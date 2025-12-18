Conference League, rezultate etapa 6. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet al rundei decisive

ADVERTISEMENT

Conference League vine joi, 18 decembrie, cu runda a 6-a, ultima din faza grupelor din acest sezon. U Craiova a pierdut acasă cu Sparta Praga etapa trecută, dar speră în continuare la primăvara europeană. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile.

Rezultate complete din etapa 6 din Conference League

Cele 18 meciuri din etapa 6 de Conference League se joacă joi, 18 decembrie. Fiind ultima rundă din faza ligii, toate partidele se joacă de la ora 22:00. Rămâi pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu desfășurarea și deznodământul fiecărui meci și pentru a ști, mai ales, ce face U Craiova, reprezentanta noastră.

ADVERTISEMENT

Conference League, etapa 6, joi, 18 decembrie

Ora 22:00

Shamrock Rovers – Hamrun Spartans

Crystal Palace – KuPS

Șahtior Donețk – Rijeka

Rayo Vallecano – Drita

Sigma Olomouc – Lech Poznań

Dinamo Kiev – NOAH

Zrinjski Mostar – Rapid Viena

AZ Alkmaar – Jagiellonia Białystok

Omonia Nicosia – Raków

Strasbourg – Breiðablik

AEK Larnaca – KF Shkëndija

NK Celje – Shelbourne

FC Lausanne-Sport – Fiorentina

Legia Varșovia – Lincoln Red Imps

Mainz 05 – Samsunspor

AEK Atena – Universitatea Craiova

Slovan Bratislava – Häcken

Sparta Praga – Aberdeen

Meciurile tari din etapa 6 de Conference League. Ce români joacă în competiție

Pe lângă Universitatea Craiova, în Conference League evoluează și AEK Atena și Rayo Vallecano, celelalte echipe cu jucători români. Răzvan Marin joacă pentru greci și va da piept în această rundă chiar cu Universitatea Craiova, în timp ce Andrei Rațiu joacă la spanioli. Desigur, microbiștii au parte și de alte confruntări tari.

ADVERTISEMENT

AEK Atena – Universitatea Craiova

Meciul este extrem de interesant și aduce față în față două echipe care au impresionat în competiție. , dar pentru o calificare istorică în primăvara europeană.

ADVERTISEMENT

Rayo Vallecano – Drita

Andrei Rațiu, , vrea să ajungă de asemenea în primăvara europeană. O victorie acasă cu Drita, fosta adversară a FCSB-ului, îi poate duce pe spanioli în punctul în care își doresc.

Sparta Praga – Aberdeen

După victoria de pe „Oblemenco”, Sparta Praga a luat o opțiune serioasă la calificarea în primăvara europeană. Aberdeen, fosta adversară a FCSB-ului, este ca și eliminată, astfel că cehii pot profita din plin.

ADVERTISEMENT

Mainz 05 – Samsunspor

Pe loc de retrogradare directă în Germania, Mainz este în cursa directă pentru participarea în primăvara europeană. Meciul de acasă cu Samsunspor, fostul lider din clasament, va fi extrem de interesant de urmărit.

Șahtior Donețk – Rijeka

Vecinii din Ucraina luptă chiar pentru primul loc din clasament, ocupat de francezii de la Strasbourg. O victorie cu Rijeka îi poate aduce fostei echipe a lui Mircea Lucescu fotoliul de lider la finalul fazei ligii.

Cine transmite la TV Conference League. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Posturile Digi Sport și Prima Sport vor transmite și etapa 6 de Conference League. Cele două trusturi se vor axa în special pe meciurile românilor, iar partidele transmise vor fi astfel în număr redus. Lista meciurilor care se văd la tv o găsiți mai sus, în programul tuturor jocurilor.

Meciurile din Conference League sunt transmise în multe țări, iar lista posturilor tv din toate statele este disponibilă pe site-ul UEFA, accesând acest link. Românii din diaspora, care nu vor să rateze meciurile din această competiție, pot accesa lista pentru a afla ce canal de televiziune transmite competiția în țara în care se află la momentul respectiv.

Cote și ponturi pariuri Conference League, etapa 6

Pariorii pot da lovitura cu câteva meciuri interesante din etapa a 6-a din Conference League. Vă propunem să aruncați un ochi peste pronosticurile, respectiv cotele aferente la următoarele întâlniri:

Sparta Praga – Aberdeen: „1 solist” / cotă 1.31

Sigma Olomouc – Lech Poznan: „2 solist” / cotă 2.50

AEK Atena – Universitatea Craiova: „peste 1.5 goluri” / cotă 1.32

Omonia Nicosia – Rakow: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.95

Clasament Conference League

După primele 5 etape, Strasbourg este liderul din clasament, cu 13 puncte, urmată, cu 12 puncte, de Șahtior. Oltenii, în schimb, se află pe locul 23 cu 7 puncte. Iată ierarhia completă:

Programul următoarei faze din Conference League

Echipele care încheie faza ligii pe o poziție aflată între locurile 9 și 24 inclusiv, vor juca play-off. Manșa tur este programată pe 19/20 februarie, în timp ce returul va fi pe 26/27 februarie. Echipele care s-au clasat în primele 8 vor reveni în competiție abia în faza șaisprezecimilor, care se vor juca tur-retur (12/13 martie, respectiv 19/20 martie).