 22:00