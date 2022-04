Conference League, sferturi de finală, tur. Răzvan Lucescu, meci de infern pe Velodrome din Marseille

Joi, 7 aprilie, sunt programate toate cele patru meciuri din cadrul manşei tur a sferturilor de finală din . Returul acestor confruntări se va derula exact peste o săptămână, adică joi, 14 aprilie. În cursă a mai rămas o singură echipă unde avem conexiune românească, PAOK Salonic.

Conference League, programul sferturilor de finală, manșa tur

Joi, 7 aprilie

ora 19:45 Feyenoord – Slavia Praga

Feyenoord – Slavia Praga ora 22:00 Leicester – PSV Eindhoven

Leicester – PSV Eindhoven ora 22:00 Bodo Glimt – AS Roma

Bodo Glimt – AS Roma ora 22:00 Marseille – PAOK Salonic

AS Roma și Feyenoord, printre favoritele la calificarea în semifinale

La prima vedere, favorite pentru a merge mai departe în semifinale sunt, după calculele bookmakerilor, Feyenoord, Leicester, AS Roma şi Marseille, ceea ce, să recunoaştem, ar alcătui un tablou al penultimei faze a primei ediţii din această nouă competiţie europeană foarte puternic.

Aici toate echipele s-au calificat după luptele din teren din optimile de finală, pentru că nicio formaţie nu a putut beneficia în etapa anterioară de excluderea unei reprezentante a Rusiei, aşa cum s-a întâmplat în cazul Europa League, unde RB Leipzig a urcat în sferturi fără joace împotriva lui Spartak Moscova.

Golgheterul Milik nu va juca la Marseille împotriva echipei lui Răzvan Lucescu

, echipa lui Răzvan Lucescu, are o sarcină deosebit de grea pe Velodrome din Marseille, unde se spune că orice echipă vizitatoare intră în infern. Fanii lui OM vor veni în număr mare, ei sperând ca echipa lor să meargă înainte şi să câştige trofeul.

Marseille va avea însă un lot din care vor lipsi cel puţin trei jucători importanţi, unul fiind chiar cheia atacului, polonezul Milik. În afara lui, nu vor mai juca De la Fuente şi Peres, ultimul pentru cumul de cartonaşe galbene. Marseille are şi aşa destui jucători de clasă, în frunte cu căpitanul Payet.

AS Roma vrea revanşa cu norvegienii de la Bodo Glimt

În mod clar, un meci foarte mult aşteptat este reeditarea dublei din grupele Conference League dintre Bodo Glimt şi AS Roma. În grupe, norvegienii au administrat şi nu au pierdut nici la retur, pe Olimpico. AS Roma a reuşit totuşi să iasă din grupe în ultima etapă şi acum are în plan numai revanşa.

Antrenorul a declarat că a primit cu satisfacţie faptul că echipa lui va întâlni din nou pe Bodo Glimt, pentru că trebuie ştearsă ruşinea pentru cele întâmplate la meciul din Norvegia în grupă şi trebuie demonstrat că a fost doar un accident, Roma fiind echipa superioară pe ansamblu.

Slavia Praga nu ştie ce jucători va trimite pe teren la Rotterdam

O situaţie ingrată are Slavia Praga, echipa la care a jucat până în iarnă Nicuşor Stanciu. Pentru meciul de la Rotterdam cu Feyenoord sunt nu mai puţin de 11 jucători out, alţi trei aşteptând avizul medicilor. Nu sunt cazuri de COVID, ci accidentări şi trei jucători nu au fost incluşi în lot din decizie de antrenor.

Leicester – PSV Eindhoven este şi el un joc intens condiţionat de absenţe importante în ambele tabere, în jur de cinci de fiecare parte. Piesa cea mai grea care va lipsi la vulpi este cel mai experimentat jucător din atac, veteranul James Vardy.