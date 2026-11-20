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Dinamo București a pierdut doar două meciuri în turul de campionat, iar una dintre partide a fost chiar cea împotriva Petrolului Ploiești, următoarea adversară. Nuno Campos a debutat cu stângul, însă a reglat echipa și a terminat la egalitate de puncte cu U Craiova după primele 15 etape.

Nuno Campos știe că sezonul este departe să se fi terminat, astfel că cel mai important este ca fotbaliștii săi să rămână concentrați pe obiectiv. El a vorbit și despre întâlnirea cu Ricardo Sousa, prietenul său, în meciul cu Petrolul: „Îmi simt jucătorii montați. Cei care nu sunt concentrați vor avea probleme să joace sau dacă vor juca, o vor face slab. Dacă vom pierde mentalul jucătorilor, va fi foarte greu să realizăm obiectivele pe care ni le-am propus. Ricardo (n.r. – Sousa) este un bun prieten de-al meu. Am făcut cursurile împreună”, a conchis Nuno Campos.

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Cătălin Cîrjan a fost unicul fotbalist de la Dinamo convocat de Gică Hagi la naționala României, însă nici el nu a prins foarte multe minute. Căpitanul „câinilor” a adunat doar 15 minute în meciul cu Bosnia, după ce în acțiunea precedentă a fost pe teren timp de doar 19 minute acumulate în 3 meciuri, în timp ce în cel din deplasarea de la Suedia nu s-a aflat nici măcar în lot.

„Cătălin Cîrjan s-a întors foarte bine. Este concentrat și este un jucător foarte important pentru echipă. Am urmărit meciurile naționalei, bineînțeles. Eu urmăresc tot ce fac jucătorii lui Dinamo, dar trebuie să respect deciziile lui Gică Hagi. El știe mai bine pe cine trebuie să folosească, are mai multe informații decât mine. Eu îmi fac treaba aici, el își face treaba la echipa națională”, a declarat antrenorul lui Dinamo.

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Nuno Campos este conștient că meciul cu Petrolul nu va fi unul simplu, mai ales că Dinamo nu poate evolua pe Arena Națională și va merge la Slobozia: „După pauză, de fiecare dată este dificil să te întorci la același nivel. Este normal să ai asemenea probleme. De asemenea, vom juca împotriva unei echipe puternice, care face un sezon foarte bun. Vom da tot ce putem să luăm toate cele trei puncte. Nu este ceea ce ne-am dorit să jucăm pe alt stadion, dar sper să facă efortul de a veni la stadion. Ce putem să facem? Eu înțeleg un singur lucru. Președintele nostru și oamenii din club fac toate eforturile să avem cele mai bune locuri de antrenament și joc. Andrei Nicolescu încearcă să ofere foarte multe variante prin care fotbalul românesc să se dezvolte. Nu este treaba mea, ca antrenor, dar eu vreau un teren bun de antrenament și de joc”, a spus Nuno Campos în debutul conferinței.

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„Va fi un meci greu. Petrolul are un sezon fabulos. Suntem concentrați și vom încerca să obținem cele trei puncte, ca de obicei. Am crescut ca echipă de la prima etapă, după ce ne-au bătut. Au făcut un meci bun atunci, au înscris rapid și s-au apărat apoi. Portarul a fost și el foarte bun. Am pierdut atunci cele trei puncte, dar acum vom vrea să le luăm înapoi. (n.r. – despre un interes din partea lui Rangers) Vă voi lăsa pe voi să vorbiți despre asta, eu sunt focusat aici, la Dinamo. Așa este fotbalul: când joci bine, lumea începe să vorbească. Eu tot ce aflu vine doar de la voi, de la colegi și de la prieteni.

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Nuno Campos a fost excelent pentru mine. Este fantastic că reușește să mă facă mai bun, mai ales la vârsta mea. Probabil joc la cel mai înalt nivel al carierei. Sunt în contact cu managerul lui Rangers, avem o relație apropiată. M-a antrenat o lungă perioadă din cariera mea, dar nu cred că se gândește să mă transfere acum pe mine, ci este super ocupat cu echipa pe care o manageriază acum.

Nu m-am uitat la fotbal în pauza internațională, am încercat să stau cu familia și să mă deconectez de la fotbal. Știam că nu voi fi selecționat la naționala mea, nici nu mi-am făcut speranțe vreodată. Am preferat să mă bucur de timpul acesta liber alături de prietenii și familia mea. Știm unde am greșit la Mioveni. Ei s-au apărat foarte bine, iar noi am greșit enorm, mai ales pe finalul meciului”, a declarat Danny Armstrong.

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Conferința de presă a lui Nuno Campos înainte de Dinamo – Petrolul Ploiești

Returul din SuperLiga României începe imediat după finalul pauzei destinate fotbalului internațional, iar Dinamo urmărește să obțină niște rezultate cel puțin la fel de bune ca în primele 15 etape. Totuși, „câinii” au început cu stângul turul de campionat, chiar în meciul cu Petrolul Ploiești.

Victoria găzarilor nu a fost întâmplătoare, întrucât Petrolul s-a dovedit a fi una dintre formațiile redutabile ale turului de campionat. Prahovenii au încheiat pe locul 4, sub U Craiova, Dinamo și Rapid, dar peste echipe precum U Cluj, FCSB sau CFR Cluj. De la ora 13:00, antrenorul principal al „câinilor roșii” va prefața partida de acasă împotriva Petrolului Ploiești.

Dinamo visează la un loc de cupe europene după o pauză de aproape un deceniu

Dinamo a început rău și a terminat la fel de rău turul de campionat, însă etapele dintre runda 1 și runda 15 au fost magice. Acestea au dat speranțe fanilor că Înfrângerea cu FC Argeș i-a demoralizat puțin pe jucători, care au invocat că obiectivul este clasarea pe unul dintre locurile 1-3.

Totuși, fanii continuă să spere. Pentru Dinamo ar fi o performanță foarte mare chiar și un astfel de deznodământ, întrucât asta ar însemna o calificare în preliminariile cupelor europene, acolo unde Dinamo nu a mai jucat din sezonul 2017-2018, când era eliminată de Athletic Bilbao în dubla manșă.