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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) speră ca echipa lui să revină mai puternică după pauza internațională, mai ales că înainte de oprirea competiției FCSB avea trei înfrângeri consecutive (una în Cupa României și două în SuperLiga). Antrenorul roș-albaștrilor a prefațat partida de la Mioveni într-o conferință de presă.

Laurențiu Reghchiecampf a explicat care sunt motivele pentru care i-a propus pe Rusescu și Szukala la FCSB: „Pentru noi, în momentul de față este important meciul cu FC Argeș. Luăm în calcul orice posibilitate ca noi să devenim din ce în ce mai buni. În toate domeniile, chiar și la copii și juniori. De aceea l-am adus și pe Raul Rusescu, cu foarte multe relații și conexiuni, de care se va putea folosi pentru a merge pe un drum pe care toate cluburile din Europa merg. De aceea l-am adus și pe Szukala, cu foarte multe conexiuni în Germania și Franța, fiind și vorbitor de aceste limbi. Încercăm să facem tot ceea ce putem pentru a crește în acest domeniu. Cel mai important pentru noi este momentul de acum. Noi trebuie să rămânem cât mai aproape de echipele din față și să ne calificăm în play-off. Trebuie să jucăm meciuri europene. Doar așa putem merge în fața patronului și să avem pretenții.

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(n.r. – cum au fost primele zile ale lui Rusescu și Szukala) Eu cred că cel mai bine și cel mai corect ar fi ca noi să mai facem o conferință cu cei doi și să-i întrebați direct pe ei cum au fost primele zile. Eu încerc să fiu cât mai aproape de ei, dar cel mai corect este să discutați cu ei personal și să-i întrebați pe ei”, a conchis antrenorul FCSB.

După ce Victor Pițurcă l-a atacat fără motiv pe Laurențiu Reghecampf, despre care a spus că a avut rezultate cu echipa lui Gigi Becali doar pentru că fotbaliștii erau antrenați foarte bine de el la lotul național, antrenorul FCSB a avut un răspuns foarte virulent: „Încerc să găsesc cuvintele cele mai ok. Totuși, pentru ceea ce a reprezentat Victor Pițurcă am un respect foarte mare, mai ales ca jucător. Mai ales că a făcut multe pentru clubul unde și eu am jucat și antrenez în continuare. Dacă vă aduceți bine aminte, eu am avut un conflict cu nenea Victor Pițurcă, pentru că are peste 70 de ani dacă nu mă înșel. Eu am avut un conflict cu el pe această temă. Noi jucam cu Ajax, iar nenea Piți voia să ia jucătorii în cantonament în Spania, să facă înviorare cu ei, când noi eram trecuți de mult timp de acest nivel.

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El nu are cum să spună vreodată că el a antrenat jucătorii de la Steaua pentru că nu avea cum să facă lucrul ăsta, pentru că nu avea timp. Nu știu de ce are aceste ieșiri și nu știu de ce vorbește despre mine. Am avut cu el un singur conflict, când eram jucător la Steaua și, probabil după o noapte de șeptică în care Giovanni a fost mai inspirat decât el, și s-a supărat pe mine. M-a pus să rup contractul cu Giovanni și cu Victor și să-mi prelungesc contractul cu Steaua fără impresarii pe care eu îi aveam în momentul respectiv. Dar vorbim de anii 2000. Nu știu de unde această ură, nu știu dacă-i stă bine la vârsta lui, mai ales că, din ceea ce spuneți dumneavoastră, cifrele îl bat în cap rău de tot. Este singurul antrenor care a avut această echipă și nu a calificat-o în cupele europene.

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Lăsați-l în pace pe nenea Pițurcă. Să-și vadă de filme, pentru că am înțeles că este regizor acum, și să ne lase în pace. Spuneți-mi și mie un lucru important pe care l-a făcut Victor Pițurcă la națională. Dacă eu nu vorbesc niciodată de nenea Pițurcă. Și-l și întreb: ‘bre, nea Piți, matale chiar ai 70 de ani? Nu are rost să te bălăcărești cu un om care nu-ți răspunde’. Pe mine nu mă interesează de el, nu știu de ce aș avea o discuție cu el. Eu nu am niciun conflict cu el. Singurul conflict datează din anii 2000, când el a venit după o noapte de șeptică, și a vrut să mă forțeze să rup contractul cu Giovanni, iar eu i-am spus nu”, a explicat Reghecampf.

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Laurențiu Reghecampf nu a vrut să discute foarte multe despre Petru Popescu, noul transfer al FCSB, întrucât el va veni la echipă abia în luna ianuarie. Până atunci, antrenorul FCSB a explicat că trebuie să se ocupe de alți fotbaliști: „Nu-l avem la antrenamente. A semnat cu noi, dar încă nu este aici. Va veni din ianuarie, în cantonamentul pe care-l avem în Antalya. (n.r. – Ați știut de dorința lui Gigi Becali de a-l lua pe Petru Popescu?) Mă jigniți! Normal că am știut. Haideți să vorbim despre meciul cu FC Argeș, vă rog! O să discutăm despre Petru Popescu în momentul în care va veni la echipă.

Până atunci, am alți clienți. Am jucători pe care trebuie să-i aduc la cel mai înalt nivel. Trebuie să am grijă de alți jucători. De Garita, de Denis Drăguș. Eu discut foarte mult cu Denis, așteptările sunt foarte mari, el își asumă acest lucru. Este unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei naționale și cel mai important jucător al nostru, dar el este un băiat inteligent. Își dorește mult să marcheze, să joace bine. Se antrenează și vrea să joace bine. Sunt sigur că va avea nevoie și de puțină șansă. A dat acea bară cu U Cluj. Ca jucător ai nevoie și de anumite momente unde norocul trebuie să fie de partea ta. Are un caracter frumos și este un jucător important la noi în echipă”, a declarat Reghecampf.

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Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, Laurențiu Reghecampf se confruntă cu probleme în ceea ce privește efectivul de jucători înainte de meciul cu FC Argeș: „Avem foarte multe probleme de efectiv. Mulți jucători care nu și-au revenit. Îmbucurător este faptul că Denis Drăguș este apt. Nu-mi fac probleme. Poate doar de condițiile gazonului. Vom merge la Mioveni după cele trei puncte. Știm ce ne așteaptă, o echipă foarte bine pregătită din punct de vedere fizic. S-a văzut și la meciul cu Dinamo. Ne-am pregătit pentru acest lucru și sper ca, la ora jocului, jucătorii să fie în cea mai bună formă și să ne câștigăm cele trei puncte

Denis Politic are o problemă mai veche și va trebui să se opereze la menisc. Cisotti vine după o perioadă de refacere și sperăm ca săptămâna viitoare să intre cu echipa. Garita la fel, sper ca săptămâna viitoare să intre cu echipa. Labonne e și el accidentat, iar de Korenica nici nu mai zic. Încercăm să facem față și sperăm că vom fi ok”, a declarat Laurențiu Reghecampf în debutul conferinței de presă

Conferința de presă a lui Laurențiu Reghecampf înainte de FC Argeș – FCSB

Deși începuse foarte bine noul mandat la FCSB, cu trei victorii consecutive, echipa lui Laurențiu Reghecampf a pierdut ultimele trei partide, toate cu scorul de 0-1. Startul returului o aduce pe FCSB față în față cu FC Argeș, care a fost o „bestia nera” pentru bucureșteni în sezonul precedent.

În prima etapă, FCSB s-a impus cu 2-0 în fața piteștenilor, care au un sezon foarte dificil, deși anul trecut au fost revelația campionatului după ce au accesat play-off-ul din postura de echipă nou-promovată. Meciul tur a fost câștigat cu Marius Baciu pe bancă, iar de această dată Laurențiu Reghecampf își va explica propria viziune asupra acestei partide și va oferi ultimele noutăți despre echipa sa.

Reghecampf are două noi indisponibilități pentru meciul cu FC Argeș

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Reghecampf Meriton Korenica și Ronny Labonne s-au accidentat și nu vor putea ajuta echipa. În schimb, Denis Drăguș a revenit mai puternic de la Marijana și este pregătit 100% pentru prima dată după câteva luni.

În cazul mijlocașului kosovar adus de la CFR Cluj, el nu va mai putea juca până la finalul anului, adică va rata cel puțin 6 partide (5 în campionat și una în Cupa României). Problema sa pare să fie legată de accidentarea la ligamente care a apărut după FCSB – Corvinul Hunedoara 0-1.