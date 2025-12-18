Conference League, rezultate etapa 6. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet al rundei decisive

Conference League vine joi, 18 decembrie, cu runda a 6-a, ultima din faza grupelor din acest sezon. U Craiova a pierdut acasă cu Sparta Praga etapa trecută, dar speră în continuare la primăvara europeană. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile.
Cele 18 meciuri din etapa 6 de Conference League se joacă joi, 18 decembrie. Fiind ultima rundă din faza ligii, toate partidele se joacă de la ora 22:00. Rămâi pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu desfășurarea și deznodământul fiecărui meci și pentru a ști, mai ales, ce face U Craiova, reprezentanta noastră.
Ora 22:00
Pe lângă Universitatea Craiova, în Conference League evoluează și AEK Atena și Rayo Vallecano, celelalte echipe cu jucători români. Răzvan Marin joacă pentru greci și va da piept în această rundă chiar cu Universitatea Craiova, în timp ce Andrei Rațiu joacă la spanioli. Desigur, microbiștii au parte și de alte confruntări tari.
Meciul este extrem de interesant și aduce față în față două echipe care au impresionat în competiție. Răzvan Marin le-a transmis deja un avertisment oltenilor, dar echipa din Bănie cere din plin sprijinul suporterilor pentru o calificare istorică în primăvara europeană.
Andrei Rațiu, desemnat fotbalistul Anului la Super Gala Fanatik 2025, vrea să ajungă de asemenea în primăvara europeană. O victorie acasă cu Drita, fosta adversară a FCSB-ului, îi poate duce pe spanioli în punctul în care își doresc.
După victoria de pe „Oblemenco”, Sparta Praga a luat o opțiune serioasă la calificarea în primăvara europeană. Aberdeen, fosta adversară a FCSB-ului, este ca și eliminată, astfel că cehii pot profita din plin.
Pe loc de retrogradare directă în Germania, Mainz este în cursa directă pentru participarea în primăvara europeană. Meciul de acasă cu Samsunspor, fostul lider din clasament, va fi extrem de interesant de urmărit.
Vecinii din Ucraina luptă chiar pentru primul loc din clasament, ocupat de francezii de la Strasbourg. O victorie cu Rijeka îi poate aduce fostei echipe a lui Mircea Lucescu fotoliul de lider la finalul fazei ligii.
Posturile Digi Sport și Prima Sport vor transmite și etapa 6 de Conference League. Cele două trusturi se vor axa în special pe meciurile românilor, iar partidele transmise vor fi astfel în număr redus. Lista meciurilor care se văd la tv o găsiți mai sus, în programul tuturor jocurilor.
Meciurile din Conference League sunt transmise în multe țări, iar lista posturilor tv din toate statele este disponibilă pe site-ul UEFA, accesând acest link. Românii din diaspora, care nu vor să rateze meciurile din această competiție, pot accesa lista pentru a afla ce canal de televiziune transmite competiția în țara în care se află la momentul respectiv.
Pariorii pot da lovitura cu câteva meciuri interesante din etapa a 6-a din Conference League. Vă propunem să aruncați un ochi peste pronosticurile, respectiv cotele aferente la următoarele întâlniri:
După primele 5 etape, Strasbourg este liderul din clasament, cu 13 puncte, urmată, cu 12 puncte, de Șahtior. Oltenii, în schimb, se află pe locul 23 cu 7 puncte. Iată ierarhia completă:
Echipele care încheie faza ligii pe o poziție aflată între locurile 9 și 24 inclusiv, vor juca play-off. Manșa tur este programată pe 19/20 februarie, în timp ce returul va fi pe 26/27 februarie. Echipele care s-au clasat în primele 8 vor reveni în competiție abia în faza șaisprezecimilor, care se vor juca tur-retur (12/13 martie, respectiv 19/20 martie).